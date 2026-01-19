Крупнейшие железнодорожные катастрофы
19 января в результате столкновения двух скоростных поездов в Испании погибли 39 человек, пострадали более 150 человек. Крупнейшие аварии на железных дорогах — в справке “Ъ”.
- В ночь на 13 декабря 1917 года поезд, перевозивший солдат, сошел с рельсов в альпийской долине Морьен (Франция). Погибли, по разным данным, от 435 до 675 человек.
- 3 января 1944 года в Испании вблизи города Леона в тоннеле столкнулись два пассажирских поезда, погибли около 500 человек.
- 6 августа 1952 года на станции Дровнино в Можайском районе Московской области шедший на большой скорости поезд столкнулся с лошадью, в результате чего поезд сошел с рельсов. Погибли 109 человек.
- 8 октября 1952 года в черте Лондона (Великобритания) столкнулись два поезда, а спустя 30 минут в них врезался третий. Погибли 112 человек, пострадали 340 человек.
- 6 июня 1981 года в Индии в штате Бихар ветром с моста в реку Бигмати было опрокинуто семь вагонов пассажирского поезда. В катастрофе погибли, по разным данным, от 300 до 800 человек.
- 7 августа 1987 года в Ростовской области электровоз грузового поезда, разогнавшись на спуске до 140 км/ч, врезался в задние вагоны пассажирского поезда Ростов-на-Дону—Москва. Погибли 106 человек.
- 4 июня 1989 года в СССР в Иглинском районе Башкирии в момент встречного прохождения двух пассажирских поездов произошел взрыв облака легких углеводородов, образовавшегося в результате аварии на трубопроводе Западная Сибирь—Урал—Поволжье. Погибли 575 человек.
- В 1989 году в Пакистане в провинции Синд столкнулись два пассажирских поезда. Погибли, по разным данным, от 300 до 850 человек.
- 3 января 1990 года в Пакистане вблизи города Суккур столкнулись пассажирский и грузовой поезда, погибли 307 человек, травмы получили свыше 430 человек.
- 21 августа 1995 года в индийском штате Уттар-Прадеш столкнулись два пассажирских поезда. В результате катастрофы погибли около 350 человек, свыше 400 человек получили травмы.
- 26 ноября 1998 года в индийском штате Пенджаб произошла железнодорожная катастрофа, в которой погиб 201 человек, травмы получили 230 человек.
- 2 августа 1999 года в Индии в штате Западная Бенгалия на станции Гайсал столкнулись пассажирский и грузовой поезда, погибли 288 человек, около 400 человек получили травмы.
- 20 февраля 2002 года в Египте в пассажирском поезде, следовавшем из Каира в Луксор, произошел пожар. Погибли 375 человек.
- 24 июня 2002 года в танзанийской провинции Додома столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Погибли свыше 200 человек, травмы получили около 900 человек.
- 26 декабря 2004 года в районе селения Пералия (Шри-Ланка) произошла железнодорожная катастрофа, в которой погибли около 2 тыс. человек. Причиной трагедии стали землетрясение и цунами. Эта катастрофа считается крупнейшей в истории железнодорожного транспорта.
- 13 июля 2005 года на станции Готки в провинции Синд (Пакистан) поезд врезался в стоящий на путях состав. Сошедшие с рельсов вагоны перекрыли соседний путь, где их протаранил проходивший мимо экспресс. Погибли около 300 человек, более 1 тыс. получили ранения.
- 10 июля 2011 года в Индии в штате Уттар-Прадеш сошли с рельсов 12 вагонов пассажирского поезда Kalka Mail. В результате катастрофы погибли 80 человек, более 350 — получили ранения. Машинист поезда включил аварийное торможение, чтобы не врезаться в стадо коров, пересекавших железнодорожные пути.
- 24 июля 2013 года в Сантьяго-де-Компостела (административный центр Галисии, Испания) потерпел крушение поезд, следовавший из Мадрида в Ферроль. Погибли 80 человек, ранения различной степени тяжести получили 178 человек.
- 20 ноября 2016 года в 100 км южнее города Канпур (Индия) сошли с рельсов 14 вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Индор—Патна. В результате погиб 151 человек, около 200 человек пострадали. Причиной катастрофы называлось повреждение рельса.
- 2 апреля 2021 года на востоке Тайваня (КНР) скоростной поезд Taroko Express, следовавший из северного города Синьбэй в юго-восточный уезд Тайдун, потерпел крушение при въезде в горный тоннель. ЧП произошло из-за столкновения с грузовиком. Погибли 49 человек, еще 159 человек пострадали.
- 10 марта 2022 года на юге Демократической Республики Конго (провинция Луалаба) потерпел крушение товарный поезд, в котором, несмотря на запрет перевозки людей, ехало множество пассажиров. Перегруженный состав с десятью вагонами не смог преодолеть подъем, часть вагонов сошли с рельсов и скатились в глубокий овраг. В результате 75 человек погибли, 125 человек получили ранения.
- 28 февраля 2023 года в Греции, между деревнями Темби и Эвангелизмос, пассажирский поезд, следовавший по маршруту Афины—Салоники, совершил лобовое столкновение с грузовым составом. В результате произошел мощный взрыв и пожар. Погибли 57 человек, ранения получили еще около 180 человек.
- 2 июня 2023 года в районе города Баласор (Индия) в результате крушения трех поездов погибли свыше 290 человек, пострадали более 1,1 тыс. человек. Причиной катастрофы стала ошибка сотрудников Индийских железных дорог при обслуживании систем сигнализации.