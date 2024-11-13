Капитана взорвали на суше

В центре Севастополя был совершен террористический акт, жертвой которого стал начальник штаба—заместитель командира 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота Российской Федерации капитан первого ранга Валерий Транковский. Заказчиками преступления, очевидно, выступали сотрудники СБУ, а исполнителями — агенты украинской спецслужбы из числа местных жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Взрыв был настолько сильным, что спасти военного моряка Валерия Транковского у врачей шансов не было

Фото: Макс Ветров / РИА Новости Взрыв был настолько сильным, что спасти военного моряка Валерия Транковского у врачей шансов не было

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Черный внедорожник Chevrolet взорвался около десяти утра в среду на улице Тараса Шевченко Севастополя. Как рассказали “Ъ” местные жители, взрыв был настолько сильным, что поначалу они решили, что это ракетный удар. Машину буквально вывернуло наизнанку, ее стекла и запчасти разлетелись на десятки метров вокруг. Прибывшие сотрудники МЧС достали из обломков тяжелораненого водителя и передали его врачам скорой помощи, однако медикам не удалось его спасти — полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Место происшествия оцепила полиция, а следователи и эксперты приступили к работе. Главным для них было найти части сработавшей бомбы, чтобы восстановить ее конструкцию.

По предварительным данным, под днищем автомобиля могло находиться самодельное взрывное устройство, эквивалентное по мощности 1 кг тротила.

СВУ было безоболочным фугасного типа, а в действие приводилось дистанционно. Таким образом, исполнитель преступления, нажимавший на кнопку пульта или мобильного телефона, с помощью которых мог инициироваться подрыв, находился неподалеку и видел, как жертва села в салон.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, жертвой взрыва стал военнослужащий. Кроме него, никто не пострадал. О том, что погиб военный, позже сообщила и пресс-служба СКР.

В свою очередь, источники в правоохранительных органах уточнили “Ъ”, что в результате взрыва погиб начальник штаба—заместитель командира 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота РФ капитан первого ранга Валерий Транковский.

Он родился в 1977 году в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургскую военно-морскую академию им. Кузнецова. Последние годы служил на Черноморском флоте РФ. Принимал участие специальной военной операции на Украине.

Сотрудники ГСУ СКР по Севастополю и Крыму возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1 (теракт и незаконный оборот взрывчатых веществ) УК. По данным “Ъ”, сейчас оперативники изучают записи с видеокамер, установленных в округе, а также соединения мобильных телефонов, чтобы вычислить исполнителя преступления. Им мог являться кто-то из местных жителей, связанных с украинскими спецслужбами. Украинские СМИ назвали теракт в Севастополе операцией СБУ.

В Минобороны РФ и на Черноморском флоте комментировать происшедшее не стали.

Отметим, что похожие преступления уже совершались в Севастополе. Так, сейчас в Южном окружном военном суде рассматривается уголовное дело о госизмене и покушении на теракт (ст. 275, 30 и 205 УК) в отношении бывшего матроса Игоря Судиловского, который с помощью радиоуправляемой бомбы пытался убить высокопоставленного военного.

Александр Дремлюгин, Симферополь