Смена власти в Сирии и новый глава Курской области

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Цитаты недели

«Нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а “Орешник”» (президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека).

«Мы неоднократно говорили, что само по себе перемирие — это не то, что мы хотим. Мы хотим мир» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о перемирии с Украиной).

«Люди истосковались по нормальному человеческому общению» (новый глава Курской области Александр Хинштейн в интервью «Ъ»).

«Тот, кто пойдет по стопам Асада, закончит так же, как Асад» (министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил об уничтожении военного флота Сирии).

«Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию» (избранный президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time).

«Пришло время перейти к мышлению военного времени» (генсек НАТО Марк Рютте призвал Европу направить на оборону часть пенсий и соцвыплат).

По букве закона

Президент РФ Владимир Путин передал госкорпорации «Ростех» 25,5% акций Астраханского порта.

Минздрав РФ разработал проект обновленного стандарта медицинской помощи детям с ожирением.

Правительство РФ утвердило план по сокращению потребления алкоголя среди граждан до 2030 года.

Минтранс РФ с 1 марта 2025 года установит новый порядок выдачи допусков для авиаперевозчиков на международные рейсы.

Госдума приняла закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без тестирования на знание русского языка.

Госдума приняла поправки к КоАП, усиливающие наказание за нарушения ПДД, с 1 января 2025 года.

Группа сенаторов и депутатов подготовила законопроект, который обяжет издателей видеоигр идентифицировать игроков с помощью мобильного номера или через портал «Госуслуги».

Басманный суд Москвы арестовал экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова по делу о коррупции.

Измайловский райсуд Москвы назначил экс-председателю совета директоров банка БКФ Ольге Миримской наказание в виде 19 лет лишения свободы по делу о даче взятки.

Парламент Грузии принял закон, запрещающий закрывать лицо на митингах масками или другими средствами.

Парламент Молдавии проголосовал за введение с 16 декабря чрезвычайного положения в связи с возможным прекращением транзита российского газа через Украину.

Цифры недели

Стоимость продуктов для салата оливье с колбасой в среднем по России выросла на 10%.

Доля России в поставках угля в Китай сократилась по итогам десяти месяцев 2024 года до 18%.

На 15–20% могут подорожать запчасти для китайских автомобилей в 2025 году.

Доля китайских марок на российском рынке новых легковых машин выросла на 50 процентных пунктов почти за три года.

По итогам года выручка застройщиков жилья в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти сократится на 5–9%.

К 2030 году объем российского рынка виртуализации ПО достигнет 50,4 млрд руб. при ежегодном росте сегмента более чем на 20%.

Рынок инфраструктурных IT-сервисов в РФ вырос до 165,6 млрд руб.

Средняя доходность облигаций строительных компаний закрепилась выше уровня 40% годовых.

Стоимость базового оборудования для складов выросла на 25% за год из-за ослабления курса рубля и роста лизинговых ставок.

Ставка за билет на балет «Щелкунчик» в Большом театре 29 декабря достигла 165 тыс. руб.

Постоянные представители стран ЕС в Брюсселе утвердили 15-й пакет санкций против России.

Европейский центральный банк снизил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов.

США выделили Украине кредит на $20 млрд за счет доходов от активов РФ.

Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $400 млрд.

Инициативы недели

Правительство РФ планирует снизить бюджетные риски от программ льготного кредитования бизнеса.

Мосбиржа планирует в 2025 году запуск фьючерсов на ключевую ставку Банка России.

Минсельхоз предлагает разрешить достройку краболовов новым инвесторам, что позволит сдать заказ входящей в ГК «Калашников» верфи братьев Нобель.

Ряд российских страховых компаний заявил и о планах запустить страхование для продавцов маркетплейсов.

Отставки и назначения

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев избран на пост президента Олимпийского комитета России.

Главой временного правительства Сирии назначен Мухаммед аль-Башир.

Новым премьером Франции назначен 73-летний Франсуа Байру, возглавляющий партию «Демократическое движение» (MoDem).

Сделки недели

ВТБ выкупил долю «Почты России» в Почта-банке за 36 млрд руб.

Совладелец бренда бытовой техники Kuppersberg Заза Горгиджанов продал 50% второму собственнику — Андижану Моисееву.