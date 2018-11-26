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В Керченском проливе 25 ноября три корабля ВМС Украины и 24 члена их экипажей были задержаны за незаконное пересечение госграницы РФ. При задержании российские пограничники применили оружие, трое моряков получили ранения. Защита украинцев требовала признать их военнопленными, но суд это требование отверг. Украинская сторона правомочность обвинений отрицает, так как не признает Крым частью РФ. 18 февраля Евросоюз в качестве санкций за инцидент объявил о расширении черного списка россиян, которым запрещен въезд в ЕС. Последние новости и все самое важное о последствиях столкновения российских и украинских военных кораблей у берегов Крыма — в теме «Ъ».