Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о переходе к подготовке восстановительных работ на Крымском мосту. По его словам, определен порядок необходимых мероприятий, сформированы команды проектировщиков и строителей, а также организовано взаимодействие с поставщиками строительных материалов.