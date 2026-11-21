Саммит в Шэньчжэне, удары по Крымскому мосту и выход GTA VI
Чем запомнилась неделя 16–21 ноября: цифры, цитаты и факты
Цифры недели
Рынок сети доставки контента (CDN) в России в 2026 году вырастет на 18,9%, до 4,4 млрд руб., а в 2027-м — примерно на 16%, до 5,1 млрд руб.
Почти половина опрошенных россиян (46%) готовы прокатиться на машине без водителя, но еще больше ее боятся.
Инициативы недели
Власти прорабатывают возможность запуска малых судов между портами Крым и Кавказ после повреждения Крымского моста.
Евросоюз включит в 22-й пакет санкций против РФ запрет на въезд в страны объединения для россиян, которые служили в зоне СВО.
Цитаты недели
«В Ялте зафиксировали победу над нацизмом. Я был бы не против» (президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в китайском Шэньчжэне).
«Сейчас стоит напрямую связываться с Путиным» (президент Финляндии Александр Стубб рассказал о призыве Дональда Трампа).
«Ядерный чемоданчик с ним всю жизнь летает и не делает никаких заголовков» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о ядерном чемоданчике Путина).
По букве закона
До судов начали доходить споры о публичном воспроизведении музыкальных произведений без согласия правообладателей на новых территориях.
Бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова приговорили к 10 годам колонии за взятки и растрату 6,6 млрд руб.
В Москве задержали Елену Беликову — доктора политических наук и бывшую руководительницу «Роспатриотцентра». Ее обвиняют в растрате.
Генпрокуратура России предупредила, что может объявить нежелательной деятельность Wikimedia Foundation, владельца интернет-энциклопедии «Википедия».
Российскому фармпроизводителю «Гротекс», работающему под брендом Solopharm, придется выплатить в бюджет 2 млрд руб. за нарушение конкуренции.
Суд обязал СКР устранить нарушения при расследовании дела сестер Хачатурян. Защита рассчитывает добиться прекращения уголовного преследования до конца года.
Сделки недели
Головная компания Wildberries обзавелась новыми совладельцами. Четверть долей РВБ перешли закрытым паевым инвестфондам «Томь» и «Гало».
ФАС согласовала сделку о присоединении к «Туту» сервиса по организации командировок «Ракета» и агентства делового туризма IBC Corporate Travel.