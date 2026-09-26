Беды не августа

Самым опасным месяцем в России традиционно считается август: в конце лета страна каждый год сталкивалась с терактами, природными и техногенными катастрофами, экономическими кризисами, массовыми банкротствами и другими напастями. Исследование “Ъ” показало, что сентябрь августу в этом не уступает.

1991 год. Смена власти в Чечне 6 сентября 1991 года вооруженные сторонники Общенационального конгресса чеченского народа (ОКЧН), возглавляемого генерал-майором запаса Джохаром Дудаевым, захватили ключевые государственные здания в Грозном — телецентр, Дом радио и Дом политического просвещения, где заседал Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР. В ходе штурма избили около 40 депутатов парламента, а председатель Грозненского горсовета Виталий Куценко был выброшен из окна здания и погиб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митинг в поддержку генерала Дудаева в Грозном

Фото: Шахвелаз Айвазов / ТАСС Митинг в поддержку генерала Дудаева в Грозном

Фото: Шахвелаз Айвазов / ТАСС Председатель Верховного Совета республики Доку Завгаев после двух недель непрерывного митинга оппозиции был вынужден уйти в отставку. Власть в Чечне перешла к исполкому ОКЧН, который на переходный период взял управление республикой в свои руки. 27 октября 1991 года в чеченской части республики прошли выборы, на которых президентом был избран Дудаев. 1 ноября своим первым указом он провозгласил государственную независимость Чеченской Республики от РСФСР и СССР. Так возникла запрещенная в России Ичкерия — непризнанное государственное образование, одностороннее провозглашение независимости которого привело в 1994 году к первой чеченской войне.

1992 год. «Черный вторник» и падение рубля 22 сентября 1992 года случился первый «черный вторник» в истории российского финансового рынка. За одну торговую сессию ММВБ курс доллара вырос с 205,5 до 241 руб., что составило 14,7%. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обменный пункт в Москве, 1994 год

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ Обменный пункт в Москве, 1994 год

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ Причиной «черного вторника» стал указ президента Ельцина №1089 «О государственном регулировании цен на отдельные виды энергоресурсов», подписанный 17 сентября 1992 года. Указ касался поставок энергоресурсов в страны СНГ по внешнеторговым ценам, но его следствием стал резкий рост внутренних цен на бензин, уголь, электроэнергию и транспортные перевозки. Начался новый виток инфляции, которая к концу 1992 года составила 2600%. На этом фоне граждане массово скупали валюту, приобретая привычку хранить сбережения и вести расчеты в «у. е.».

1993 год. Противостояние Ельцина с Верховным Советом 21 сентября 1993 года президент РФ Борис Ельцин подписал Указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», представленный в телевизионном обращении к гражданам России. В указе, в частности, предписывалось прервать работу Съезда народных депутатов и Верховного Совета (ВС). На декабрь 1993 года были назначены выборы в первую Госдуму. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Верховного Совета Руслан Хазбулатов (на переднем плане) и президент Борис Ельцин на Съезде народных депутатов России

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» Председатель Верховного Совета Руслан Хазбулатов (на переднем плане) и президент Борис Ельцин на Съезде народных депутатов России

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» Председатель ВС Руслан Хасбулатов квалифицировал действия Бориса Ельцина как государственный переворот. В тот же день на экстренном заседании президиума ВС было принято постановление «О немедленном прекращении полномочий Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина». Конституционный суд РФ, собравшись на экстренное заседание, вынес заключение, что президентский указ в 12 пунктах нарушает Конституцию и является основанием для отрешения Ельцина от должности. Верховный Совет принял решение об организации обороны Белого дома. У здания стихийно образовался многотысячный бессрочный митинг. 22 сентября на VII экстренной сессии Верховного Совета было принято постановление о прекращении полномочий Ельцина, исполнение обязанностей главы государства были возложены на вице-президента Александра Руцкого. Для охраны здания ВС из числа добровольцев были сформированы подразделения, членам которых выдали огнестрельное оружие, принадлежавшее департаменту охраны ВС. Президент Ельцин и председатель правительства Виктор Черномырдин потребовали от Хасбулатова и Руцкого до 4 октября вывести из Белого дома людей и сдать оружие. По распоряжению правительства в здании были отключены телефонная связь и электричество. В последующие дни обстановка вокруг Белого дома резко осложнилась. Здание Верховного Совета было оцеплено частями внутренних войск и ОМОНа, которые имели на вооружении огнестрельное оружие, спецсредства, БТР и водометные установки. Защитники Верховного Совета начали возводить в центре Москвы баррикады. 3 октября в городе начались столкновения, по разным данным, в дни вооруженного конфликта погибли от 140 до 160 человек и получили ранения от 380 до 1000 человек. Утром 4 октября правительственные войска окружили Белый дом и начали его обстрел из танков. В 17 часов защитники Белого дома заявили о прекращении сопротивления. О чем 33 года назад писал “Ъ” 22.09.1993 В России введено президентское правление Президент России наконец совершил то, чего довольно давно ждали и его сторонники, и его противники. В соответствии с подписанным им вчера указом об изменениях и дополнениях в действующую Конституцию прекращается осуществление всех функций Съезда народных депутатов и Верховного Совета России. Выборы в новый парламент — Федеральное Собрание — назначены на 11-12 декабря этого года. Таким образом, хотя в указе президента это и не оговаривается, до выборов в России введено президентское правление. Читать далее

1994 год. Столкновение Ту-134 и Ту-22 Утром 9 сентября 1994 года в Шатурском районе Московской области в небе над Егорьевском во время совместного полета столкнулись Ту-134АК и бомбардировщик Ту-22М3. Оба воздушных судна принадлежали Летно-исследовательскому институту имени М. М. Громова и проводили испытания на высоте 3000 метров. С борта Ту-134 велась тепловизионная съемка процесса обтекания модернизированного крыла бомбардировщика. В попытке получить более качественные кадры экипаж Ту-134 допустил опасное сближение на расстояние до 10–15 м. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обломок Ту-134АК в лесу под Егорьевском Московской области

Фото: Автор неизвестен Обломок Ту-134АК в лесу под Егорьевском Московской области

Фото: Автор неизвестен В результате столкновения у Ту-134 был разрушен киль вместе со стабилизатором. Самолет потерял управление и рухнул в заболоченный лес близ деревни Самойлиха. Погибли все восемь человек на борту: пять членов экипажа и три специалиста, включая кинооператора. Экипажу Ту-22 удалось довести поврежденный бомбардировщик до аэродрома в Жуковском и совершить посадку. Причиной катастрофы была названа ошибка экипажа Ту-134, допустившего критическое сближение.

1995 год. Горный обвал в Ингушетии 27 сентября 1995 года в Сунженском районе Ингушетии, в 6 км от села Алкун, произошел мощный горный обвал. Трагедия случилась во время взрывных работ при прокладке дороги: масса породы длиной 130–150 м, шириной 6–10 м и высотой 40–50 м обрушилась на дорогу, погребя под собой людей, технику и пост патрульной службы милиции. По предварительным данным МЧС, под завалом оказались 17 человек, в том числе ребенок. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Суженского района Ингушетии, где в 1995 году произошел горный обвал

Фото: Дьячков Василий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Виды Суженского района Ингушетии, где в 1995 году произошел горный обвал

Фото: Дьячков Василий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ В спасательных работах участвовали около 100 человек, включая 60 сотрудников поисково-спасательного отряда Северо-Кавказского регионального центра МЧС. Была задействована 31 единица техники. Уже к 30 сентября из-под обломков извлекли тела шестерых погибших. Их общее число составит 15 (по другим данным — 17) человек. Трагедия останется в хрониках как один из крупных техногенных инцидентов 1995 года на Северном Кавказе.

1996 год. Кагальницкая трагедия Ранним утром 26 сентября 1996 года в Кагальницком районе Ростовской области школьный автобус ПАЗ выехал на железнодорожный переезд, где в условиях тумана столкнулся с проходящим на скорости более 80 км/ч маневровым тепловозом. В салоне находилось 39 человек, 36 из которых — дети от 7 до 17 лет. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники МВД работают на месте автокатастрофы в Кагальницком районе

Фото: В. Матыцин / ТАСС Сотрудники МВД работают на месте автокатастрофы в Кагальницком районе

Фото: В. Матыцин / ТАСС В результате столкновения погибли 21 школьник и 1 пенсионерка. Оставшиеся 18 человек получили серьезные травмы, пятеро детей остались инвалидами. 28 сентября президент Борис Ельцин объявил национальный траур. Семьям пострадавших были перечислены более 1,6 млрд руб., в основном от ростовских банков. Уже 5 октября 1996 года правительственная комиссия заключила, что причиной трагедии стало нарушение ПДД водителем автобуса Константином Сидельниковым и машинистом тепловоза Виталием Нечаенко. Комиссия сочла, что первый проигнорировал запрещающий сигнал светофора, второй — нарушил скоростной режим в условиях тумана. В июле 1999 года водителя приговорили к девяти годам колонии общего режима, но в том же году он был освобожден по амнистии, как инвалид II группы. Машиниста тепловоза полностью оправдали в 2002 году. О чем 30 лет назад писал “Ъ” 27.09.1996 Вчера в этом автобусе находилось 36 детей от 7 до 17 лет, двое сопровождавших их взрослых и 29-летний водитель Константин Сидельников. Примерно через 15 минут ПАЗ въехал на неохраняемый железнодорожный переезд на станции Конноармейская. В этот момент на скорости 80 км/ч в автобус врезался маневровый тепловоз. После удара он протащил ПАЗ 574 м по железнодорожному полотну. Читать далее

1997 год. Разрушительные смерчи во Владивостоке 20 сентября 1997 года на Владивосток обрушилась серия из трех смерчей — самых разрушительных за всю историю метеонаблюдений в городе. Скорость ветра в эпицентре вихрей достигала 60–90 м/с. Первый смерч зафиксирован в 13:30 в бухте Новик на острове Русский. Он поднял на высоту 3–4 м 12-местный катер с пассажирами и несколько минут крутил его над водой. Чудом никто не погиб. Второй, и самый разрушительный, смерч начался в 14 часов в районе объездной дороги Баляева—Русская. Он оставил после себя полосу вырванных с корнем деревьев длинной около 1 км и шириной 50 м. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на Владивосток, 1997 год

Фото: Игорь Михалев / РИА Новости Вид на Владивосток, 1997 год

Фото: Игорь Михалев / РИА Новости Дальше стихия обрушилась на расположенный неподалеку завод «Дальприбор», где побила остекление и обрушила стены и крыши нескольких цехов. 10-тонный козловой кран ветер протащил на 100 м. Стоявшая на пути стальная вышка была сброшена в овраг, а находившуюся в ней женщину-охранника госпитализировали с тяжелыми травмами. Параллельно со вторым смерчем третий на территории санатория «Приморье» вырывал с корнем вековые деревья. Общий ущерб от стихийного бедствия составил 17 млрд руб.

1998 год. Теракт в Махачкале Вечером 4 сентября 1998 года в Махачкале на улице Пархоменко взорвался микроавтобус УАЗ, начиненный 200 кг тротила. Улица превратилась в руины. 19 человек погибли, порядка 100 получили ранения. Ликвидацией последствий взрыва на месте руководил лично тогдашний глава МЧС Сергей Шойгу. Целью теракта был проживавший неподалеку мэр города Саид Амиров, но он не пострадал. На тот момент Саид Амиров уже пережил более десяти покушений: его расстреливали из автоматов, гранатометов, минировали дорогу и личный автомобиль. В результате одного из покушений чиновник был частично парализован и оказался прикован к инвалидной коляске. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Расчистка завалов после теракта на улице Пархоменко в Махачкале

Фото: Олег Булдаков / ТАСС Расчистка завалов после теракта на улице Пархоменко в Махачкале

Фото: Олег Булдаков / ТАСС Следствие установило, что теракт был направлен именно против Амирова, но подъехать к его усиленно охраняемому дому террористы не рискнули, оставив машину по соседству. В 2000 году организаторы теракта, подполковник милиции Зубайру Муртузалиев и чиновник Тимурлан Алиев, получили пожизненные сроки. Сотрудник ОМОНа Виктор Мезенцев, установивший бомбу, получил 25 лет. Исмаил Исмаилов, нажавший на кнопку взрывателя,— 22 года. Еще двое причастных к теракту получили 4 года и 14 лет. В 2002 году на пожизненный срок был осужден один из заказчиков преступления, заместитель главы Каспийского хлебjзавода Магомед Ханов по кличке Бешеный. Последним в 2005 году был осужден, и также на пожизненный срок, его начальник Магомед Мухтаров по кличке Горбатый. Проходивший по этому делу как потерпевший Саид Амиров в 2015 году сам был осужден на пожизненный срок по ряду тяжких преступлений, среди которых была и организация теракта. О чем 28 лет назад писал “Ъ” 08.09.1998 Дагестан потрясает клановая война Вверх по улице, за милицейским оцеплением, открывается картина, знакомая по кинохронике времен Великой Отечественной войны. Сначала дома со снесенными крышами, пустыми дверными и оконными проемами. За ними — сплошные руины. Посреди улицы воронка глубиной более двух и диаметром около пяти метров. Здесь взорвалось 100 кг тротила. Под развалинами остались жители домов, расположенных рядом с домом Амирова. Читать далее

1999 год. Взрывы жилых домов 4 сентября 1999 года в Буйнакске (Дагестан) был взорван жилой дом, в котором проживали семьи военнослужащих 136-й мотострелковой бригады. 2,7 т взрывчатки находилось в грузовике ГАЗ-52, который в 21:45 подъехал к пятиэтажному дому в Буйнакске и взорвался. 146 человек попали в больницы, еще 64 — погибли. Теракт стал частью операции боевиков по вторжению из Чечни в Дагестан, стартовавшей в начале августа того же года. Так в России была запущена серия терактов, в результате которой были взорваны еще два дома в Москве и один — в Волгодонске. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Руины взорванного дома в Буйнакске (Дагестан) Фото: Олег Булдаков / ТАСС Спасатели на месте взрыва жилого дома на Каширском шоссе в Москве Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ / купить фото Спасатели на месте взрыва жилого дома на улице Гурьянова в Москве Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ / купить фото Местные жители на месте взрыва жилого дома в Волгодонске Фото: Валерий Матыцин / ТАСС Следующая фотография 1 / 4 Руины взорванного дома в Буйнакске (Дагестан) Фото: Олег Булдаков / ТАСС Спасатели на месте взрыва жилого дома на Каширском шоссе в Москве Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ / купить фото Спасатели на месте взрыва жилого дома на улице Гурьянова в Москве Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ / купить фото Местные жители на месте взрыва жилого дома в Волгодонске Фото: Валерий Матыцин / ТАСС 8 сентября 1999 года в 23:59 взрыв прогремел на первом этаже девятиэтажного жилого дома №19 на улице Гурьянова в Москве. Два подъезда дома оказались полностью уничтожены. Взрывной волной были деформированы конструкции соседнего дома №17. Погибли 106 человек, 690 пострадали. Вскоре после теракта в редакцию агентства «Интерфакс» позвонил неизвестный, назвался представителем «Конфедерации освобождения Дагестана» и сообщил, что взрывы жилых домов — это месть за ведение боевых действий на территории Дагестана. 13 сентября 1999 года в 5 часов утра взрыв прогремел в подвале восьмиэтажного жилого дома №6, корпус 3 на Каширском шоссе в Москве. Погибли 124 человека, еще 7 были ранены. Мощность взрыва составила 300 кг в тротиловом эквиваленте, кирпичная восьмиэтажка была полностью уничтожена. Как и в случае с терактом на улице Гурьянова, взрывчатка была переправлена в Москву под видом сахара. После взрыва на Каширском шоссе были приняты беспрецедентные меры безопасности в Москве и других городах России, милиция проверяла все чердаки и подвалы. Жители многоквартирных домов в течение нескольких месяцев самостоятельно вели круглосуточные дежурства. 16 сентября 1999 года в 5:57 в Волгодонске Ростовской области рядом с девятиэтажным жилым домом №35 по Октябрьскому шоссе взорвался грузовик ГАЗ-53 со взрывчаткой. Из-под завалов извлекли 18 погибших, 89 пострадавших были госпитализированы 1 человек умер в больнице. В результате взрывов домов в России 4–16 сентября 1999 года погибли более 300 человек. Еще около 1,7 тыс. получили ранения различной степени тяжести или пострадали в той или иной мере.

Фотогалерея Взрывы жилых домов в России Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 4 сентября 1999 года в Буйнакске (Дагестан) был взорван жилой дом, в котором проживали семьи военнослужащих 136-й мотострелковой бригады. Теракт стал частью операции боевиков по вторжению из Чечни в Дагестан, начавшейся в начале августа того же года Фото: Булдаков Олег / ТАСС 2700 кг взрывчатки находилось в грузовике ГАЗ-52, который в 21:45 подъехал к пятиэтажному дому в Буйнакске и взорвался. Второй грузовик, ЗИЛ-130, был обезврежен возле госпиталя через два часа после первого взрыва Фото: Булдаков Олег / ТАСС 146 человек попали в больницы, еще 64 — погибли Фото: Булдаков Олег / ТАСС Были полностью разрушены два подъезда жилого дома Фото: Булдаков Олег / ТАСС 19 марта 2001 года Верховный суд Дагестана вынес приговор организаторам и исполнителям взрыва дома в Буйнакске. Уроженцы республики Иса Зайнутдинов (слева) и Алисултан Салихов (справа) были осуждены пожизненно. Из шести других фигурантов двое получили по девять лет, двое — амнистированы. Зиявутдин Зиявутдинов в 2002 году приговорен к 24 годам заключения. В 2006 году Магомед Салихов был оправдан судом присяжных по делу о теракте, но позже был осужден за участие в вооруженных бандформированиях. В марте 2002-го главный организатор преступления Хаттаб был ликвидирован спецслужбами в Чечне Фото: Федор Завьялов / ТАСС 4 сентября 2000 года в Буйнакске на месте взрыва был открыт памятник его жертвам. Из 64 погибших в теракте 23 были детьми Фото: Федор Завьялов / ТАСС 8 сентября 1999 года в 23:59 взрыв прогремел на первом этаже девятиэтажного жилого дома №19 на улице Гурьянова в Москве. Два подъезда дома были полностью уничтожены. Взрывной волной были деформированы конструкции соседнего дома №17. Погибли 106 человек, 690 пострадали Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ / купить фото Через десять дней дома №17 и №19 были уничтожены взрывотехниками, жители переселены в другие дома

На фото: ребенок среди груды вещей из уцелевших квартир дома на улице Гурьянова Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ / купить фото Вскоре после теракта в редакцию агентства «Интерфакс» позвонил неизвестный, назвался представителем «Конфедерации освобождения Дагестана» и сообщил, что взрывы жилых домов — это месть за ведение боевых действий на территории Дагестана Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ / купить фото Следствие установило, что взрывчатку изготовили в Ставропольском крае. Оттуда ее под видом сахара переправили на продуктовую базу в Кисловодске, а позже — на склад в подвале дома №19 на улице Гурьянова. Из шести человек, причастных к теракту, трое были ликвидированы в ходе КТО в Чечне, двое экстрадированы в Россию из Грузии и осуждены на пожизненное заключение, организатор теракта Ачимез Гочияев до сих пор находится в федеральном розыске Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ / купить фото В 2003 году на месте трагедии на улице Гурьянова открыт храм-часовня Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ / купить фото 13 сентября 1999 года в 5 часов утра взрыв прогремел в подвале восьмиэтажного жилого дома №6, корпус 3 на Каширском шоссе в Москве. Погибли 124 человека, еще 7 — ранены Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ / купить фото Мощность взрыва составила 300 кг в тротиловом эквиваленте, кирпичная восьмиэтажка была полностью уничтожена. Как и в случае с терактом на улице Гурьянова, взрывчатка была переправлена в Москву под видом сахара Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ / купить фото Взрыв прогремел в день общенационального траура, объявленного президентом Борисом Ельциным по погибшим при взрывах домов в Буйнакске и на улице Гурьянова. Утром глава государства собрал на экстренное совещание министров-силовиков. Днем он выступил с телеобращением к стране, в котором призвал к объединению усилий всех ветвей власти в борьбе с терроризмом, а граждан — к бдительности и спокойствию Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ / купить фото После взрыва на Каширском шоссе были приняты беспрецедентные меры безопасности в Москве и других городах России, милиция проверяла все чердаки и подвалы. Жители многоквартирных домов в течение нескольких месяцев самостоятельно вели круглосуточные дежурства Фото: Ратькова Ольга / ТАСС На месте взрыва на Каширском шоссе возведен мемориал в память о жертвах теракта. Уголовное дело о теракте было объединено с делом о взрыве на улице Гурьянова Фото: Игорь Зотин / ТАСС 16 сентября 1999 года в 5:57 в Волгодонске Ростовской области рядом с девятиэтажным жилым домом №35 по Октябрьскому шоссе взорвался грузовик ГАЗ-53 со взрывчаткой. Из-под завалов было извлечено 18 погибших, 1 человек умер в больнице, 89 были госпитализированы Фото: Sergei Venyavsky / AP Грузовик для теракта преступники купили у местного жителя, объяснив, что он им нужен для развозки по рынкам Волгодонска картофеля. По их просьбе бывший владелец машины Аббаскули Искандер-оглы Искендеров сам отогнал машину к нужному дому, но потом утверждал, что не знал о взрывном устройстве в кузове Фото: Матыцин Валерий / ТАСС Президент Борис Ельцин назвал борьбу с терроризмом главной задачей на текущий момент. В числе первоочередных дел было укрепление границы с Чечней. Премьер вечером принял доклад министра обороны Игоря Сергеева и главы ФСБ Николая Патрушева об уничтожении нескольких боевиков в Дагестане и Чечне Фото: Sergei Venyavsky / AP В результате взрывов домов в России 4–16 сентября 1999 года погибли более 300 человек. Еще около 1700 получили ранения различной степени тяжести или пострадали в той или иной мере Фото: Денисов Роман / ТАСС На месте трагедии в Волгодонске открыт сквер памяти со скульптурой скорбящей женщины Фото: Валерий Матыцин / ТАСС 14 мая 2003 года Кисловодский суд приговорил бывшего милиционера Станислава Любичева (слева) к четырем годам заключения. Он обвинялся в том, что за взятку обеспечил беспрепятственный проезд грузовика со взрывчаткой в Кисловодск, откуда позже ее перевезли в Москву и Волгодонск Фото: "Кисловодская газета" / ТАСС 12 января 2004 года Мосгорсуд признал Юсуфа Крымшамхалова (слева) и Адама Деккушева виновными во взрывах жилых домов в Москве и Волгодонске. По данным следствия, для этих терактов они готовили взрывчатую смесь и участвовали в ее доставке. Оба осуждены пожизненно Фото: Юрий Машков / ТАСС Следующая фотография 1 / 23 4 сентября 1999 года в Буйнакске (Дагестан) был взорван жилой дом, в котором проживали семьи военнослужащих 136-й мотострелковой бригады. Теракт стал частью операции боевиков по вторжению из Чечни в Дагестан, начавшейся в начале августа того же года Фото: Булдаков Олег / ТАСС 2700 кг взрывчатки находилось в грузовике ГАЗ-52, который в 21:45 подъехал к пятиэтажному дому в Буйнакске и взорвался. Второй грузовик, ЗИЛ-130, был обезврежен возле госпиталя через два часа после первого взрыва Фото: Булдаков Олег / ТАСС 146 человек попали в больницы, еще 64 — погибли Фото: Булдаков Олег / ТАСС Были полностью разрушены два подъезда жилого дома Фото: Булдаков Олег / ТАСС 19 марта 2001 года Верховный суд Дагестана вынес приговор организаторам и исполнителям взрыва дома в Буйнакске. Уроженцы республики Иса Зайнутдинов (слева) и Алисултан Салихов (справа) были осуждены пожизненно. Из шести других фигурантов двое получили по девять лет, двое — амнистированы. Зиявутдин Зиявутдинов в 2002 году приговорен к 24 годам заключения. В 2006 году Магомед Салихов был оправдан судом присяжных по делу о теракте, но позже был осужден за участие в вооруженных бандформированиях. В марте 2002-го главный организатор преступления Хаттаб был ликвидирован спецслужбами в Чечне Фото: Федор Завьялов / ТАСС 4 сентября 2000 года в Буйнакске на месте взрыва был открыт памятник его жертвам. Из 64 погибших в теракте 23 были детьми Фото: Федор Завьялов / ТАСС 8 сентября 1999 года в 23:59 взрыв прогремел на первом этаже девятиэтажного жилого дома №19 на улице Гурьянова в Москве. Два подъезда дома были полностью уничтожены. Взрывной волной были деформированы конструкции соседнего дома №17. Погибли 106 человек, 690 пострадали Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Через десять дней дома №17 и №19 были уничтожены взрывотехниками, жители переселены в другие дома

На фото: ребенок среди груды вещей из уцелевших квартир дома на улице Гурьянова Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Вскоре после теракта в редакцию агентства «Интерфакс» позвонил неизвестный, назвался представителем «Конфедерации освобождения Дагестана» и сообщил, что взрывы жилых домов — это месть за ведение боевых действий на территории Дагестана Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Следствие установило, что взрывчатку изготовили в Ставропольском крае. Оттуда ее под видом сахара переправили на продуктовую базу в Кисловодске, а позже — на склад в подвале дома №19 на улице Гурьянова. Из шести человек, причастных к теракту, трое были ликвидированы в ходе КТО в Чечне, двое экстрадированы в Россию из Грузии и осуждены на пожизненное заключение, организатор теракта Ачимез Гочияев до сих пор находится в федеральном розыске Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото В 2003 году на месте трагедии на улице Гурьянова открыт храм-часовня Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев / купить фото 13 сентября 1999 года в 5 часов утра взрыв прогремел в подвале восьмиэтажного жилого дома №6, корпус 3 на Каширском шоссе в Москве. Погибли 124 человека, еще 7 — ранены Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев / купить фото Мощность взрыва составила 300 кг в тротиловом эквиваленте, кирпичная восьмиэтажка была полностью уничтожена. Как и в случае с терактом на улице Гурьянова, взрывчатка была переправлена в Москву под видом сахара Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев / купить фото Взрыв прогремел в день общенационального траура, объявленного президентом Борисом Ельциным по погибшим при взрывах домов в Буйнакске и на улице Гурьянова. Утром глава государства собрал на экстренное совещание министров-силовиков. Днем он выступил с телеобращением к стране, в котором призвал к объединению усилий всех ветвей власти в борьбе с терроризмом, а граждан — к бдительности и спокойствию Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото После взрыва на Каширском шоссе были приняты беспрецедентные меры безопасности в Москве и других городах России, милиция проверяла все чердаки и подвалы. Жители многоквартирных домов в течение нескольких месяцев самостоятельно вели круглосуточные дежурства Фото: Ратькова Ольга / ТАСС На месте взрыва на Каширском шоссе возведен мемориал в память о жертвах теракта. Уголовное дело о теракте было объединено с делом о взрыве на улице Гурьянова Фото: Игорь Зотин / ТАСС 16 сентября 1999 года в 5:57 в Волгодонске Ростовской области рядом с девятиэтажным жилым домом №35 по Октябрьскому шоссе взорвался грузовик ГАЗ-53 со взрывчаткой. Из-под завалов было извлечено 18 погибших, 1 человек умер в больнице, 89 были госпитализированы Фото: Sergei Venyavsky / AP Грузовик для теракта преступники купили у местного жителя, объяснив, что он им нужен для развозки по рынкам Волгодонска картофеля. По их просьбе бывший владелец машины Аббаскули Искандер-оглы Искендеров сам отогнал машину к нужному дому, но потом утверждал, что не знал о взрывном устройстве в кузове Фото: Матыцин Валерий / ТАСС Президент Борис Ельцин назвал борьбу с терроризмом главной задачей на текущий момент. В числе первоочередных дел было укрепление границы с Чечней. Премьер вечером принял доклад министра обороны Игоря Сергеева и главы ФСБ Николая Патрушева об уничтожении нескольких боевиков в Дагестане и Чечне Фото: Sergei Venyavsky / AP В результате взрывов домов в России 4–16 сентября 1999 года погибли более 300 человек. Еще около 1700 получили ранения различной степени тяжести или пострадали в той или иной мере Фото: Денисов Роман / ТАСС На месте трагедии в Волгодонске открыт сквер памяти со скульптурой скорбящей женщины Фото: Валерий Матыцин / ТАСС 14 мая 2003 года Кисловодский суд приговорил бывшего милиционера Станислава Любичева (слева) к четырем годам заключения. Он обвинялся в том, что за взятку обеспечил беспрепятственный проезд грузовика со взрывчаткой в Кисловодск, откуда позже ее перевезли в Москву и Волгодонск Фото: "Кисловодская газета" / ТАСС 12 января 2004 года Мосгорсуд признал Юсуфа Крымшамхалова (слева) и Адама Деккушева виновными во взрывах жилых домов в Москве и Волгодонске. По данным следствия, для этих терактов они готовили взрывчатую смесь и участвовали в ее доставке. Оба осуждены пожизненно Фото: Юрий Машков / ТАСС Смотреть

2000 год. Захват заложников в Лазаревском 21 сентября 2000 года в курортном поселке Лазаревское под Сочи группа вооруженных людей в масках ворвалась в недостроенную частную гостиницу и захватила в заложники несколько человек. Террористы представились чеченцами и выдвинули требования: $30 млн наличными, освобождение всех чеченцев из российских тюрем и переговоры с президентом Владимиром Путиным. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники МВД и спецназа группы «Альфа» на месте захвата заложников в поселке Лазаревское

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ Сотрудники МВД и спецназа группы «Альфа» на месте захвата заложников в поселке Лазаревское

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ Дом взяли в осаду сотрудники МВД и ФСБ. В течение следующих нескольких часов из гостиницы раздавались беспорядочный автоматные очереди, в окно выбрасывались боевые гранаты. Террористы передали силовикам кассету, на которой были запечатлены прикованные к батарее заложники, канистра с бензином и привязанное к ней самодельное взрывное устройство. Ночью спецназ группы «Альфа» произвел несколько попыток штурма, но все они были безуспешны. К полудню 22 сентября порядком уставшие террористы сами освободили заложников и сдались правоохранителям. Оказалось, что захват организовали наблюдавшийся в психоневрологическом диспансере владелец гостиницы Сослан Хугаев и его знакомый — наркозависимый Игорь Савченко. Заложниками оказались сотрудники гостиницы, знакомые с нападавшими, и крепко выпивавшие с ними накануне. Пострадали в ходе инцидента двое — одному из заложников пробили голову рукояткой пистолета, второй сломал ноги, выпрыгнув в окно. В 2001 году Игоря Савченко осудили на семь лет тюрьмы за захват заложников и незаконное владение оружием. Сослан Хагаев пропал из информационного поля после назначения ему психиатрической экспертизы. О чем 26 лет назад писал “Ъ” 26.09.2000 Сочинские террористы — настоящие злоумышленники Несмотря на то что представители МВД, а вслед за ними и СМИ назвали лазаревских террористов и их заложников "одной пьяной компанией, инсценировавшей захват", работники прокуратуры не спешат с выводами... оружие, несколько пар наручников и большие запасы продовольствия, заранее сделанные в гостинице, говорят о том, что захват заложников был не спонтанным, а тщательно подготовленным. Читать далее

2001 год. Автокатастрофа с армейским «Уралом» В ночь на 23 сентября 2001 года в Городищенском районе Волгоградской области произошла автокатастрофа. Колонна из двух грузовиков «Урал» с военнослужащими в кузовах возвращалась с дискотеки после уборки урожая в совхозе «Кузьмичевский». Около 1:40 ночи колонна следовала по дамбе, когда один из водителей начал совершать обгон. Превысив скорость, он потерял управление, грузовик с 29 солдатами в кузове перевернулся и упал в совхозный пруд. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Армейский «Урал», попавший в автокатастрофу в Городищенском районе Волгоградской области

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС Армейский «Урал», попавший в автокатастрофу в Городищенском районе Волгоградской области

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС В результате падения машины погибли 11 военнослужащих, включая 36-летнюю женщину-фельдшера. Часть из них придавило грузовиком, часть утонула. Еще пятеро солдат получили тяжелые травмы и были госпитализированы в ближайшую больницу. Причины аварии расследовала комиссия Северо-Кавказского военного округа во главе с генералом Геннадием Трошевым. Уже через неделю сержанту Китаеву, управлявшему грузовиком, предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть людей.

2002 год. Сход ледника в Кармадонском ущелье 20 сентября 2002 года в 20:08 по московскому времени в Кармадонском ущелье близ Владикавказа сошел ледник Колка. Продвинувшись по долине реки Геналдон почти 20 км, он полностью уничтожил базу отдыха и селение Кармадон. В Кармадонской котловине образовался гигантский завал из камней и льда объемом около 130–140 млн кубометров и глубиной в сотню метров. Позднее ученые установят, что огромная горная масса высотой до 250 м двигалась по ущелью с немыслимой — более 200 км/ч — скоростью, перемалывая все на своем пути. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мемориал «Скорбящая мать» на месте разрушенного лагеря «Надежда» в Кармадонском ущелье Фото: Владимир Мукагов / ТАСС Останки жертв ледника Колка в Кармадонском ущелье Фото: «Северная Осетия» / ТАСС Следующая фотография 1 / 2 Мемориал «Скорбящая мать» на месте разрушенного лагеря «Надежда» в Кармадонском ущелье Фото: Владимир Мукагов / ТАСС Останки жертв ледника Колка в Кармадонском ущелье Фото: «Северная Осетия» / ТАСС Сразу были организованы спасательные работы с участием нескольких сотен сотрудников МЧС, руководить ими приезжал министр Шойгу. В первые дни на месте происшествия находили обезображенные останки тел. Так обнаружили 19 погибших. Еще 106 человек будут числиться пропавшими без вести, включая 42 членов съемочной группы во главе с режиссером Сергеем Бодровым-младшим, снимавшим здесь фильм «Связной». Группу активно искали, предполагая, что она могла быть заблокирована в тоннеле. Но уже через три недели всех пропавших без вести МЧС признало погибшими. Поисковые работы длились еще полтора года, но останки более чем 100 человек так и не были найдены. О чем 24 года назад писал “Ъ” 23.09.2002 В Осетии наступил ледниковый период Как это выглядело? Вы представляете, что бывает после взрыва атомной бомбы? Вот так и выглядело. Еще два дня назад здесь был курортный поселок Кармадон, на целебные горячие источники которого приезжали люди со всего мира. А сегодня там ядерная пустыня. Села больше нет. Вместо него тридцати-, а может, пятидесятиметровая толща льда, снега, грязи, из которой торчат корни деревьев и огромные валуны. Сверху вся эта масса покрыта серой пылью. Читать далее Фотогалерея 10 самых смертоносных лавин Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 31 мая 1970 года в окрестностях горы Уаскаран в Перу произошло землетрясение, сорвавшее со склонов до 5 млн кв. м снега и льда. Скорость лавины достигла 320 км/ч, она разрушила поселок Ранраирка и снесла город Юнгай. Погибли до 70 тыс. человек. Еще 500 тыс. жителей лишились своих домов Фото: JAB / AP 16 декабря 1916 года, во время Первой мировой войны, в Альпах от лавины погибли более шести тысяч солдат австро-итальянского фронта. Всего той зимой жертвами схода снега и льда в Альпах стали более 10 тыс. военных Фото: ANN RONAN PICTURE LIBRARY / PHOTO12 / AFP 10 января 1962 года на вершине Уаскаран в Перу обломился снежный карниз шириной около 1 км и толщиной более 30 м. Через семь минут лавина достигла городка Ранаирка и смела его, уничтожив по пути еще шесть меньших поселений. Погибли около 4 тыс. человек Фото: AP 24-28 февраля 2015 года из-за схода лавин в северо-восточных провинциях Афганистана погибли 310 человек. Катастрофы были вызваны обильными снегопадами в горных регионах на севере страны Фото: AFP 20 января 1951 года в швейцарских, австрийских и итальянских Альпах после схода нескольких лавин погибли 245 человек. Еще более 45 тыс. человек на несколько недель остались отрезаны от внешнего мира Фото: Theodor Strubin / Archaologie und Museum Baselland 10 февраля 1970 года во французских Альпах лавина сошла на отель Вальд-д’Изер. В этой катастрофе погибли около 200 человек Фото: AFP 5-10 февраля 2017 года в Афганистане из-за схода лавин, вызванных сильными морозами и снегопадами, погибли более 190 человек. Непогода затронула 22 провинции. Наибольшее число жертв было обнаружено в городе Нуристан Фото: Reuters 9 февраля 2010 года в Афганистане на перевале Саланг от схода лавин с горного массива Гиндукуш погибли 170 человек. На горных трассах остались заблокированными около 3 тыс. человек. Расчистить завалы удалось лишь к середине февраля. Продовольствие и палатки для заблокированных жителей доставляли с помощью военных вертолетов Фото: Musadeq Sadeq / AP 7 апреля 2012 года лавина, вызванная снежной бурей, сошла с ледника Сиачен в Пакистане. Она обрушилась на пограничную военную базу Гаяри. Погибли все 138 солдат, служивших на базе Фото: Reuters 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье в Северной Осетии произошел сход ледника Колка, в результате чего погибло до 125 человек. Под 50-метровой толщей из льда, снега, грязи и камней оказались 30 км ущелья. Целиком был уничтожен поселок Нижний Кармадон. Погибла съемочная группа фильма «Связной» актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего Фото: Рамазан Логкуев / ТАСС Следующая фотография 1 / 10 31 мая 1970 года в окрестностях горы Уаскаран в Перу произошло землетрясение, сорвавшее со склонов до 5 млн кв. м снега и льда. Скорость лавины достигла 320 км/ч, она разрушила поселок Ранраирка и снесла город Юнгай. Погибли до 70 тыс. человек. Еще 500 тыс. жителей лишились своих домов Фото: JAB / AP 16 декабря 1916 года, во время Первой мировой войны, в Альпах от лавины погибли более шести тысяч солдат австро-итальянского фронта. Всего той зимой жертвами схода снега и льда в Альпах стали более 10 тыс. военных Фото: ANN RONAN PICTURE LIBRARY / PHOTO12 / AFP 10 января 1962 года на вершине Уаскаран в Перу обломился снежный карниз шириной около 1 км и толщиной более 30 м. Через семь минут лавина достигла городка Ранаирка и смела его, уничтожив по пути еще шесть меньших поселений. Погибли около 4 тыс. человек Фото: AP 24-28 февраля 2015 года из-за схода лавин в северо-восточных провинциях Афганистана погибли 310 человек. Катастрофы были вызваны обильными снегопадами в горных регионах на севере страны Фото: AFP 20 января 1951 года в швейцарских, австрийских и итальянских Альпах после схода нескольких лавин погибли 245 человек. Еще более 45 тыс. человек на несколько недель остались отрезаны от внешнего мира Фото: Theodor Strubin / Archaologie und Museum Baselland 10 февраля 1970 года во французских Альпах лавина сошла на отель Вальд-д’Изер. В этой катастрофе погибли около 200 человек Фото: AFP 5-10 февраля 2017 года в Афганистане из-за схода лавин, вызванных сильными морозами и снегопадами, погибли более 190 человек. Непогода затронула 22 провинции. Наибольшее число жертв было обнаружено в городе Нуристан Фото: Reuters 9 февраля 2010 года в Афганистане на перевале Саланг от схода лавин с горного массива Гиндукуш погибли 170 человек. На горных трассах остались заблокированными около 3 тыс. человек. Расчистить завалы удалось лишь к середине февраля. Продовольствие и палатки для заблокированных жителей доставляли с помощью военных вертолетов Фото: Musadeq Sadeq / AP 7 апреля 2012 года лавина, вызванная снежной бурей, сошла с ледника Сиачен в Пакистане. Она обрушилась на пограничную военную базу Гаяри. Погибли все 138 солдат, служивших на базе Фото: Reuters 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье в Северной Осетии произошел сход ледника Колка, в результате чего погибло до 125 человек. Под 50-метровой толщей из льда, снега, грязи и камней оказались 30 км ущелья. Целиком был уничтожен поселок Нижний Кармадон. Погибла съемочная группа фильма «Связной» актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего Фото: Рамазан Логкуев / ТАСС Смотреть

2003 год. Теракт в электричке под Кисловодском Утром 3 сентября в электричке Кисловодск—Минеральные Воды на перегоне от станции Подкумок до станции Белый Уголь в Ставропольском крае произошел взрыв. Под четвертым вагоном состава одновременно сработали два фугаса, заложенных под железнодорожное полотно. Мощность взрывов составила около 15 кг в тротиловом эквиваленте. В результате теракта погибли 7 человек, более 80 пассажиров получили ранения и увечья. На месте происшествия образовались две воронки диаметром около двух метров и глубиной до метра. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия теракта в электричке Кисловодск—Минеральные Воды

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Последствия теракта в электричке Кисловодск—Минеральные Воды

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ В декабре 2003 года был задержан исполнитель теракта уроженец Чечни Ибрагим Исрапилов, в 1996–1999 годах занимавший должность префекта Шатойского района республики в правительстве Аслана Масхадова. Он дал чистосердечное признание, в котором назвал заказчиком преступления террориста Доку Умарова. В июне 2004 году Ибрагим Исрапилов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за ряд тяжких преступлений, включая убийство и совершение теракта. О чем 23 года назад писал “Ъ” 04.09.2003 Диверсия второй колонны ...вдруг откуда-то раздался глухой взрыв. Сиденья полетели вверх. Мы все упали, вымазались, кругом пыль. Поднялась, а те, кто ближе к взрыву был, как мне показалось, в яме лежат. А потом, когда двери открылись, я кое-как выбралась и поняла, что идти не могу, нога сломана. Вы знаете, мы ведь не сразу поняли, что случилось, даже сильно испугаться не успели. Шок начался, когда мы сидели возле электрички и ждали скорую помощь. И еще когда выносили погибших: у одного совсем ног не было, у другой лодыжку оторвало Читать далее

2005 год. Потопление теплохода «Некрасов» на Енисее 16 сентября 2005 года в порту Дудинка при входе из Енисея перевернулся и затонул грузопассажирский теплоход «Некрасов», следовавший из Красноярска со 100-тонным грузом овощей и фруктов. На борту находились 5 членов экипажа и 12 пассажиров — граждан Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана, не имевших права пребывать на судне. Спастись удалось только семерым из них. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спасательные работы на месте затопление теплохода «Некрасов» в районе порта Дудинка на реке Енисей

Фото: Денис Кожевников / ТАСС Спасательные работы на месте затопление теплохода «Некрасов» в районе порта Дудинка на реке Енисей

Фото: Денис Кожевников / ТАСС Тела погибших обнаружили лишь 22 сентября, когда затонувшее судно подняли со дна и отбуксировали к берегу: всего погибли 14 человек, включая капитана Андрея Вильду и его старшего помощника Сергея Голубкова. Причиной катастрофы прокуратура сочла значительный перегруз: при максимальной грузоподъемности в 80 т на борту находилось более 100 т груза, из-за чего осадка судна превысила допустимую. Часть погибших не смогли выбраться из внутренних помещений, заставленных ящиками с овощами и фруктами. В 2009 году Красноярский краевой суд после пересмотра дела признал виновными арендаторов теплохода — директора ООО «Фарватер» Алексея Гопонтюя и его заместителя Виктора Гордиенко, приговорив их к трем и четырем годам колонии-поселения соответственно. О чем 21 год назад писал “Ъ” 17.09.2005 «Некрасов» не дотянул до берега ...как сообщил спасатель, на борту затонувшего теплохода могли находиться еще 8 человек. Как признал господин Журбин, надежды на их спасение немного: «Температура воды в районе аварии — около нуля градусов. Сколько может продержаться при такой температуре человек?» Читать далее

2006 год. Погром в Кондопоге В начале сентября в карельском городе Кондопога произошло крупнейшее межэтническое столкновение в России 2000-х. Прологом к нему послужила массовая драка в ресторане «Чайка» между местными жителями и выходцами с Кавказа, которая обернулась убийством электромонтера Григория Слезова и охранника Сергея Усина. 2 сентября, в день поминок, в городе с населением 35 тыс. человек прошел стихийный сход, на который собрались до 3 тыс. жителей. Приехавшие на него активисты Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ; экстремистская организация, запрещена в РФ) во главе с Александром Беловым поддержали требования выселить кавказцев и закрыть их заведения. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия погрома в Кондопоге в 3 сентября

Фото: Михаил Разуваев/Коммерсантъ Последствия погрома в Кондопоге в 3 сентября

Фото: Михаил Разуваев/Коммерсантъ Вечером того же дня начались погромы: толпа сожгла ресторан «Чайка», громила торговые палатки, залы игровых автоматов и магазины, принадлежавшие выходцам с Кавказа. Милиция первоначально бездействовала. Только после переброски отряда ОМОНа из Петрозаводска начались массовые задержания, в городе был введен комендантский час. Прокуратура возбудила более 20 уголовных дел по факту беспорядков в Кондопоге, по ним судили погромщиков. Президент Путин отправил в отставку главу МВД Карелии и начальника республиканского УФСБ. В апреле 2010 года шестерых чеченцев осудили на тюремные сроки. Самый большой срок, 22 года, получил Ислам Магомедов, признанный виновным в двойном убийстве. О чем 20 лет назад писал “Ъ” 11.09.2006 Горячая точка Севера Драку затеяли криминальные авторитеты. Они сказали бармену: "Нам вся Кондопога платит, и ты нам должен по жизни". А чеченцы никому не платят, за это нас и не любят. Если бы милиция вовремя приехала, ничего бы и не было: бармен вызвал милицию в половине второго, а драка продолжалась до половины четвертого. Там до РУВД пешком десять минут. А ножи были у самих этих пострадавших. Читать далее

2007 год. Гибель губернатора Костромской области Виктора Шершунова 20 сентября 2007 года на 76-м километре Ярославского шоссе в Подмосковье погиб губернатор Костромской области Виктор Шершунов. Его служебный Mercedes E430 направлялся в Москву на совещание в Росатоме, когда в первом часу ночи не столкнулся лоб в лоб с Ford Focus, за рулем которого был предприниматель из Ярославля Андрей Никифоров. Губернатор и его водитель Владимир Цветков скончались на месте, Андрей Никифоров получил серьезные травмы, но выжил. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Владимир Путин на похоронах губернатора Костромской области Виктора Шершунова

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости Президент Владимир Путин на похоронах губернатора Костромской области Виктора Шершунова

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости Спустя год следствие признало виновником аварии водителя Ford, который, по версии обвинения, уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Обвиняемый вину отрицал и версию следствия опроверг, а адвокат указывал на отсутствие следов Ford на разделительной полосе и противоречия в экспертизах. Тем не менее перенесший три операции на колене Никифоров в 2009 году получил три года колонии-поселения. Дело вызвало широкий резонанс, породив версии, от несчастного случая до заказного убийства, в том числе из-за давнего конфликта Шершунова с ярославским губернатором Анатолием Лисицыным. О чем 19 лет назад писал “Ъ” 24.09.2007 Покойного помянули отопительным словом Владимир Путин положил цветы рядом с гробом, постоял возле него, потом сел рядом с вдовой. Мне казалось, она не сразу обратила на него внимание. Он о чем-то спросил ее, и она повернула к нему лицо, потом медленно кивнула — и я увидел на лице этой красивой немолодой женщины такое страдание, отчаяние такое, что стало как-то уж очень понятно: ничем ей нельзя помочь. Читать далее Как гибли высокопоставленные чиновники Читать далее

2008 год. Кризис банковской системы Утром понедельника 15 сентября 2008 года американский инвестиционный банк Lehman Brothers, просуществовавший 158 лет, подал заявление о банкротстве. Его долги превысили $600 млрд, и это стало крупнейшим крахом в истории США. На Уолл-стрит началась паника, которая быстро перекинулась на все глобальные площадки. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пункт обмена валют в сентябре 2008 года

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ Пункт обмена валют в сентябре 2008 года

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ Ударил кризис и по российской банковской системе. Газпромбанк 15 сентября ушел с рынка биржевого репо, что привело к лавинообразному закрытию лимитов на межбанковском рынке. «КИТ Финанс» и Связь-банк не смогли исполнить обязательства по сделкам репо, а к 18 сентября объем неисполненных обязательств на рынке достигал десятков миллиардов рублей. Государство пообещало экстренно выделить 1,5 трлн руб. на спасение банковской системы. В итоге «КИТ Финанс» был приобретен структурами РЖД и АЛРОСА за символические 100 руб., Связь-банк отошел Внешэкономбанку за 5 тыс. руб. Осенью доллар обновил максимум с сентября 2007 года, достигнув 25,29 руб., а стоимость бивалютной корзины поднялась до 30,4 руб. Центробанк, поначалу проводивший миллиардные валютные интервенции для поддержания курса, вскоре перестал удерживать рубль и перешел к политике «управляемой девальвации» национальной валюты. О чем 18 лет назад писал “Ъ” 18.09.2008 Банкам подали на ликвидность Вчера ситуация на российском финансовом рынке осложнилась до предела. На депозиты коммерческих банков поступило 150 млрд руб., которые они днем раньше заняли на аукционе Минфина. Однако это не снизило дефицит денег в банковской системе. Читать далее

2009 год. Серия терактов в Грозном Ранним утром 12 сентября 2009 года в Грозном проезжавшие мимо гимназии сотрудники полиции остановили подозрительного молодого человека 20–25 лет. При попытке задержания террорист взорвал себя. Мощность взрыва оценивалась в 500 г в тротиловом эквиваленте. Трое милиционеров были тяжело ранены, в течение нескольких минут их забрала скорая помощь. Из гимназии, куда мог направляться террорист-смертник, были эвакуированы дети. Личность смертника вскоре была установлена по оторванной голове, им оказался 20-летний член вооруженного подполья. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов (третий справа) на месте взрыва

Фото: Сергей Узаков / ТАСС Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов (третий справа) на месте взрыва

Фото: Сергей Узаков / ТАСС Спустя всего четыре дня, 16 сентября, в центре Грозного, на пересечении проспекта Путина и проспекта Мира произошел еще один взрыв. Неизвестная девушка подошла к патрульной машине ДПС и привела в действие бомбу. Пострадали шестеро прохожих. Двое милиционеров, находившихся в машине, получили серьезные ранение гвоздями, но покинули транспорт, в котором начал взрываться боекомплект. Смертницу разорвало на части. О чем 17 лет назад писал “Ъ” 17.09.2009 Смертница сложила голову к милицейской машине Водитель-милиционер, видимо, поняв, что должно произойти, рванул машину вперед и попытался оторваться от вцепившейся в дверь смертницы, но в следующее мгновенье прогремел взрыв. Террористку буквально разорвало в клочья — фрагменты ее тела разлетелись в стороны на несколько десятков метров. Более или менее целыми нашли лишь ступни ног и изувеченную голову. Читать далее

Теракт на рынке во Владикавказе 9 сентября 2010 года прогремел взрыв на центральном рынке во Владикавказе. Автомобиль «Волга» под управлением смертника взорвался у торговых рядов, находящихся в нескольких метрах от главного входа. В результате погибли 19 человек, включая полуторагодовалого ребенка, более 200 были ранены. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия теракта на рынке во Владикавказе

Фото: DINA TEZIEVA / AFP Последствия теракта на рынке во Владикавказе

Фото: DINA TEZIEVA / AFP Организатора взрыва Али Даурбекова удалось задержать в середине октября 2010 года в ингушском селе Яндаре, где он жил со своей семьей и тремя несовершеннолетними детьми. При аресте он не оказал сопротивления, а в ходе следствия активно сотрудничал с ним и помог изобличить несколько своих подельников. Задержанный оказался одним из руководителей так называемого «Вилайата Галгайче» — ингушского подразделения «Имарата Кавказа» (террористическая организация, запрещена в РФ). Вместе с подельниками он организовывал нападения на силовиков в Ингушетии, теракты на территории Северной Осетии и занимался незаконным оборотом оружия. В мае 2012 года суд приговорил его к 24 годам колонии. О чем 16 лет назад рассказывал “Ъ FM” 09.09.2010 Корреспондент «Коммерсантъ-FM» во Владикавказе с места событий Движение затруднено, собралось очень много людей — около пяти тысяч. Их не пропускают к месту взрыва, потому что по информации, которая идет от следователей, там обнаружено еще одно взрывное устройство... Читать далее

2011 год. Гибель ХК «Локомотив» 7 сентября 2011 года при вылете из Ярославского аэропорта Туношна пассажирский самолет Як-42, на борту которого находился ярославский хоккейный клуб «Локомотив», не смог набрать достаточную для взлета скорость и, едва оторвавшись от взлетно-посадочной полосы, разбился. На борту было 45 человек, из которых выжили только двое — бортинженер Александр Сизов и хоккеист «Локомотива» Александр Галимов, спустя пять дней скончавшийся в реанимации от полученных ожогов. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Место крушения самолета Як-42, перевозившего команду ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Фото: СК РФ Фрагменты самолета Як-42 на берегу реки Волги в районе аэропорта Туношна Ярославской области Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Место крушения самолета Як-42, перевозившего команду ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Фото: СК РФ Фрагменты самолета Як-42 на берегу реки Волги в районе аэропорта Туношна Ярославской области Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ / купить фото По данным следствия, причиной завала самолета стало торможение одного из пилотов во время разгона скорости. В 2015 году единственный обвиняемый в крушении Як-42 бывший заместитель гендиректора по организации летной работы авиакомпании «Як Сервис» Вадим Тимофеев получил пять лет лишения свободы, но был амнистирован.

2012 год. Катастрофа Ан-28 на Камчатке 12 сентября 2012 года Ан–28 «Петропавловск–Камчатского авиапредприятия», выполнявший рейс Петропавловск—Камчатский — Палана, при заходе на посадку в низкой облачности и дожде отклонился от схемы, преждевременно снизился и врезался в склон сопки в 10 км от поселка Палана. Погибли десять человек — оба пилота и восемь пассажиров, включая четырехлетнюю девочку. Четверо пассажиров в хвостовой части выжили. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место крушения самолета Ан-28 на Камчатке

Фото: СК РФ по Дальневосточному округу / ТАСС Место крушения самолета Ан-28 на Камчатке

Фото: СК РФ по Дальневосточному округу / ТАСС Судебно–медицинская экспертиза обнаружила алкоголь в крови обоих пилотов: у командира — 0,92 промилле, у второго пилота — 2,03 промилле. Предполетный медосмотр был формальным, фельдшер допустила их без замечаний. Межгосударственный авиационный комитет завершил расследование 6 февраля 2013 года: технических неисправностей выявлено не было, причиной катастрофы стало нарушение схемы захода на посадку и снижение ниже безопасной высоты в горной местности. Алкогольное опьянение названо сопутствующим фактором. Руководство летного состава авиапредприятия было уволено по требованию Росавиации. Рейсы Ан-28 в Палану временно прекратились, самолеты заменили на вертолеты Ми-8.

2013 год. Пожар в ПНИ «Оксочи» В ночь на 13 сентября 2013 года в деревне Лука Маловишерского района Новгородской области загорелся мужской корпус психоневрологического интерната (ПНИ) «Оксочи», расположенный в 130 км от Великого Новгорода. Площадь возгорания составила 670 кв. м — одноэтажное деревянное здание 1810 года постройки выгорело практически полностью, произошло частичное обрушение кровли. На момент пожара в корпусе было 60 человек: 37 ходячих больных, 22 лежачих и санитарка. Многие пациенты находились под воздействием седативных препаратов и не могли самостоятельно передвигаться. Погибли 37 человек. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Последствия пожара в психоневрологическом диспансере «Оксочи» в деревне Лука Новгородской области Фото: Ольга Михалева / Коммерсантъ Последствия пожара в психоневрологическом диспансере «Оксочи» в деревне Лука Новгородской области Фото: Ольга Михалева / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Последствия пожара в психоневрологическом диспансере «Оксочи» в деревне Лука Новгородской области Фото: Ольга Михалева / Коммерсантъ Последствия пожара в психоневрологическом диспансере «Оксочи» в деревне Лука Новгородской области Фото: Ольга Михалева / Коммерсантъ МЧС и прокуратура с марта 2012 года добивались закрытия корпуса через суд: здание признано непригодным для эксплуатации, второй этаж был деревянным — в нарушение норм пожарной безопасности. Суд не закрыл учреждение, а обязал устранить нарушения до 1 августа 2014 года. Сгоревший корпус планировали расселить до конца 2013-го, но ремонт спального корпуса был назначен лишь во вторую очередь. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем одного из пациентов. Расследование лично контролировал председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, на место вылетели следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства. В феврале 2015 года Чудовский районный суд вынес приговор: бывший директор интерната Сайгидгосен Магомедов получил пять с половиной лет колонии общего режима, главный инженер Александр Куликов — четыре года колонии-поселения.

2014 год. Начало валютного кризиса Сентябрь 2014 года стал месяцем антирекордов для российской валюты. В течение месяца доллар вырос с 36,93 до 39,39 руб., евро — с 48,97 до 49,95. 29 сентября американская валюта обновила исторический максимум (39,59). Бивалютная корзина достигла 44,24 руб., максимума за всю историю расчетов. 26 сентября представитель Минфина оценил ущерб платежного баланса от санкций и падения нефти в 4 п. п. ВВП — сокращение экспорта на $55 млрд в годовом выражении. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пункты обмена валюты 16 сентября 2014 года

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Пункты обмена валюты 16 сентября 2014 года

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Решение ЦБ от 10 ноября об отмене регулярных интервенций и плавающего коридора бивалютной корзины фактически отпустило рубль в свободное падение на фоне негативных факторов, основным из которых было снижение цены на нефть. Повышение ключевой ставки ЦБ до 17% лишь усилило беспокойство на рынке. Пик валютного кризиса, начавшегося в сентябре, пришелся на декабрь: Крупнейшие падения официального курса рубля к доллару были отмечены 17 декабря (курс был повышен с 61,15 до 67,79 руб. за доллар; 10,86%), 27 декабря (с 52,03 до 56,68 руб; 8,94%) и 3 декабря (с 50,77 до 54,38 руб., 7,11%).

2015 год. Арест главы Коми Вячеслава Гайзера 19 сентября 2015 года был задержан и вскоре арестован глава Республики Коми Вячеслав Гайзер. В том же месяце он был уволен в связи с утратой доверия. Поначалу губернатору, его заместителю Алексею Чернову и ряду других чиновников инкриминировали создание организованного преступного сообщества (ОПС) и мошенничество, но в итоге суд постановил, что ОПС как такового не было, хотя преступления и совершались. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер (справа) в Басманном суде города Москвы после рассмотрения ходатайства следствия об его аресте 20 сентября

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер (справа) в Басманном суде города Москвы после рассмотрения ходатайства следствия об его аресте 20 сентября

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ По данным следствия, фигуранты нанесли региону ущерб более чем на 3,8 млрд руб., контролируя ряд предприятий в Коми с 2007 года. До 2010-го Вячеслав Гайзер занимал пост министра финансов республики — зампреда правительства. В общей сложности по делу проходили около 20 человек, а процесс в Замоскворецком райсуде Москвы продолжался около полутора лет. В 2019 году фигурантам дела был вынесен приговор. Вячеслав Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима, его заместитель Алексей Чернов — девять лет строгого режима и штраф 160 млн руб. Предшественник Вячеслава Гайзера на посту главы региона и экс-сенатор от Коми Владимир Торлопов получил шесть с половиной лет колонии общего режима, а бывший спикер госсовета республики Игорь Ковзель и еще четверо фигурантов — также «общую» колонию на срок от шести до восьми с половиной лет. Трое обвиняемых отделались пятилетними условными сроками. Один — финансист Лев Либензон — был освобожден в зале суда. Фотогалерея Кто из российских чиновников обвинялся в коррупции Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В июле 2013 года по обвинению в вымогательстве взятки был арестован мэр Ярославля Евгений Урлашов. По словам руководителя ООО «Радострой» Сергея Шмелева, в 2012 году его фирма заключила с мэрией договор на уборку города. За это его обязали заплатить «откат» в размере 14 млн руб. В августе 2016 года Кировский районный суд Ярославля приговорил Евгения Урлашова к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 60 млн руб. 20 января 2017 года решение суда вступило в силу. В 2019 году пытался освободиться по УДО, но суд отказал ему в замене неотбытой части наказания принудительными работами. В 2022 году снова подавал на УДО, но отозвал ходатайство из-за изменившейся с положительной на отрицательную характеристику администрации колонии Фото: Анна Соловьева / Коммерсантъ Экс-губернатор Тульской области Вячеслав Дудка 8 декабря 2013 года был приговорен к 9,5 годам строгого режима. Суд счел его виновным в получении 40 млн руб. от корпорации ГРИНН за выделение земли для строительства гипермаркета. 9 июня 2018 года вышел на свободу по УДО Фото: Маргарита Логинова / Коммерсантъ В феврале 2012 года райсуд арестовал мэра Ставрополя Игоря Бестужева, подозреваемого в покушении на получение взятки в 50 млн руб. за предоставление в аренду муниципальной земли для строительства спортивного центра. В июле 2014 года экс-мэр был приговорен к девяти годам лишения свободы. В 2020 году вышел по УДО с ограничением права на выезд за границу. В январе 2022 года был задержан в Минске с поддельным паспортом, собираясь вылететь в Турцию. В отношении него было возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы Фото: ТАСС / Фото ИТАР-ТАСС В сентябре 2011 года мэр Смоленска Константин Лазарев и его заместитель Николай Петроченко были задержаны по подозрению в многомиллионных поборах, собранных от коммерческих структур за получение подрядов, связанных с подготовкой города к 1150-летнему юбилею. В феврале 2014 года господин Лазарев был оправдан Фото: Александра Мудрац/ ТАСС / Фото ИТАР-ТАСС В феврале 2011 года был арестован мэр Братска Александр Серов. В апреле 2014 года суд приговорил Александра Серова к пяти с половиной годам колонии строгого режима, признав его виновным в вымогательстве взятки в крупном размере у предпринимателя. В июне 2017 года вышел на свободу по УДО Фото: Александр Сидоров / Коммерсантъ В феврале 2010 года Ленинский райсуд Смоленска выдал санкцию на арест мэра города Эдуарда Качановского, обвиненного в покушении на получение крупной взятки — он вместе с заместителем Валерием Осиповым требовал у директора строительной организации взятку в виде трехкомнатной квартиры стоимостью более 2 млн руб. в новом доме за выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию этого дома и магазина в нем. В 2011 году он был осужден на четыре года колонии строгого режима. В ноябре 2013 года вышел по УДО Фото: Ольга Лисинова / Коммерсантъ В сентябре 2007 года в отношении мэра Вологды Алексея Якуничева было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК, включая ст. 290 («Получение взятки»). По версии следствия, взятка была дана в виде квартиры, которую Алексей Якуничев в 2004 году помог получить одному из бывших прокуроров города. В августе 2009 года городским судом Вологды был приговорен к четырем годам лишения свободы условно. 11 апреля 2016 года умер из-за инфаркта Фото: Алексей Петров / Коммерсантъ В июле 2007 года при получении взятки в 1,2 млн руб. был задержан вице-губернатор Приморского края Александр Шишкин, курировавший вопросы ЖКХ. Он признал свою вину в получении взятки и был осужден на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 1 млн руб. Александр Шишкин вышел на свободу в 2013 году Фото: Александр Морской / Коммерсантъ / купить фото В июне 2007 года бывшему сенатору от Башкирии Игорю Изместьеву было предъявлено обвинение в организации дачи взятки в размере $10 тыс. оперуполномоченному департамента экономической безопасности ФСБ майору Ольге Нужденовой. В настоящее время он отбывает пожизненное наказание за организацию серии заказных убийств. В июле 2017 года Изместьев написал на имя президента России прошение о помиловании. В сентябре 2019 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить €12 тыс. экс-сенатору, признав, что были нарушены его права на справедливый суд и охрану частной жизни. В сентябре 2020 года Верховный суд РФ отказал в отмене приговора Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ В июне 2006 года при получении взятки в $300 тыс. в офисе авиакомпании «Трансаэро» был задержан сенатор от парламента Калмыкии Левон Чахмахчян вместе с зятем, помощником аудитора Счетной палаты Арменом Оганесяном. В июле 2008 года Чахмахчян бы признан виновным в мошенничестве и приговорен к девяти годам лишения свободы. В ноябре 2008 года Верховный суд сократил срок отбывания наказания до семи с половиной лет и переквалифицировал состав преступления с мошенничества в особо крупном размере на покушение на мошенничество в особо крупном размере. В январе 2011 года Левон Чахмахчян был освобожден из колонии по УДО Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ / купить фото В декабре 2006 года Советский райсуд Томска арестовал и отстранил от должности мэра Томска Александра Макарова. Ему были предъявлены обвинения по семи статьям УК, включая ст. 290 «Получение взятки». 15 ноября 2010 года бывший мэр был приговорен к 12 годам строгого режима. 9 июня 2016 года Александр Макаров вышел на свободу по УДО Фото: Яков Андреев / Коммерсантъ / купить фото В декабре 2005 года было заведено уголовное дело против губернатора Ивановской области Владимира Тихонова. Согласно показаниям, часть взятки размером 400 тыс. руб., в получении которой обвинялся и. о. начальника областного управления «Ивавтодор» Валерий Цой, предназначалась господину Тихонову, который сразу подал в отставку. В августе 2006 года к обвинению против Владимира Тихонова добавилась статья «Незаконное хранение боеприпасов». Однако в сентябре 2006 года уголовное дело против экс-главы региона было прекращено из-за отсутствия состава преступления Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ / купить фото В ноябре 2013 года по обвинению в получении взятки в размере 10 млн руб. был арестован мэр Астрахани Михаил Столяров. По версии следствия, взятку дал предприниматель Константин Хвалык, который намеревался получить в облцентре земельный участок под строительство крематория. В ноябре 2014 года Кировский районный суд приговорил бывшего чиновника к 10 годам колонии строгого режима, спустя месяц судебная коллегия Астраханского областного суда сократила срок заключения до 9 лет Фото: Алексей Дмитриев / Коммерсантъ / купить фото 4 марта 2015 года был задержан и вскоре арестован губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. СКР предъявил ему обвинение в получении взяток на сумму $5,6 млн в 2011—2013 годах от гендиректора ООО «Сахалинская компания "Энергострой"» Николая Крана за заключение контрактов на строительство четвертого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. В октябре 2015 года начался суд об отчуждении незадекларированного имущества Александра Хорошавина на сумму в 1,1 млрд руб. в пользу государства. 9 февраля 2018 года городской суд Южно-Сахалинска приговорил бывшего губернатора к 13 годам тюремного заключения в колонии строгого режима, признав его виновным в получении взяток и легализации преступных доходов. 28 апреля 2022 года Южно-Сахалинский городской суд приговорил Александра Хорошавина по второму коррупционному делу и назначил ему наказание в виде 15 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 млн руб. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ / купить фото 19 сентября 2015 года был задержан и вскоре арестован глава Республики Коми Вячеслав Гайзер. 30 сентября того же года господин Гайзер был отстранен от должности в связи с утратой доверия президента. Следствие обвинило его в мошенничестве и создании преступного сообщества, целью которого, по версии правоохранительных органов, являлось отчуждение акций и долей государства в прибыльных предприятиях республики. Позднее к обвинениям добавилась статья о легализации денежных средств. СКР оценил ущерб от деятельности группы в более чем 3,3 млрд руб. 10 июня 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Гайзера за коррупционные преступления к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн руб. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ / купить фото Бывший мэр Рыбинска (Ярославская область) Юрий Ласточкин в июле 2013 года стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и нанесении ущерба ОАО «НПО "Сатурн"» на 116 млн руб. В октябре того же года он был задержан региональным управлением СКР по подозрению в вымогательстве 2 млн руб. 23 сентября 2015 года Ласточкин был признан виновным в растрате и получении взятки. Рыбинский суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 140 млн руб. В апреле 2022 года вышел на свободу Фото: Александр Тихонов / Коммерсантъ 24 июня 2016 года в Москве при получении взятки в размере €400 тыс. был задержан губернатор Кировской области Никита Белых. 1 февраля 2018 года Пресненский районный суд Москвы приговорил экс-главу региона Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 48 млн руб. В июле 2021 года стал фигурантом нового дела, где ему грозит до семи лет лишения свободы за превышение должностных полномочий Фото: Оперативная съемка 14 ноября 2016 года глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан по подозрению в получении взятки в размере $2 млн за одобрение продажи 50,08% акций ПАО «Башнефть». 4 декабря 2017 года гособвинение потребовало признать экс-министра виновным и приговорить его к 10 годам лишения свободы. 15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра к восьми годам колонии строгого режима Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ / купить фото В мае 2014 года управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело против губернатора региона Василия Юрченко за превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2010 году глава области продал компании «Тактика», связанной с бизнесом Олега Дерипаски, участок под строительство гостиницы в Новосибирске. Цена земли оказалась заниженной, что лишило областной бюджет 22 млн руб. 20 октября 2017 года Василий Юрченко был признан виновным и приговорен к трем годам условно Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ 20 марта 2017 года против экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича было выдвинуто обвинение в получении взяток от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко на сумму 26 млн руб. Находившийся за границей Юревич был объявлен в международный розыск, с 24 мая — заочно арестован. В том же месяце было возбуждено еще одно уголовное дело — по версии следствия, в 2011-2014 годах Юревич получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере на сумму около 3,4 млрд руб. Фото: Алексей Борисов / Коммерсантъ / купить фото В ночь на 1 июня 2016 года мэр Владивостока Игорь Пушкарев был задержан и доставлен в Москву. СКР выдвинул против него обвинения в превышении должностных полномочий и коммерческом подкупе. По версии следствия, Пушкарев передавал госзаказы в фирмы своих родственников. 9 апреля 2019 года Тверской суд Москвы признал его виновным в коррупционных преступлениях. Бывшего мэра приговорили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн руб. В октябре 2019 года было возбуждено новое уголовное дело по факту хищения более 50 млн руб. из бюджета Владивостока при ремонте автобусов в 2010-2015 годах Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ / купить фото В сентябре 2014 года губернатор Брянской области Николай Денин был уволен «в связи с утратой доверия». 21 мая 2015 года СКР предъявил Денину обвинения в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2011-2012 годах экс-губернатор подписал распоряжения о выделении из резервного фонда области более 21,8 млн рублей подконтрольной его семье птицефабрике «Снежка». 19 ноября 2015 года приговорен к четырем годам колонии общего режима. В апреле 2018 года вышел по УДО Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ / купить фото 4 апреля 2017 года против главы Удмуртии Александра Соловьева было выдвинуто обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Подозреваемый был задержан и этапирован в Москву. Сумма взяток, в которых подозревался Соловьев, насчитывала 139 млн руб. 14 октября 2020 года суд признал его виновным и приговорил к 10 годам колонии. В марте 2021 года был освобожден от наказания в виде лишения свободы из-за тяжелой болезни Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ / купить фото 6 апреля 2017 года президент России Владимир Путин освободил главу Марий Эл Леонида Маркелова от должности. Формально он ушел по собственному желанию. 13 апреля того же года экс-чиновник был задержан и отправлен в Москву. Ему вменялось получение взятки в размере 235 млн руб. В феврале 2021 года суд приговорил Маркелова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 235 млн руб. Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 24 В июле 2013 года по обвинению в вымогательстве взятки был арестован мэр Ярославля Евгений Урлашов. По словам руководителя ООО «Радострой» Сергея Шмелева, в 2012 году его фирма заключила с мэрией договор на уборку города. За это его обязали заплатить «откат» в размере 14 млн руб. В августе 2016 года Кировский районный суд Ярославля приговорил Евгения Урлашова к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 60 млн руб. 20 января 2017 года решение суда вступило в силу. В 2019 году пытался освободиться по УДО, но суд отказал ему в замене неотбытой части наказания принудительными работами. В 2022 году снова подавал на УДО, но отозвал ходатайство из-за изменившейся с положительной на отрицательную характеристику администрации колонии Фото: Коммерсантъ / Анна Соловьева Экс-губернатор Тульской области Вячеслав Дудка 8 декабря 2013 года был приговорен к 9,5 годам строгого режима. Суд счел его виновным в получении 40 млн руб. от корпорации ГРИНН за выделение земли для строительства гипермаркета. 9 июня 2018 года вышел на свободу по УДО Фото: Коммерсантъ / Маргарита Логинова В феврале 2012 года райсуд арестовал мэра Ставрополя Игоря Бестужева, подозреваемого в покушении на получение взятки в 50 млн руб. за предоставление в аренду муниципальной земли для строительства спортивного центра. В июле 2014 года экс-мэр был приговорен к девяти годам лишения свободы. В 2020 году вышел по УДО с ограничением права на выезд за границу. В январе 2022 года был задержан в Минске с поддельным паспортом, собираясь вылететь в Турцию. В отношении него было возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы Фото: Фото ИТАР-ТАСС / ТАСС В сентябре 2011 года мэр Смоленска Константин Лазарев и его заместитель Николай Петроченко были задержаны по подозрению в многомиллионных поборах, собранных от коммерческих структур за получение подрядов, связанных с подготовкой города к 1150-летнему юбилею. В феврале 2014 года господин Лазарев был оправдан Фото: Фото ИТАР-ТАСС / Александра Мудрац/ ТАСС В феврале 2011 года был арестован мэр Братска Александр Серов. В апреле 2014 года суд приговорил Александра Серова к пяти с половиной годам колонии строгого режима, признав его виновным в вымогательстве взятки в крупном размере у предпринимателя. В июне 2017 года вышел на свободу по УДО Фото: Коммерсантъ / Александр Сидоров В феврале 2010 года Ленинский райсуд Смоленска выдал санкцию на арест мэра города Эдуарда Качановского, обвиненного в покушении на получение крупной взятки — он вместе с заместителем Валерием Осиповым требовал у директора строительной организации взятку в виде трехкомнатной квартиры стоимостью более 2 млн руб. в новом доме за выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию этого дома и магазина в нем. В 2011 году он был осужден на четыре года колонии строгого режима. В ноябре 2013 года вышел по УДО Фото: Коммерсантъ / Ольга Лисинова В сентябре 2007 года в отношении мэра Вологды Алексея Якуничева было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК, включая ст. 290 («Получение взятки»). По версии следствия, взятка была дана в виде квартиры, которую Алексей Якуничев в 2004 году помог получить одному из бывших прокуроров города. В августе 2009 года городским судом Вологды был приговорен к четырем годам лишения свободы условно. 11 апреля 2016 года умер из-за инфаркта Фото: Коммерсантъ / Алексей Петров В июле 2007 года при получении взятки в 1,2 млн руб. был задержан вице-губернатор Приморского края Александр Шишкин, курировавший вопросы ЖКХ. Он признал свою вину в получении взятки и был осужден на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 1 млн руб. Александр Шишкин вышел на свободу в 2013 году Фото: Коммерсантъ / Александр Морской / купить фото В июне 2007 года бывшему сенатору от Башкирии Игорю Изместьеву было предъявлено обвинение в организации дачи взятки в размере $10 тыс. оперуполномоченному департамента экономической безопасности ФСБ майору Ольге Нужденовой. В настоящее время он отбывает пожизненное наказание за организацию серии заказных убийств. В июле 2017 года Изместьев написал на имя президента России прошение о помиловании. В сентябре 2019 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить €12 тыс. экс-сенатору, признав, что были нарушены его права на справедливый суд и охрану частной жизни. В сентябре 2020 года Верховный суд РФ отказал в отмене приговора Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев В июне 2006 года при получении взятки в $300 тыс. в офисе авиакомпании «Трансаэро» был задержан сенатор от парламента Калмыкии Левон Чахмахчян вместе с зятем, помощником аудитора Счетной палаты Арменом Оганесяном. В июле 2008 года Чахмахчян бы признан виновным в мошенничестве и приговорен к девяти годам лишения свободы. В ноябре 2008 года Верховный суд сократил срок отбывания наказания до семи с половиной лет и переквалифицировал состав преступления с мошенничества в особо крупном размере на покушение на мошенничество в особо крупном размере. В январе 2011 года Левон Чахмахчян был освобожден из колонии по УДО Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко / купить фото В декабре 2006 года Советский райсуд Томска арестовал и отстранил от должности мэра Томска Александра Макарова. Ему были предъявлены обвинения по семи статьям УК, включая ст. 290 «Получение взятки». 15 ноября 2010 года бывший мэр был приговорен к 12 годам строгого режима. 9 июня 2016 года Александр Макаров вышел на свободу по УДО Фото: Коммерсантъ / Яков Андреев / купить фото В декабре 2005 года было заведено уголовное дело против губернатора Ивановской области Владимира Тихонова. Согласно показаниям, часть взятки размером 400 тыс. руб., в получении которой обвинялся и. о. начальника областного управления «Ивавтодор» Валерий Цой, предназначалась господину Тихонову, который сразу подал в отставку. В августе 2006 года к обвинению против Владимира Тихонова добавилась статья «Незаконное хранение боеприпасов». Однако в сентябре 2006 года уголовное дело против экс-главы региона было прекращено из-за отсутствия состава преступления Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин / купить фото В ноябре 2013 года по обвинению в получении взятки в размере 10 млн руб. был арестован мэр Астрахани Михаил Столяров. По версии следствия, взятку дал предприниматель Константин Хвалык, который намеревался получить в облцентре земельный участок под строительство крематория. В ноябре 2014 года Кировский районный суд приговорил бывшего чиновника к 10 годам колонии строгого режима, спустя месяц судебная коллегия Астраханского областного суда сократила срок заключения до 9 лет Фото: Коммерсантъ / Алексей Дмитриев / купить фото 4 марта 2015 года был задержан и вскоре арестован губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. СКР предъявил ему обвинение в получении взяток на сумму $5,6 млн в 2011—2013 годах от гендиректора ООО «Сахалинская компания "Энергострой"» Николая Крана за заключение контрактов на строительство четвертого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. В октябре 2015 года начался суд об отчуждении незадекларированного имущества Александра Хорошавина на сумму в 1,1 млрд руб. в пользу государства. 9 февраля 2018 года городской суд Южно-Сахалинска приговорил бывшего губернатора к 13 годам тюремного заключения в колонии строгого режима, признав его виновным в получении взяток и легализации преступных доходов. 28 апреля 2022 года Южно-Сахалинский городской суд приговорил Александра Хорошавина по второму коррупционному делу и назначил ему наказание в виде 15 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 млн руб. Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото 19 сентября 2015 года был задержан и вскоре арестован глава Республики Коми Вячеслав Гайзер. 30 сентября того же года господин Гайзер был отстранен от должности в связи с утратой доверия президента. Следствие обвинило его в мошенничестве и создании преступного сообщества, целью которого, по версии правоохранительных органов, являлось отчуждение акций и долей государства в прибыльных предприятиях республики. Позднее к обвинениям добавилась статья о легализации денежных средств. СКР оценил ущерб от деятельности группы в более чем 3,3 млрд руб. 10 июня 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Гайзера за коррупционные преступления к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн руб. Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Бывший мэр Рыбинска (Ярославская область) Юрий Ласточкин в июле 2013 года стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и нанесении ущерба ОАО «НПО "Сатурн"» на 116 млн руб. В октябре того же года он был задержан региональным управлением СКР по подозрению в вымогательстве 2 млн руб. 23 сентября 2015 года Ласточкин был признан виновным в растрате и получении взятки. Рыбинский суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 140 млн руб. В апреле 2022 года вышел на свободу Фото: Коммерсантъ / Александр Тихонов 24 июня 2016 года в Москве при получении взятки в размере €400 тыс. был задержан губернатор Кировской области Никита Белых. 1 февраля 2018 года Пресненский районный суд Москвы приговорил экс-главу региона Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 48 млн руб. В июле 2021 года стал фигурантом нового дела, где ему грозит до семи лет лишения свободы за превышение должностных полномочий Фото: Оперативная съемка 14 ноября 2016 года глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан по подозрению в получении взятки в размере $2 млн за одобрение продажи 50,08% акций ПАО «Башнефть». 4 декабря 2017 года гособвинение потребовало признать экс-министра виновным и приговорить его к 10 годам лишения свободы. 15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра к восьми годам колонии строгого режима Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото В мае 2014 года управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело против губернатора региона Василия Юрченко за превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2010 году глава области продал компании «Тактика», связанной с бизнесом Олега Дерипаски, участок под строительство гостиницы в Новосибирске. Цена земли оказалась заниженной, что лишило областной бюджет 22 млн руб. 20 октября 2017 года Василий Юрченко был признан виновным и приговорен к трем годам условно Фото: Коммерсантъ / Валерий Титиевский 20 марта 2017 года против экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича было выдвинуто обвинение в получении взяток от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко на сумму 26 млн руб. Находившийся за границей Юревич был объявлен в международный розыск, с 24 мая — заочно арестован. В том же месяце было возбуждено еще одно уголовное дело — по версии следствия, в 2011-2014 годах Юревич получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере на сумму около 3,4 млрд руб. Фото: Коммерсантъ / Алексей Борисов / купить фото В ночь на 1 июня 2016 года мэр Владивостока Игорь Пушкарев был задержан и доставлен в Москву. СКР выдвинул против него обвинения в превышении должностных полномочий и коммерческом подкупе. По версии следствия, Пушкарев передавал госзаказы в фирмы своих родственников. 9 апреля 2019 года Тверской суд Москвы признал его виновным в коррупционных преступлениях. Бывшего мэра приговорили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн руб. В октябре 2019 года было возбуждено новое уголовное дело по факту хищения более 50 млн руб. из бюджета Владивостока при ремонте автобусов в 2010-2015 годах Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев / купить фото В сентябре 2014 года губернатор Брянской области Николай Денин был уволен «в связи с утратой доверия». 21 мая 2015 года СКР предъявил Денину обвинения в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2011-2012 годах экс-губернатор подписал распоряжения о выделении из резервного фонда области более 21,8 млн рублей подконтрольной его семье птицефабрике «Снежка». 19 ноября 2015 года приговорен к четырем годам колонии общего режима. В апреле 2018 года вышел по УДО Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото 4 апреля 2017 года против главы Удмуртии Александра Соловьева было выдвинуто обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Подозреваемый был задержан и этапирован в Москву. Сумма взяток, в которых подозревался Соловьев, насчитывала 139 млн руб. 14 октября 2020 года суд признал его виновным и приговорил к 10 годам колонии. В марте 2021 года был освобожден от наказания в виде лишения свободы из-за тяжелой болезни Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 6 апреля 2017 года президент России Владимир Путин освободил главу Марий Эл Леонида Маркелова от должности. Формально он ушел по собственному желанию. 13 апреля того же года экс-чиновник был задержан и отправлен в Москву. Ему вменялось получение взятки в размере 235 млн руб. В феврале 2021 года суд приговорил Маркелова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 235 млн руб. Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев / купить фото Смотреть

2016 год. Тайфун «Лайонрок» в Приморье В конце августа — начале сентября 2016 года на Приморский край обрушился тайфун «Лайонрок», сильнейший за последние 40 лет. Предшествовавший ему циклон принес ливни, за несколько дней в регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители Приморья у реки Кроуновка, вышедшей из берегов после тайфуна «Лайонрок»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Жители Приморья у реки Кроуновка, вышедшей из берегов после тайфуна «Лайонрок»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Было подтоплено более 3260 домов в 13 муниципальных районах, затоплены участки дорог общей протяженностью 30,5 км, разрушено девять мостов. Около 40 тыс. человек в двух райцентрах оказались отрезанными от большой земли, с 19 населенными пунктами отсутствовала связь, в 51 — электроснабжение. Из зон затопления эвакуирован 641 человек, более 400 размещены во временных пунктах. Паводок затронул 170 населенных пунктов с населением 19 185 человек, 269 домов признаны непригодными для жилья, еще 1043 — аварийными. Ущерб оценили в 1,2 млрд руб.— эту сумму федеральное правительство направило на ликвидацию последствий. 2 сентября при исполнении служебных обязанностей погиб начальник главного управления МЧС по Приморскому краю Олег Федюра — КамАЗ со спасателями снесло водой при переправе через реку. Начало учебного года перенесли для 65 школ края.

2017 год. Крах «ВИМ-Авиа» С 23 сентября 2017 года в России началась массовая задержка рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа», специализирующейся на регулярных и чартерных перевозках. Компания не могла расплатиться с долгами за топливо. Задолженность контрагентам и по зарплате сотрудникам достигла почти 1 млрд руб. Домодедово, где базировался авиаперевозчик, отказалось обслуживать авиакомпанию в долг. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажиры у стойки авиакомпании «ВИМ-Авиа» в московском аэропорту Домодедово 26 сентября 2017 года

Фото: Vasily MAXIMOV / AFP Пассажиры у стойки авиакомпании «ВИМ-Авиа» в московском аэропорту Домодедово 26 сентября 2017 года

Фото: Vasily MAXIMOV / AFP СКР возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении менеджеров «ВИМ-Авиа». По данным следствия, в авиакомпании продавали билеты, зная, что денег на закупку топлива нет. 25 сентября «ВИМ-Авиа» остановила все чартерные рейсы. До конца сезона авиакомпания должна была отправить на курорты и вернуть с них от 50 тыс. до 80 тыс. клиентов туроператоров. В сентябре—октябре более 22 тыс. пассажиров были перевезены другими авиакомпаниями, в том числе иностранными. В октябре «ВИМ-Авиа» прекратила все полеты.

2018 год. Атака на российский Ил-20 в Сирии 17 сентября 2018 года над Средиземным морем у берегов Сирии был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, погибли 15 российских военнослужащих. Инцидент произошел во время атаки четырех израильских истребителей F-16 по объекту в Латакии, недалеко от российской авиабазы Хмеймим. На следующий день после катастрофы Минобороны РФ заявило, что израильские летчики подставили Ил-20 под удар сирийских ПВО. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков во время официального заявления по поводу крушения самолета Ил-20 в Сирии

Фото: РИА Новости Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков во время официального заявления по поводу крушения самолета Ил-20 в Сирии

Фото: РИА Новости Израиль вину не признал, возложив ответственность на сирийский режим, Иран и «Хезболлу», чьи объекты, по утверждению израильской стороны, подверглись атаке. Израильтяне утверждали, что на момент, когда российский самолет попал под удар, F-16 уже вернулись домой. Минобороны РФ заявило, что израильская сторона оповестила российскую группировку о проведении своей операции практически одновременно с началом ударов, а не заблаговременно. Это является прямым нарушением российско-израильских договоренностей 2015 года о предотвращении инцидентов между нашими вооруженными силами на сирийском направлении.

2019 год. Африканская чума свиней В сентябре 2019 года африканская чума свиней (АЧС) охватила восемь регионов РФ — Тверскую, Нижегородскую, Новгородскую, Амурскую, Калининградскую, Волгоградскую, Курскую области и Приморский край. Всего было зафиксировано 26 очагов. Вирус поражал и диких кабанов, и домашних свиней. Особенно тяжелой была ситуация в Приморье и Курской области, где на комплексе «Беляевский» уничтожили около 3 тыс. голов скота, а ущерб оценили более чем в 60 млн руб. На фоне эпидемии Минсельхоз зафиксировал рост агрострахования в животноводстве. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ликвидация поголовья скота, пораженного африканской чумой свиней

Фото: Михаил Квасов / Коммерсантъ Ликвидация поголовья скота, пораженного африканской чумой свиней

Фото: Михаил Квасов / Коммерсантъ 7 сентября президент Владимир Путин провел совещание с правительством и поручил разработать план борьбы с АЧС, подчеркивая важность этого для доступа на китайский рынок. В Приамурье для ликвидации последствий заражения пришлось уничтожить 15,3 тыс. голов свиней, изъятых из частных подворий и хозяйств. Вспышка вируса АЧС пришла в регион из Китая. На ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации было направлено более 1 млрд руб.

2020 год. Тайфун «Майсак» в Приморье 3 сентября 2020 года на Приморский край обрушился тайфун «Майсак». Во Владивостоке сила ветра достигала рекордных 40,6 м/с, таким образом, был побит рекорд 1969 года, когда скорость ветра составляла 40 м/с. В городе стихия повалила более 500 деревьев, зафиксированы 74 повреждения крыш и 14 фасадов домов. В Находкинском городском округе ветер разрушил часть пылеограждающих щитов в порту. Без света оставались 2015 человек. В Большом Камне были частично разрушены крыши 20 домов, в том числе трех социально значимых учреждений. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мужчины во время штормового предупреждения во Владивостоке Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Последствия тайфуна «Майсак» на пляже Шамора под Владивостоком Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Следующая фотография 1 / 2 Мужчины во время штормового предупреждения во Владивостоке Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Последствия тайфуна «Майсак» на пляже Шамора под Владивостоком Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера был объявлен в Находке, поселках Новонежино и Подъяпольское Шкотовского района. Губернатор Приморья Олег Кожемяко оценил предварительный ущерб, нанесенный краю тайфуном, в 200 млн руб. Всего, по данным правительства Приморья, в медучреждения с различными травмами обратились 55 человек.

2021 год. Затопление Апшеронска и Дагестана Вечером 1 сентября 2021 года на 40-тысячный город Апшеронск Краснодарского края обрушился залповый ливень. Было подтоплено 217 придомовых территорий и 110 частных домов, в которых проживали 260 человек, в том числе 54 ребенка. 2 сентября в городе был введен режим ЧС, в местном Доме культуры открыли пункт временного размещения. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники МЧС буксируют заглохший автомобиль на одной из улиц Махачкалы во время наводнения

Фото: МЧС России / ТАСС Сотрудники МЧС буксируют заглохший автомобиль на одной из улиц Махачкалы во время наводнения

Фото: МЧС России / ТАСС Апшеронский район уже переживал подобную трагедию в октябре 2018 года, когда, по данным регионального ГУ МЧС, в результате стихийного бедствия было подтоплено 29 населенных пунктов, 2365 домов с населением более 5 тыс. человек. Четыре человека погибли. С 22 сентября 2021 проливные дожди также вызвали сход селей, камнепады и разлив рек в Тляратинском, Цунтинском, Цумадинском районах Дагестана. Было разрушено 17 автодорог республиканского и местного значения, десятки сел отрезаны от внешнего мира, более 100 тыс. человек остались без электричества. В Цумадинском районе река Андийское Койсу унесла жилой дом, еще два повреждены, камнепадом разрушена частная АЗС. 25 сентября МЧС направило рабочие группы, 27 сентября в четырех районах введен режим ЧС.

2022 год. Подрыв «Северных потоков» 26 сентября 2022 года в Балтийском море близ датского острова Борнхольм на глубине 80 м были подорваны газопроводы «Северный поток» и «Северный поток–2», построенные для поставок российского газа в Европу. Три из четырех ниток газопроводов были выведены из строя. Свои расследования подрывов проводили Дания, Швеция, Германия и Россия. В ноябре 2023 года издания The Washington Post и Der Spiegel сообщали, что операцию мог курировать бывший полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский. The Wall Street Journal писала, что за операцию отвечал тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный. В Киеве эти обвинения отрицали. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следы утечки из газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море, 28 сентября 2022 года

Фото: Swedish Coast Guard / AP Следы утечки из газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море, 28 сентября 2022 года

Фото: Swedish Coast Guard / AP В феврале 2024 года Дания и Швеция признали факт диверсии, но прекратили свои расследования, передав собранную информацию Германии. В августе 2024-го генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины инструктора по дайвингу Владимира Журавлева. Он находился на борту яхты «Андромеда», которая, по версии следствия, была задействована для закладки взрывчатки. Владимир Журавлев был задержан в октябре 2025 года в Польше, но вскоре освобожден. Всего под подозрение попали семь граждан Украины. Двое из них были военными — координатор и взрывотехник, пятеро гражданскими — капитан судна и четверо профессиональных дайверов. Российские официальные лица называли «украинскую версию» несостоятельной и указывали, что операция такого масштаба не могла быть проведена без участия стран НАТО. В августе 2025 года один из подозреваемых — бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) и дайвер Сергей Кузнецов — был задержан в Италии. В ноябре он был экстрадирован в ФРГ, где в июле 2026-го ему было предъявлено обвинение в саботаже. Что об этом писал “Ъ” 26.09.2025 Версии поставлены на поток ...операция курировалась высокопоставленными военными на Украине. По некоторым данным, руководил ею лично тогдашний министр обороны Валерий Залужный. При этом участникам операции явно активно помогали и другие украинские госструктуры. У них были поддельные паспорта Румынии и Болгарии, а также украинские загранпаспорта на вымышленные имена. Читать далее

2023 год. Посадка в поле Airbus-A320 12 сентября 2023 года самолет Airbus-A320 (RA73805) «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в чистом поле в Убинском районе Новосибирской области. Самолет во время посадки повредил крыло и все шасси. На борту находилось от 160 до 170 человек, среди которых 23 ребенка. Нескольким из них оказали медицинскую помощь, серьезно никто не пострадал. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет Airbus-A320 «Уральских авиалиний», совершивший аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Самолет Airbus-A320 «Уральских авиалиний», совершивший аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Комментируя инцидент, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко назвал пилотов самолета «настоящими героями», однако в тот же день гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов призвал не спешить с награждением экипажа до заключения комиссии. Он пояснил, что у самолета перед посадкой отказала одна из трех гидравлических систем управления — «достаточно стандартная» ситуация. Из-за этого пилоты решили садиться не в Омске, а в Новосибирске, где длиннее взлетно-посадочная полоса. По пути к Новосибирску командир воздушного судна (КВС) обнаружил нехватку топлива и решил немедленно садиться на грунт. Следственный комитет возбудил дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В 2025-м году поступило в суд дело против командира Сергея Белова, пилота в третьем поколении, налетавшего 8 тыс. часов. Пассажиры рейса требовали прекратить дело против КВС, отмечая при этом, что заключения экспертов из материалов дела противоречат друг другу и расшифровкам «черных ящиков». На сегодняшний момент дело не завершено. Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Согласно данным Flightradar, самолет не выполнил посадку в аэропорту Омска, сменил курс и полетел в сторону Новосибирска Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Экипаж самолета планировал долететь до запасного аэродрома, но в итоге воздушное судно посадили в поле в 180 км от Новосибирска Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ По предварительным данным, причиной стал отказ гидравлики Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Лайнер повредил крыло и все шасси Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ / купить фото Сотрудник авиакомпании на крыле самолета во время осмотра Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ / купить фото Местные жители возле самолета Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ / купить фото Сотрудники МЧС России на железнодорожной станции перед отправкой пассажиров самолета в Омск Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Пассажиры лайнера на железнодорожной станции Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Сотрудники экстренных служб на месте происшествия Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ / купить фото Самолет после завершения эвакуации пассажиров Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Вид на самолет, совершивший аварийную посадку Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ / купить фото Представители Следственного комитета на месте происшествия Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ / купить фото Спуск вещей по надувному трапу самолета Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ / купить фото Самолет в поле после завершения эвакуации пассажиров Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 14 Согласно данным Flightradar, самолет не выполнил посадку в аэропорту Омска, сменил курс и полетел в сторону Новосибирска Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Экипаж самолета планировал долететь до запасного аэродрома, но в итоге воздушное судно посадили в поле в 180 км от Новосибирска Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов По предварительным данным, причиной стал отказ гидравлики Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Лайнер повредил крыло и все шасси Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Сотрудник авиакомпании на крыле самолета во время осмотра Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Местные жители возле самолета Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Сотрудники МЧС России на железнодорожной станции перед отправкой пассажиров самолета в Омск Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Пассажиры лайнера на железнодорожной станции Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Сотрудники экстренных служб на месте происшествия Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Самолет после завершения эвакуации пассажиров Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Вид на самолет, совершивший аварийную посадку Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Представители Следственного комитета на месте происшествия Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Спуск вещей по надувному трапу самолета Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Самолет в поле после завершения эвакуации пассажиров Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Смотреть

2024 год. Взрыв на АЗС в Дагестане 27 сентября 2024 года на выезде из Махачкалы в поселке Новый Хушет на автозаправочной станции Plus произошла серия взрывов — сначала взорвался газовый баллон, затем — сама бензоколонка. В результате здание АЗС было полностью разрушено, пострадали техстанция и столовая, на месте начался пожар общей площадью около 500 кв. м. Пожар тушили 169 пожарных и 47 единиц спецтехники. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники МЧС на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале

Фото: РИА Новости Сотрудники МЧС на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале

Фото: РИА Новости В результате ЧП погибли 13 человек, из которых двое — дети. Еще 23 человека пострадали. Большое число жертв связывали с тем, что взрыв произошел в пятницу вечером, когда в располагавшейся на территории АЗС молельной комнате верующие совершали дуа. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Был арестовал владелец заправки 30-летний Марат Джанхуватов. Глава Дагестана Сергей Меликов распорядился выплатить 1 млн руб. семьям погибших и 250–500 тыс. руб. пострадавшим. За год до трагедии в Махачкале взорвалась другая АЗС. Погибли 37 человек и 119 пострадали. Тогда все заправки в республики были проинспектированы, но на заправке Plus нарушений выявлено не было.

2025 год. Наводнение в Дагестане В сентябре 2025 года Дагестан оказался в эпицентре стихийного бедствия: аномальные проливные дожди, шедшие почти без перерыва с начала месяца, к середине сентября превратили улицы Махачкалы, Каспийска, Избербаша, Дербента, Дагестанских Огней и Буйнакска в бурные грязные реки. Из-за прошедших дождей на восьмом километре автодороги Цуриб—Арчиб вблизи села Магар сошел селевой поток, оставив без дорожного сообщения 19 населенных пунктов. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Затопленная автозаправочная станция в селе Новый Хушет в Дагестане

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Затопленная автозаправочная станция в селе Новый Хушет в Дагестане

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ По данным МЧС, на пике событий в республике было подтоплено 36 улиц и 36 участков дорог, а уровень воды на отдельных улицах Махачкалы достигал полуметра. Вода затопила электроподстанции, в том числе — «Приморскую» и «Восточную», в результате чего 73 населенных пункта в десяти муниципалитетах — Ахтынском, Ботлихском, Дахадаевском, Кизлярском, Кулинском, Магарамкентском, Сергокалинском, Сулейман-Стальском, Цунтинском районах и самой Махачкале — остались без электричества. Власти задействовали для ликвидации последствий 124 человека и 45 единиц техники МЧС, 60 бригад и 180 энергетиков для восстановления электросетей, из Кизилюрта в Махачкалу передислоцировали пожарную насосную станцию, городские службы переходили на круглосуточный режим работы.

Евгений Козичев, Дмитрий Квасов