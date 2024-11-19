Террористов нашли по камерам

Задержаны двое крымчан, подозреваемые в убийстве начальника штаба — первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота России капитана 1-го ранга Валерия Транковского в Севастополе. Фигуранты дали признательные показания, рассказав, что были завербованы СБУ и около года готовили теракт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подрыв машины морского офицера Валерия Транковского террористы готовили около года

Фото: Макс Ветров / РИА Новости Подрыв машины морского офицера Валерия Транковского террористы готовили около года

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Как рассказали в СКР и ФСБ, в Крыму задержали 38-летнюю жительницу Севастополя и 47-летнего жителя Ялты, устроивших подрыв внедорожника высокопоставленного офицера Черноморского флота РФ Валерия Транковского. Преступление, напомним, было совершено в центре Севастополя 13 ноября.

Прибывшие сотрудники МЧС достали из искореженного Chevrolet еще живого водителя и передали врачам скорой, однако спасти пострадавшего не удалось —травмы оказались несовместимыми с жизнью. В ГСУ СКР по Севастополю и Крыму возбудили уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатки (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Источник в правоохранительных органах сообщил «Ъ», что подозреваемых вычислили по камерам наружного наблюдения. Их имена пока не разглашаются в интересах следствия.

По данным силовиков, во время обыска у ялтинца в гараже нашли еще одно взрывное устройство, мощностью 1,2 кг тротила. Компоненты двух СВУ он забирал из заранее подготовленных тайников, получив на телефон их координаты с Украины.

На допросе оба фигуранта признались, что были завербованы СБУ летом 2023 года и с тех пор готовили покушение. Женщина следила за жертвой, чтобы составить маршруты его перемещения и вычислить транспорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из задержанных подозреваемых

Фото: ЦОС ФСБ РФ Один из задержанных подозреваемых

Фото: ЦОС ФСБ РФ

«За день до убийства примерно в 23 часа я увидела, как машина стояла на парковке, передала эти данные... После чего обошла дворы вокруг и еще раз посмотрела ее номер, убедилась, что это она, и подтвердила это своему куратору»,— заявила подозреваемая на кадрах, опубликованных ФСБ.

Ялтинец, в свою очередь, отвечал за материально-техническую сторону дела — собирал самодельную бомбу из компонентов, минировал автомобиль и взрывал его.

«В ночь на 13 ноября я заложил взрывное устройство под днище автомобиля и активировал его пультом, который после этого спрятал под железобетонную балку»,— рассказал он на допросе.

Киевский районный суд Симферополя отправил двух исполнителей теракта на два месяца в СИЗО.

В ФСБ заявили, что теракт спланировал и организовал начальник пятого управления департамента контрразведки СБУ полковник Юрий Мурилев, действовавший под руководством зампредседателя спецслужбы генерал-майора Александра Поклада.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил ФСБ и СКР за оперативную поимку агентов СБУ.

«Уверен, что те, кто отдавал в Киеве приказ на этот теракт, тоже ответят за это. Нет никаких сомнений, что нашим спецслужбам это под силу»,— написал он в своем Telegram-канале.

Александр Дремлюгин, Симферополь