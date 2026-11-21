Мэр Нарвы призвал открыть гумкоридоры после закрытия границы с Россией
Мэр Нарвы Яан Тоотс заявил, что будет добиваться гуманитарных коридоров для жителей после решения эстонских властей закрыть границу с Россией. Он считает, что «нереально закрыть границу полностью».
«Наши люди, которые ходят в Россию к родственникам, никакой опасности для государства не представляют»,— сказал господин Тоотс порталу Postimees.
Как уточнил мэр, люди в том числе потеряют возможность навестить близких, которым нужна помощь. «Им придется добираться к родственникам через Латвию, Литву или Турцию. Мы будем просить дальше, чтобы жители нашего города могли посещать своих родственников в экстренных ситуациях»,— пообещал он. Господин Тоотс также считает нужным оказать финансовую помощь предприятиям, которые лишатся клиентов после закрытия погранпереходов.
Правительство Эстонии намерено с 1 декабря закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией. В эстонском МИДе связывали закрытие пунктов пропуска с попыткой поджога на оборонном предприятии Threod Systems в ноябре. Эстонские власти считают Россию причастной к инциденту. В Кремле называли обвинения безосновательными.