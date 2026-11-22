Хуснуллин сообщил о подготовке плана восстановления Крымского моста
Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о переходе к подготовке восстановительных работ на Крымском мосту. По его словам, определен порядок необходимых мероприятий, сформированы команды проектировщиков и строителей, а также организовано взаимодействие с поставщиками строительных материалов.
Ранее правительство рассматривало два возможных варианта восстановления сооружения. Сейчас специалисты уже согласовали необходимые технические решения и распределили этапы предстоящих работ. Подготовка ведется в ежедневном режиме, уточнил господин Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Необходимость восстановления моста возникла после серии атак, которые, по данным российских властей, были совершены украинской стороной. В понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по переправе.
Всего за неделю Крымский мост подвергся трем атакам. После происшествия 17 ноября Следственный комитет зафиксировал повреждения его конструкций. Как ранее рассказывал господин Хуснуллин корреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову, пострадала основная балка одного из пролетов, включая одну из арочных конструкций. Автомобильное движение по мосту было остановлено.