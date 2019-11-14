После стрельбы в Благовещенске задержан гендиректор ЧОПа

В рамках расследования стрельбы в колледже в Благовещенске задержан генеральный директор частной охранной организации «Сириус-А», сообщил СКР по Амурской области. В результате стрельбы один человек погиб, трое госпитализированы, стрелок покончил с собой.

Следствие полагает, что подозреваемый допустил к охране колледжа сотрудника, не имеющего разрешения на охранную деятельность. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Ранее был также задержан сам охранник.

Гендиректору инкриминируется ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Последние случаи нападений в российских учебных заведениях Читать далее

Напомним, сегодня утром, 14 ноября, в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент Данил Засорин расстрелял из охотничьего оружия своих одногруппников, после чего покончил с собой. Возбуждены три уголовных дела: по факту убийства двух и более лиц, совершенного из хулиганских побуждений, по факту ненадлежащей охраны здания и по факту халатности должностных лиц колледжа. Точные мотивы стрелка предстоит установить.

Как исполняются обещания чиновников, данные после нападения на колледж в Керчи,— в материале “Ъ”.