Льготный кредит найден неподъемным

Белый дом приступил к выполнению обязательств по координации своей бюджетной политики с активностью Банка России в борьбе с инфляцией. Уже в 2025–2026 годах Минфин намерен ограничить субсидирование ставок по кредитам с господдержкой 5 процентами годовых вместо плавающей ставки. В 2027 году доля государства в ставке по кредитам снизится до 3 процентных пунктов. Ограничение призвано снизить риски федерального бюджета, верставшегося в расчете на меньшие ставки, и ограничить кредитование с господдержкой. Его объем на первую половину 2024 года Минфин оценивает в 15,6 трлн руб., а Банк России называет субсидируемые кредиты одной из главных причин слабой реакции инфляции на повышение ключевой ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Правительство планирует снизить бюджетные риски от программ льготного кредитования бизнеса, изменив подход к субсидированию ставок по таким займам — проект постановления правительства об этом на regulation.gov.ru разместил Минфин. В пояснительной записке ведомство указывает, что наращивание процентных рисков федерального бюджета является результатом проведения политики по расширению льготных программ кредитования — и ссылается на поручение Михаила Мишустина №ММ-П13–24451 от 29 июля 2024 года. Документ «закрыт» грифом «для служебного пользования» — но, судя по дате, речь идет о перечне поручений по итогам одного из совещаний по планированию бюджета на 2025–2027 годы.

Проект постановления предусматривает переход к фиксированному участию государства в субсидировании кредитных ставок: государство возьмет на себя не более 5 процентных пунктов годовых по обязательствам, принятым в 2025–2026 годах, и 3 п. п.— с 2027 года и следующих периодов. При этом мера касается всех администраторов программ субсидирования кредитов — проект требует приведения их правил в соответствие с новыми ограничениями. Исключениями являются только субсидии, «зашитые» в долгосрочные проекты — ГЧП, СЗПК и концессии, а также применяемые по отдельным решениям президента. Отраслевых исключений документ не содержит.

Ранее еще одно изменение модели участия государства в субсидировании кредитов бизнесу анонсировал глава Минфина Антон Силуанов — на инвестфоруме ВТБ 5 декабря он сообщил о договоренности Минфина и Минэкономики установить предельный уровень ставки, ниже которого обслуживание кредита будет ложиться на плечи заемщика (см. “Ъ” от 5 декабря).

Мера укладывается и в обновленный правительством и Банком России перечень приоритетов экономической политики — сочетание жесткой денежно-кредитной политики ЦБ и сокращение правительством объемов денежного предложения через бюджет ради борьбы с высокими темпами инфляции. Осенью 2024 года о том, что кредитование с господдержкой менее чувствительно к изменениям ключевой ставки, рост его не замедляется вслед за ее ростом и, увеличивая предложение денег, вынуждает Банк России ужесточать денежно-кредитную политику сильнее, неоднократно высказывалось руководство ЦБ.

Действующая система, поясним, предполагает поддержку плавающих процентных ставок, зависящих от ключевой ставки Банка России. Так, например, по программе льготного кредитования малого бизнеса (постановление правительства №1764) субсидия бюджета при нынешней ставке ЦБ в 21% достигает 13 процентных пунктов (рыночная ставка по программе рассчитывается по формуле «ключевая ставка плюс 2,75% годовых» и не должна превышать для заемщика 13,75%). Есть программы и с большей долей субсидирования — так, производствам высокотехнологичной продукции в «оборонке» Минпромторг покрывает процентные расходы, превышающие 5% годовых по их кредитам. По данным Минфина, на первое полугодие 2024 года бюджет субсидировал часть ставки по 65 программам льготного кредитования — при этом доля ставки, которая приходится на казну, зависит от программы, формально не ограничена и определяется администратором программы. Общий объем кредитных обязательств по субсидируемым программам оценивается в 15,6 трлн руб. и, по грубой оценке, при покрытии лишь половины ставки бюджетом сейчас может обходиться ему в 1,5–2 трлн руб. в год.

Сильно выросшие траты федерального бюджета на субсидирование ставок по кредитам в него попросту «не вписываются». Как сообщал в Госдуме в ходе первого чтения проекта бюджета на 2025–2027 годы глава Минфина Антон Силуанов, при верстке документа ведомство учло средний размер ключевой ставки в 2025 году в 15,1% — исходя из действовавшего тогда июльского прогноза ЦБ по ставке в 14–16%. После этого прошло уже несколько раундов повышения ставки, и сейчас она составляет 21% с перспективой увеличения на заседании в декабре до 22–23% и даже до 25%. Это означает, что заложенных в бюджет-2025 денег на выросшие процентные будет недостаточно. В этом году правительство решало проблему с помощью разовых вливаний — через увеличение заканчивавшихся лимитов по льготным программам. Последнее такое крупное вливание — часть средств из недавно выделенных для бюджета этого года 1,5 трлн руб. дополнительных расходов. Эти деньги, как пояснял министр финансов Антон Силуанов, кроме нужд военной операции, пойдут также на дополнительное субсидирование процентов по льготным программам кредитования из-за выросшей ключевой ставки и обслуживание подорожавшего по этой же причине госдолга — став, таким образом, дополнительным проинфляционным фактором.

Документ Минфина, однако, пока лишь проект — вероятно, часть субсидируемых секторов промышленности уже занимает очередь, чтобы попасть в пока отсутствующий перечень исключений, к которым новые требования применяться не будут. Однако эффективность меры будет прямо зависеть от длины. Снижение же сумм субсидий, приходящихся на один кредитный договор, означает расширение охвата компаний льготным кредитованием — и хотя при нынешней ключевой ставке такой кредит будет малоинтересен компаниям, если мера сработает, он может вновь оказаться востребованным.

Диана Галиева, Вадим Вислогузов, Олег Сапожков