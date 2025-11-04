Кущевское дело

В станице Кущевской в ноябре 2010 года произошло одно из самых громких за последние годы преступлений. Были убиты 12 человек. Организованная преступная группировка, возглавляемая Сергеем Цапком, много лет наводила страх на всю станицу. Как сложились судьбы членов банды, а также других членов семьи Цапков — в материале «Ъ-Кубань».

В кубанской станице Кущевской 4 ноября 2010 года произошло одно из самых громких за последние годы убийств в России. Были жестоко убиты 12 человек. Как выяснилось позднее, организованная преступная группировка, возглавляемая Сергеем Цапком, бизнесменом и бывшим депутатом районного совета от партии «Единая Россия», много лет наводила страх на всю станицу и соседние районы. Часть членов банды не участвовала непосредственно в нашумевшем убийстве, но они были признаны виновными в других преступлениях.

В ноябре 2010 года в станице Кущевская Краснодарского края в доме фермера Сервера Аметова были убиты 12 человек — сам фермер, члены его семьи и гости. В их числе был и малолетний ребенок. Преступление вызвало большой общественный резонанс. В ходе судебного следствия было установлено, что ОПГ и совершала преступления и ранее. Всего участники банды совершили 19 убийств, покушения на убийства, а также целую серию других тяжких преступлений. Они держали в страхе всю станицу на протяжении многих лет. В 2012 году за покровительство банды Цапков был осужден бывший начальник центра «Э» по Кущевскому району Краснодарского края Александр Ходыч. Он получил восемь лет лишения свободы за мошенничество.

Сергей Цапок

Сергей Цапок, до того, как страну сотрясла весть о расправе в Кущевке, считался на Кубани уважаемым человеком. Он избирался депутатом райсовета от «Единой России», входил в Совет молодых депутатов региона при краевом парламенте, вел бизнес.

Однако после его задержания выяснилось, что на протяжении многих лет он вымогал деньги у местных фермеров с группой пособников, которых в станице прозвали «Цапковские». Лидерство в банде, сформировавшейся в Кущевской концу 90-х годов, перешло к Сергею Цапку от брата — Николая Цапка (Коля Бешеный), который был убит в 2002 году.

Сергей Цапок был приговорен к пожизненному лишению свободы. 7 июля 2014 года был найден мертвым в медчасти следственного изолятора №1 Краснодара. Смерть, предположительно, наступила из-за острой сердечной недостаточности.

Игорь Черных (Амур)

Другой участник банды Игорь Черных рассматривался следствием как один из самых жестоких соисполнителей убийства в Кущевской и подозреваемый в других преступлениях. Он так же, как Сергей Цапок, был приговорен к пожизненному сроку, а 4 июля 2014-го совершил суицид в камере.

Владимир Алексеев (Беспредел)

Владимир Алексеев не сразу оказался в руках российских правоохранителей. В феврале 2011 года Украина передала его РФ как фигуранта расследования. Он был приговорен к пожизненному заключению и после вынесения приговора дал показания по нескольким нераскрытым делам.

СМИ писали, что Владимир Алексеев в ходе одного из судебных процессов заявлял, просил заключить с ним контракт на участие в СВО, но ему было отказано. Однако его адвокат опроверг эти сведения.

Андрей Быков (Бык)

По рассказам жителей Кущевской, Андрей Быков в подростковом возрасте жил в семье Цапков, затем работал личным водителем у Надежды Цапок. Работа на эту семью в итоге привела его в дом фермера Аметовых. Ему было предъявлено обвинение по семи статьям. Краснодарский краевой суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. Он поддерживал контакты с детьми и бывшей женой, а также с Надеждой Цапок, которую называл приемной матерью.

Позднее сообщалось, что Андрей Быков (Бык) был помилован после заключения контракта с Минобороны. Осенью 2023 года он получил тяжелое ранение и находился на лечении в Донецке, где его навещала Надежда Цапок. В апреле этого года пропал без вести в зоне СВО якобы в одном из штурмов. В начале июля родным сообщили о том, что он погиб, его тело было доставлено в один из моргов Ростова-на-Дону.

Вячеслав Рябцев (Буба)

Вячеслав Рябцев до ареста в 2010 году занимал должность гендиректора агропредприятия «Юг Агротехника», владелицей которого была Анжела-Мария Цапок, жена лидера банды Сергея Цапка. Его приговорили к 20 годам заключения.

Зимой 2022 года он вступил в ряды ЧВК «Вагнер», получил ранение, был награжден медалью. После завершения полугодового контракта Вячеслав Рябцев приехал в Краснодар, женился и устроился на работу, больше о нем ничего не известно.

Вячеслав Цеповяз

Вячеслав Цеповяз был приговорен к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере 200 тыс. руб.

В 2018 году он оказался в центре скандала, связанного с публикацией снимков из колонии в Амурской области, на которых он был запечатлен за накрытым столом с красной икрой, крабами, а также рядом с мангалом для шашлыка. По факту нарушения осужденным режима начальник колонии Сергей Картавцев и его заместитель Владимир Васильев были приговорены к судебному штрафу за превышение полномочий.

Позднее он привлек внимание СМИ судебным процессом со своей супругой по разделу активов.

С 2023 года в Арбитражном суде Краснодарского края проходит процесс по банкротству Вячеслава Цеповяза.

Владимир Запорожец

С учетом положительных характеристик был приговорен к 19 годам. Более о нем ничего неизвестно.

Братья Евгений и Алексей Гуровы

Стали первыми задержанными после убийства. Сообщалось, что у них были обнаружены наркотики. Но позже было установлено, что, хотя братья и являлись членами банды, но громком убийстве не участвовали. В итоге Гуровы были осуждены по другим эпизодам (приобретение и хранение наркотиков, причинение вреда здоровью, повреждение имущества, изнасилования, грабежи и вымогательства). Евгений (Бобер-младший) получил 14,5 года лишения свободы, Алексей (Бобер-старший) — 17,5 года колонии строгого режима.

Николай Цапок

Дядя лидера банды Николай Цапок получил 20 лет, в качестве смягчающего вину обстоятельства судом был назван 65-летний возраст.

Надежда Цапок

Надежда Цапок возглавляла ООО «Артекс-агро». Кущевский районный суд признал ее виновной в мошенничестве при получении субсидий и незаконном приобретении земельных паев. Она пробыла под стражей, а затем в колонии с 2011 по 2018 год. Затем вернулась в станицу Кущевскую, и начала бороться за сельскохозяйственные активы, которые ранее контролировала семья Цапков.

