Демонтаж покатился «Снежкомом»

Три человека пострадали после обрушения комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске. ЧП произошло во время демонтажа объекта. Также повреждены дома поблизости и около 140 автомобилей. По данным ТАСС, в шести квартирах выбило окна. По словам очевидцев, одна из пострадавших находилась на девятом этаже, ее ранило осколками. А мужчине, который проходил рядом, они попали в ногу. Каркасные конструкции «Снежкома» весят несколько десятков тонн.

Корреспондент “Ъ FM” Андрей Дубков рассказал об обстановке на месте: «Возле этой башни, где произошло обрушение, было достаточно много людей. Большинство из них — именно пострадавшие, чьи машины были разбиты. Многие из них отмечают, что автомобили стояли достаточно далеко от места ЧП, в том числе в соседнем дворе, и туда тоже долетали осколки. Также здесь находился автобус аварийной службы, я видел и нескольких сотрудников полиции, которые осматривали машины. Территория при этом не была оцеплена. А вот место, где ведутся работы, конечно же, обнесено забором, и подойти ближе невозможно. При этом строительного мусора на дороге уже нет, но очень много машин побито.

Особенно не повезло тем, у кого панорамная крыша: камни, арматура залетали внутрь автомобилей, и повреждения достаточно колоссальные.

Сами жители рассказывают, что уже не раз писали жалобы и местным властям, и в управляющую компанию "Развитие", но в ответ получали отписки. На данный момент какой-то информации о порядке возмещения ущерба нет. Многие звонили в свои страховые компании, вызывали оценщиков. Все, естественно, рассчитывают на компенсацию».

По факту крушения части конструкции «Снежкома» возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах. Сумма ущерба от падения опоры может достигать 100 млн руб., указали во Всероссийском союзе страховщиков. В администрации Красногорска сообщили, что инцидент произошел по вине подрядной организации — компании «Развитие», которая занимается демонтажом объекта. Ей же поручено возместить все расходы по ремонту пострадавших автомобилей. Лично с владельцами машин еще не связывались, рассказал “Ъ FM” один из пострадавших Петр: «Я сегодня утром собирался получать заграничный паспорт и думал, поехать на машине либо на такси. Решил выбрать второе, чтобы не искать потом парковку. Когда вернулся обратно, увидел, что моя машина пострадала. Вот она стоит как раз. Заднее стекло разбито. Будем писать заявление и, надеюсь, все это возместят. Мы сейчас планируем вызвать независимую экспертизу, чтобы специалисты оценили ущерб.

Я здесь живу чуть больше года, и за этот период, по-моему, уже три раза что-то произошло на этой стройке».

Снос «Снежкома» начался летом прошлого года, тогда здание признали аварийным. С тех пор на объекте неоднократно были ЧП: в декабре 2024-го в ходе демонтажа комплекса погиб рабочий, а в 2023-м там же упал башенный кран, его машинист пострадал. Работы уже который год ведутся без соблюдения должных мер безопасности, рассказала “Ъ FM” местная жительница Лилия Зайцева: «Продолжается демонтаж объекта, видимо, без соблюдения каких-либо элементарных правил безопасности, потому что это уже не первый раз, когда летят камни с арматурой.

Район густонаселенный, и просто чудо, что сегодня серьезно никто не пострадал, потому что мамы с колясками часто здесь гуляют.

Но оказались повреждены машины, причем не только те, которые стоят в непосредственной близости от "Снежкома". В частности, мое авто было припарковано во дворе дома, это 300 м отсюда. У меня большая вмятина на пассажирской двери, шесть — на крыше. Когда звонишь на 112, слышишь только одно: "Снимайте, фотографируйте, печатайте сами, приходите в порядке живой очереди, будем записывать ваши претензии". Полиса каско у меня нет, только ОСАГО, поэтому рассчитывать на то, что мне что-то в ближайшее время выплатят, я не могу. У нас дом в 25 этажей, я живу на 23-м, и поэтому грохот и волна такая, что трясутся стены. Какими будут последствия с несущими конструкциями непосредственно жилого дома — это тоже вопрос. У нас есть и коллективные жалобы, и заявления. Мы писали о проблеме постоянно, выходили и на митинги. В основном получали отписки. Никаких конкретных шагов сделано не было».

Инцидент свидетельствует о нарушении проектных и технологических требований, заметил первый вице-президент Российского союза инженеров и председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский: «Если была разработана квалифицированная программа демонтажа "Снежкома", она была проверена экспертами и утверждена, то однозначно можно сказать, что этого всего не происходило бы. Возможно, программа демонтажа была разработана неправильно и не проверена специалистами. И второе: строители принимают своевольные решения. Не такая уж и сложная конструкция, но она разбирается, во-первых, очень долго, а во-вторых, при разборке применяются неквалифицированные методы демонтажа верхней части. Такая конструкция должна разбираться с помощью тяжелой специальной строительной техники и высотных машин, кранов. Но здесь мы этого не увидели. Как правило, эти машины достаточно дорогие, и строители стараются использовать более дешевые методы: строительные леса, зацеп верхних частей железобетонных конструкций снизу с помощью тросов и их стягивание. Такие мощные тяжелые куски имеют непредсказуемую траекторию падения. Вот это и произошло.

В принципе, взрывные работы достаточно часто применяются, технология освоена. Если оградить "Снежком" соответствующими экранами, можно было бы одним ударом его обрушить. Может быть, не пошли по этому варианту, потому что рядом жилой район. Для того чтобы не беспокоить жителей, видимо, решили делать это без взрывных работ».

В результате ЧП на близлежащей улице перекрывали движение, чтобы убрать землю и строительный мусор.

Екатерина Вихарева