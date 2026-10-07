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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Мир

Reuters узнал детали нового пакета санкций ЕС против России

07.10.2026, 23:01
Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России. В него войдут юридические и физические лица, связанные с военно-промышленным комплексом страны. Среди них — производители баллистических ракет, например 9M723 для комплекса «Искандер-М», сообщает Reuters со ссылкой на трех европейских дипломатов.
Под ограничения попадут производители специализированного текстиля, синтетических и углеродных волокон, используемых в различных ракетных системах. Кроме того, ЕС планирует распространить санкции на производителей беспилотников и судостроительные верфи, обслуживающие подводные лодки. В список также планируется внести 77 политиков, которые участвовали в выборах в новых регионах.
Всего в списке, по словам собеседников агентства, будет свыше 1,6 тыс. новых организаций и физических лиц. Совет министров иностранных дел ЕС примет решение по новым санкциям 12 октября.

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