В Брянской области при атаках БПЛА пострадали два человека
В результате атак дронов в Брянской области получили ранения двое мирных жителей. Оба доставлены в больницы, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
В деревне Подлесные Новоселки в Севском районе дрон атаковал движущийся автомобиль, был ранен 44-летний водитель. В селе Воронок в Стародубском районе пострадал 21-летний житель, который ехал на мопеде, уточнил губернатор.
Минобороны РФ сообщало об ударах БПЛА по Брянской области. Регион граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам. На его территории с начала СВО объявлены режим КТО и режим ЧС.