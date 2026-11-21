Как уточнил мэр, люди в том числе потеряют возможность навестить близких, которым нужна помощь. «Им придется добираться к родственникам через Латвию, Литву или Турцию. Мы будем просить дальше, чтобы жители нашего города могли посещать своих родственников в экстренных ситуациях»,— пообещал он. Господин Тоотс также считает нужным оказать финансовую помощь предприятиям, которые лишатся клиентов после закрытия погранпереходов.