Российские войска уходят из Херсона

Подразделения Вооруженных сил РФ, дислоцированные в правобережной части Херсонской области, будут отведены на левый берег Днепра. Такое решение принял министр обороны Сергей Шойгу, заслушав доклад командующего Объединенной группировкой в районе спецоперации Сергея Суровикина.

Как пояснил командующий, из-за обстрелов со стороны ВСУ Херсон и соседние населенные пункты «не могут полноценно снабжаться и функционировать», а «жизни людей постоянно подвергаются опасности». Более 115 тыс. человек уже покинули правый берег Днепра в рамках объявленной эвакуации, но принятых мер может оказаться недостаточно, если «киевский режим» реализует свои планы «по созданию зоны затопления ниже Каховской ГЭС», предупредил господин Суровикин. В таком случае возникнет угроза «полной изоляции нашей группировки войск на правом берегу Днепра». В связи с этим он предложил «занять оборону по левому берегу реки Днепр», чтобы сохранить жизни военнослужащих и «боеспособность группировки войск». Кроме того, это позволит высвободить часть сил и средств для активных действий на других направлениях, добавил командующий.

Сергей Шойгу согласился с его выводами. «Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли уехать, и приступайте к отводу войск»,— приказал он. Генерал Суровикин в ответ пообещал осуществить «маневр» «в ближайшие сроки» и занять «подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи» на левом берегу Днепра.