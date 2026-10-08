Сервисы попали под удар

Кроме того, сервис объявлений о продаже и аренде недвижимости ЦИАН сообщил о сбоях в работе сайта и приложения «в связи с инцидентом на объекте инфраструктурного партнера». В подмосковном отделении Минтранса объявляли, что пассажирам недоступна покупка автобусных билетов через интернет из-за приостановки работы дата-центра, обеспечивавшего работу сервиса онлайн-покупки. Также не открывались сайты девелоперских компаний А101, «Гранель», «Брусника» и оператора электронного документооборота ГК «Астрал». Пресс-служба РЖД публиковала сообщение о том, что у ряда пользователей сайт может загружаться дольше обычного в связи с «работой внешних сервисов».