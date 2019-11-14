Убийство не вписалось в рамку

Отсутствие рамки металлодетектора и нормальной охраны стало одним из основных факторов, позволивших произойти очередной бойне в российском учебном заведении. 19-летний студент благовещенского строительного колледжа Даниил Засорин беспрепятственно прошел внутрь к началу занятий и открыл огонь из помпового ружья, убив одного и ранив трех сокурсников. Затем студент вступил в перестрелку с полицейскими, но, поняв безвыходность ситуации, покончил с собой. Что толкнуло спокойного юношу, имевшего, кстати, разрешение на оружие, на убийство, еще предстоит выяснить следователям и психиатрам. Между тем уже задержан директор охранявшего колледж ЧОПа, а руководители учебного заведения стали подозреваемыми в халатности.

Трагедия произошла в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства около 10 часов утра по местному времени (4 утра по мск). 19-летний Даниил Засорин, учившийся на четвертом курсе, появился в здании, когда там, по некоторым данным, находилось порядка 150 человек. Молодой человек с охотничьим ружьем 12-го калибра ИЖ-81 вошел в одну из аудиторий, где в это время шло занятие у его группы, и открыл огонь по учащимся. Один его одногруппник был убит на месте, еще один ранен. Затем стрелок вышел в коридор, ворвался в другое помещение, где обстрелял еще одну группу учащихся, ранив еще двух молодых людей.

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После прогремевших выстрелов в здании началась паника. Люди выбегали из колледжа, пытаясь укрыться в ближайших магазинах или убежать подальше. Одна из преподавательниц подбежала к охраннику колледжа, потребовав от него немедленно вызвать полицию. Кстати, само здание, по предварительным данным, было оборудовано тревожной кнопкой. Впрочем, первыми на месте ЧП оказались несколько инспекторов ДПС ГИБДД. Они дежурили на ближайшем перекрестке улиц Красноармейской и Шевченко рядом с расположенными там продуктовым рынком «Три кита» и торговым центром. Именно к ним подбежал один из студентов, сообщив о происходящем.

Гаишники сообщили по рации о ЧП и, не дожидаясь прибытия подмоги, первыми вошли в здание, по которому ходил вооруженный юноша, предложив ему сдаться. Однако в ответ студент открыл огонь и по ним. В ходе недолгой перестрелки полицейским удалось ранить Даниила Засорина, но, видимо, не тяжело. Тем не менее юноша отступил, укрывшись в одной из аудиторий. Вскоре оттуда прозвучал еще один выстрел. Полицейские обнаружили труп застрелившегося убийцы в луже крови. Колледж был оцеплен сотрудниками полиции и спецслужб, однако в ходе тщательного осмотра помещений никаких сообщников обнаружено не было.

Фото: Следственный комитет РФ

После этого к работе приступили эксперты и следователи областного управления Следственного комитета России (СКР). Предварительная картина происшедшего была установлена довольно быстро. Судя по всему, Даниил Засорин действовал один.

Мимо поста охраны на входе в главный корпус колледжа он прошел беспрепятственно, пронеся в рюкзаке оружие, которое затем собрал в туалете.

Выяснилось, что договор на охрану колледжа был в начале года заключен с ЧОО «Сириус-А» и предполагал защиту от различных посягательств имеющими соответствующие разрешения и спецсредства сотрудниками в трех учебных корпусах и двух общежитиях. Между тем рамкой металлодетектора вход в корпус оборудован не был, что и позволило пронести оружие. По предварительным данным, руководство учебного заведения этим вопросом занималось, размещая соответствующую информацию на сайте госзакупок, однако тендер, цена которого составляла более 700 тыс. руб., до сих пор так и не состоялся.

В результате по требованию председателя СКР Александра Бастрыкина уголовное дело было возбуждено сразу по нескольким статьям УК. Действия самого Даниила Засорина следователи пока квалифицировали как убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 105 УК РФ). В то же время СКР намерен дать оценку обстоятельствам и действиям лиц, из-за которых трагедия вообще стала возможна. В частности, уже расследуется дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ), в отношении руководства колледжа, которое не обеспечило вход в учебное заведение надежной охраной.

Уже задержаны как охранник «Сириус-А», пропустивший убийцу внутрь, так и директор ЧОО. Оказалось, что у дежурившего на входе секьюрити вообще не было разрешения на работу.

А потому ему и его шефу, скорее всего, в ближайшее время будет предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). В результате расследование, которое взято на контроль центральным аппаратом СКР, откуда уже срочно вылетели криминалисты, разделено на три направления.

Фото: Следственный комитет РФ

Во-первых, следователям предстоит выяснить мотивы, которые толкнули Даниила Засорина пойти по пути «керченского стрелка» Владислава Рослякова, который, также будучи студентом колледжа, устроил в своем учебном заведении кровавую бойню. Однако если «керченский стрелок» был выходцем из скромной неполной семьи, то Даниилу Засорину вряд ли приходилось жаловаться на жизнь. По некоторым данным, он жил буквально в 2–3 км от колледжа на улице Чайковского вместе с матерью — сотрудницей банка, отчимом — инженером среднего звена в нефтяной компании и младшим братом.

Даниил Засорин Фото: из личного архива Даниила Засорина

Согласно данным полиции, студент не состоял на профилактических учетах, за правонарушения к ответственности не привлекался. Семья у него якобы была дружная, он с отцом и братом даже тренировался в стрельбе из ружей. Учитывая все положительные характеристики, у Даниила Засорина не возникло никаких проблем с получением в сентябре этого года разрешения на хранение охотничьего ИЖ-81. Месяц назад, согласно первоначальным данным, условия хранения гладкоствольного помповика проверяли инспекторы отдела лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Амурской области. Эта информация, а также ход проверки теперь сами, вне всяких сомнений, подвергнутся проверке — как СКР, так и подчиненными главы Росгвардии Виктора Золотова. При этом пока остается загадкой, что подвигло студента из хорошей семьи на убийство.

Высказываются самые разные версии происшедшего, основной из которых является личностный или бытовой конфликт с сокурсниками — из-за систематических издевательств, ссора из-за девушки.

Впрочем, данных о личности самого Даниила Засорина еще не очень много. В основном отзывы о нем сводятся к тому, что он был обычным парнем, тихим и отчасти замкнутым. Никаких экстремистских настроений или отклонений на фоне увлечения какими-либо религиями, компьютерными играми и т. д. за ним замечено не было. Кроме того, сейчас следователи СКР и полицейские проверяют подлинность некоего аудиообращения, якобы записанного перед смертью Даниилом Засориным, в котором в том числе говорится о массовом убийстве в школе «Колумбайн» в 1999 году.

Точку в этом вопросе должны поставить специалисты, которым уже поручено провести посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Как правило, ее результаты, оценивающие поведение, общение и увлечения человека даже после его гибели, позволяют составить довольно полный психологический портрет, дающий ответ на вопрос о мотивах, которыми он руководствовался в последние часы жизни.

В Министерстве просвещения РФ “Ъ” заявили, что, по информации, поступившей из образовательной организации, «нападавший студент ранее в процессе обучения в конфликтах и асоциальном поведении замечен не был». В ведомстве подчеркнули, что проверяется информация об организации охраны и систем безопасности в здании. При этом в УМВД по Амурской области предварительно причиной стрельбы в колледже назвали именно конфликт между учащимися.

Напомним, в феврале 2019 года ученые Института образования ВШЭ проанализировали результаты более 80 исследований подросткового буллинга за рубежом и в России и пришли к выводу, что по всему миру с травлей сталкиваются примерно 35% учеников, а число жертв буллинга в школах впятеро выше, чем кажется педагогам. По результатам межрегионального мониторинга эффективности школы от РАНХиГС за ноябрь 2018 года, более двух третей учителей полагают, что учащиеся удовлетворительно или плохо выполняют свои задачи по освоению учебной программы, а их родители — по воспитанию детей. Большинство педагогов склонны видеть снижение уважения школьников к учителям, а треть учителей говорят об ухудшении поведения школьников. Согласно результатам опросов в 75 регионах России, около 70% учителей подвергались агрессии со стороны учеников.

Дискуссия вокруг буллинга в школах и отношений между учителями и учащимися возобновилась после ряда нападений в учебных заведениях, самым громким из которых стала бойня, устроенная в колледже в Керчи в прошлом году (погиб 21 человек и еще более 40 получили ранения). Кроме того, представители различных министерств и депутаты после каждого из нападений предлагали ввести определенные правила и ограничения, которые смогут защитить детей. Тем не менее единых для всей страны стандартов обеспечения безопасности учебных заведений до сих пор нет.

Сейчас за обеспечение охраны образовательного учреждения персональную ответственность несет его руководитель. Только он может нанять специализированную организацию для обеспечения безопасности. Охранять учебные заведения могут сотрудники частных охранных предприятий (ЧОП), сторожа, а также сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Сторожами нанимают в основном граждан пенсионного возраста, поскольку такая охрана стоит дешевле, чем услуги ЧОПа, а тем более гвардейцев. Самыми незащищенными, как правило, оказываются небольшие школы и сады в регионах.

По словам председателя правления ассоциации «Координационный центр руководителей охранно-сыскных структур» (КЦ РОСС) Александра Козлова, несмотря на то, что постановление правительства РФ №1235 прямо требует от администрации учебных заведений, категорированных как объекты первой и второй категорий опасности (к первой относятся объекты, в результате совершения теракта на которых могут пострадать более 500 человек, ко второй — организации, где может пострадать от 100 до 500 человек), заключить договоры на обеспечение безопасности с частными охранными организациями, по факту, по оценкам экспертов, такие договоры имеют не более 20% школ и дошкольных образовательных организаций.

Сергей Сергеев, Ксения Миронова