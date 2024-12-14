Смена власти в Сирии и новый глава Курской области
Чем запомнилась неделя 9–14 декабря: цифры, цитаты и факты
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Цитаты недели
«Нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а “Орешник”» (президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека).
«Мы неоднократно говорили, что само по себе перемирие — это не то, что мы хотим. Мы хотим мир» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о перемирии с Украиной).
«Люди истосковались по нормальному человеческому общению» (новый глава Курской области Александр Хинштейн в интервью «Ъ»).
«Тот, кто пойдет по стопам Асада, закончит так же, как Асад» (министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил об уничтожении военного флота Сирии).
«Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию» (избранный президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time).
«Пришло время перейти к мышлению военного времени» (генсек НАТО Марк Рютте призвал Европу направить на оборону часть пенсий и соцвыплат).
По букве закона
Президент РФ Владимир Путин передал госкорпорации «Ростех» 25,5% акций Астраханского порта.
Минздрав РФ разработал проект обновленного стандарта медицинской помощи детям с ожирением.
Правительство РФ утвердило план по сокращению потребления алкоголя среди граждан до 2030 года.
Минтранс РФ с 1 марта 2025 года установит новый порядок выдачи допусков для авиаперевозчиков на международные рейсы.
Госдума приняла закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без тестирования на знание русского языка.
Госдума приняла поправки к КоАП, усиливающие наказание за нарушения ПДД, с 1 января 2025 года.
Группа сенаторов и депутатов подготовила законопроект, который обяжет издателей видеоигр идентифицировать игроков с помощью мобильного номера или через портал «Госуслуги».
Басманный суд Москвы арестовал экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова по делу о коррупции.
Измайловский райсуд Москвы назначил экс-председателю совета директоров банка БКФ Ольге Миримской наказание в виде 19 лет лишения свободы по делу о даче взятки.
Парламент Грузии принял закон, запрещающий закрывать лицо на митингах масками или другими средствами.
Парламент Молдавии проголосовал за введение с 16 декабря чрезвычайного положения в связи с возможным прекращением транзита российского газа через Украину.
Цифры недели
Стоимость продуктов для салата оливье с колбасой в среднем по России выросла на 10%.
Доля России в поставках угля в Китай сократилась по итогам десяти месяцев 2024 года до 18%.
На 15–20% могут подорожать запчасти для китайских автомобилей в 2025 году.
Доля китайских марок на российском рынке новых легковых машин выросла на 50 процентных пунктов почти за три года.
По итогам года выручка застройщиков жилья в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти сократится на 5–9%.
К 2030 году объем российского рынка виртуализации ПО достигнет 50,4 млрд руб. при ежегодном росте сегмента более чем на 20%.
Рынок инфраструктурных IT-сервисов в РФ вырос до 165,6 млрд руб.
Средняя доходность облигаций строительных компаний закрепилась выше уровня 40% годовых.
Стоимость базового оборудования для складов выросла на 25% за год из-за ослабления курса рубля и роста лизинговых ставок.
Ставка за билет на балет «Щелкунчик» в Большом театре 29 декабря достигла 165 тыс. руб.
Постоянные представители стран ЕС в Брюсселе утвердили 15-й пакет санкций против России.
Европейский центральный банк снизил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов.
США выделили Украине кредит на $20 млрд за счет доходов от активов РФ.
Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $400 млрд.
Инициативы недели
Правительство РФ планирует снизить бюджетные риски от программ льготного кредитования бизнеса.
Мосбиржа планирует в 2025 году запуск фьючерсов на ключевую ставку Банка России.
Минсельхоз предлагает разрешить достройку краболовов новым инвесторам, что позволит сдать заказ входящей в ГК «Калашников» верфи братьев Нобель.
Ряд российских страховых компаний заявили о планах запустить страхование для продавцов маркетплейсов.
Отставки и назначения
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев избран на пост президента Олимпийского комитета России.
Главой временного правительства Сирии назначен Мухаммед аль-Башир.
Новым премьером Франции назначен 73-летний Франсуа Байру, возглавляющий партию «Демократическое движение» (MoDem).
Сделки недели
ВТБ выкупил долю «Почты России» в Почта-банке за 36 млрд руб.
Совладелец бренда бытовой техники Kuppersberg Заза Горгиджанов продал 50% второму собственнику — Андижану Моисееву.