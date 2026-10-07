Reuters узнал детали нового пакета санкций ЕС против России

Под ограничения попадут производители специализированного текстиля, синтетических и углеродных волокон, используемых в различных ракетных системах. Кроме того, ЕС планирует распространить санкции на производителей беспилотников и судостроительные верфи, обслуживающие подводные лодки. В список также планируется внести 77 политиков, которые участвовали в выборах в новых регионах.