Силы ПВО за ночь сбили над Россией 275 БПЛА
В период с 20:00 мск 20 ноября до 8:00 21 ноября средства ПВО перехватили и уничтожили 275 беспилотников самолетного типа над 12 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. Дроны сбили в том числе над Ленинградской областью и Крымом.
Согласно сводке оборонного ведомства, атакам БПЛА подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Орловская, Псковская, Ростовская и Смоленская области, а также Крым. Помимо этого БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря.
Власти регионов о пострадавших или последствиях на земле не сообщали. За предыдущую ночь над территорией России было сбито 310 беспилотников.