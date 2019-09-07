Россия и Украина обменялись 35 на 35

Как и анонсировал “Ъ”, сегодня завершился самый масштабный за все время российско-украинского конфликта обмен задержанными и осужденными между Москвой и Киевом. Несмотря на противоречивые сведения, уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова подтвердила, что обмен состоялся по формуле «35 на 35». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что они с российским коллегой Владимиром Путиным «сделали все, что обещали», и теперь можно говорить о новой встрече в «нормандском формате». При этом эксперты говорят: обмены должны продолжаться, чтобы реализовать формулу «всех на всех», включая и заключенных из самопровозглашенных республик Донбасса, а проводить встречу в «нормандском формате», которую ждет президент Украины, еще рано.

В московском аэропорту Внуково в 13:30 приземлился самолет специального летного отряда «Россия» с 35 россиянами и украинцами пророссийских взглядов, которые еще несколько дней назад находились в украинских СИЗО. Практически одновременно в Киеве приземлился самолет из Москвы, окрашенный в цвета украинского флага. На борту были осужденные и задержанные в России граждане Украины.

Освобожденных украинцев Владимир Зеленский вместе с их родственниками встретил прямо у трапа самолета в аэропорту Борисполь. «Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский, и президент России Владимир Путин сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности,— заявил он журналистам (цитата по «BBC»).— Я надеюсь, что скоро у нас будет новая встреча в "нормандском формате", и мы проговорим все шаги на ближайшее будущее, чтобы завершить эту чудовищную войну».

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О том, что будет на следующем этапе, в своем Telegram-канале предположил политолог, глава центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к помощнику президента РФ Владиславу Суркову. «Следующий этап — обмен пленными между сторонами конфликта: Киевом и народными республиками Донбасса. Россия давно добивается обмена по принципу "всех установленных на всех установленных"»,— написал он и добавил, что сверка этих списков «займет много времени». Господин Чеснаков также сказал “Ъ”, что хотя обмен «указывает на рост взаимного доверия между Россией и Украиной», говорить о полномасштабной политической разрядке еще рано.

«Очевидно, что президент Зеленский, как новичок в политике, очень хотел бы провести встречу в "нормандском формате". Но для такой встречи нужна повестка, которой пока нет»,— cказал Алексей Чеснаков.— Кроме того, Украина еще не выполнила обязательства, взятые на себя на прежних саммитах в 2015 и 2016 годах».

Россиян во Внуково встречали не официальные лица, а по большей части журналисты, среди которых были генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и ведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева. В первую очередь они хотели увидеть освобожденного коллегу — бывшего главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Из Москвы в Киев прилетели режиссер Олег Сенцов, крымскотатарский активист Эдем Бекиров, осужденные по тяжким (связанным с терроризмом и шпионажем) статьям Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Евгений и Артур Пановы, а также 24 украинских моряка, задержанных во время инцидента в Керченском проливе.

Освобожденный украинский режиссер Олег Сенцов (в центре) Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Координатор группы адвокатов украинских военных моряков Николай Полозов оценил обмен как «положительное» событие. По его словам, все 24 моряка были выпущены из СИЗО по ходатайству украинского уполномоченного по защите прав человека Людмилы Денисовой под ее поручительство, но в России они остаются в статусе обвиняемых, что не помешало им пересечь границу.

«Фактически освобождением моряков Россия выполнила часть решения международного трибунала (Морского трибунала ООН.— “Ъ”). Теперь на очереди возвращение кораблей. Если это произойдет, то обязательства России по исполнению приказа международного трибунала в этой части можно будет считать выполненным»,— сказал господин Полозов “Ъ”.

Список прилетевших из Киева россиян пока не был официально опубликован. «Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой. Там Вышинский есть. Списки последуют позже»,— сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако издание «Украинская правда» раскрыло эту информацию раньше. Оказалось, задержка возникла не случайно: двое россиян из списка уже были на свободе, а один отправился на обмен раньше. Судьба Руслана Гаджиева вовсе остается спорной. Как сообщил агентству ТАСС его адвокат Валентин Рыбин, его попросту не привезли в аэропорт из пункта сбора. Тем не менее на фотографии, которую посольство России на Украине опубликовало перед вылетом обмениваемых, есть человек, похожий на Руслана Гаджиева.

Впрочем, полного понимания этот снимок не давал: на нем было 24 человека, в то время как всего в списке должно быть 35, в том числе свидетель по делу о крушении рейса MH 17 Владимир Цемах; журналист Кирилл Вышинский; задержанный в зоне донбасского конфликта Виктор Агеев, которого Украина называла российским военнослужащим; военнослужащие из Крыма Максим Одинцов и Александр Баранов; фигурант событий в Одессе Евгений Мефедов. Впрочем, уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова подтвердила, что в обмене участвовали «35 человек с одной стороны и 35 — с другой».

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов заявил агентству «Интерфакс», что обмен «должен быть продолжен, чтобы реализовать формулу "всех на всех"». Он отметил, что в Совете приветствуют обмен и «рассматривают его как очень важный шаг к нормализации отношений между нашими странами».

Подобным образом высказались и в международной правозащитной организации Amnesty International. «Конечно, это не установление полной справедливости в отношении всех тех, кто стал фигурантами этого обмена, но это шаг в ее сторону»,— сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российского отделения организации Александр Артемьев.

Произвести взаимное освобождение осужденных и заключенных на Украине и в России в точном соответствии с законодательством двух стран невозможно. Формально осужденные на Украине россияне должны продолжить отбывать наказание на родине, и наоборот. Однако, по словам собеседника “Ъ”, обе стороны понимают, что проконтролировать исполнение этой нормы невозможно, и не будут предъявлять претензии друг к другу.

Как сказал “Ъ” автор «Московского центра Карнеги» Константин Скоркин, состоявшийся обмен — это «сигнал к разрядке», однако «сильно в эйфорию впадать не стоит».

«Сам процесс обмена был достаточно сложным, было много противоречий и недоверия. Поэтому и все дальнейшие шаги будут такими же сложными»,— считает он. Что же касается продвижения по реализации политической части минских соглашений, то оно теперь полностью зависит от воли президента Зеленского, отметил эксперт. «Решающее слово в нынешней Верховной раде остается за президентом и его партией. По сути, это дискуссия в голове одного человека и его ближайшего окружения,— сказал господин Скоркин.— Любой план, который он выберет, будет реализован. Но какой это план, сказать пока сложно».

Кирилл Кривошеев; Вадим Никифоров, Симферополь