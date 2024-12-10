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Коммерсантъ FM
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19 лет и никакой отсрочки

Финансистку Ольгу Миримскую приговорили как за убийство

19 лет лишения свободы со штрафом в 400 млн руб.— такое наказание назначил Измайловский райсуд Москвы экс-председателю совета директоров банка БКФ, основателю компании «Русский продукт» Ольге Миримской. Она была признана виновной в даче взятки в размере 3,2 млн руб. следователю, а также в попытках подкупа судей на общую сумму более $1 млн. Проходивший вместе с ней по делу бывший подмосковный следователь Юрий Носов, получивший от банкира подношение в виде двух подержанных автомобилей, был осужден на 11 лет со штрафом в 55,7 млн руб. Защита осужденных считает приговор «несправедливым и беспрецедентно суровым» и планирует обжаловать.

Ольге Миримской назначили за дачу взятки и попытки подкупа почти двадцатилетний срок

Ольге Миримской назначили за дачу взятки и попытки подкупа почти двадцатилетний срок

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ольге Миримской назначили за дачу взятки и попытки подкупа почти двадцатилетний срок

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Поддержать фигурантов в суд приехали многочисленные родственники и друзья, заполнившие маленький зал судьи Екатерины Степиной, рассмотревшей в начале года другое громкое коррупционное дело — в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля (осуждены на 12 и 11 лет соответственно, впоследствии Шпигель освобожден от наказания по болезни).

Судья признала Ольгу Миримскую виновной в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), трех эпизодах покушения на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ), а Юрия Носова — в получении одной особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Ольга Миримская, в 2015 году занимавшая 22-е место в списке богатейших женщин России по версии Forbes, была арестована вместе с Юрием Носовым 17 декабря 2021 года.

По версии обвинения, банкир в 2016 году дала взятку следователю двумя подержанными автомобилями — Honda CR-V стоимостью 1,25 млн руб. и внедорожником Mitsubishi Outlander стоимостью 2 млн руб.— за то, чтобы тот сфальсифицировал уголовное дело против ее бывшего гражданского мужа — совладельца платежной системы «Золотая корона» Николая Смирнова, которого обвинили в похищении ее рожденной от суррогатной матери дочери.

Cогласно материалам дела, в процессе расследования госпожа Миримская также презентовала сыщику ноутбук Asus за 57 тыс. руб., оплатила командировочные расходы на перелеты общей стоимостью более 90 тыс. руб., счета в ресторане «Мечта» на Садовнической улице в размере 70,4 тыс. руб., а также в 2017 году передала для господина Носова еще $4 тыс. Все это следствие трактовало как один эпизод дачи взятки.

Три эпизода покушений на дачу взятки связаны с попытками, по версии следствия, в 2014–2016 годах подкупить судей Пресненского районного суда ($500 тыс. и $550 тыс.) и 9-го Арбитражного апелляционного суда столицы ($700 тыс.).

С помощью них госпожа Миримская, как считает следствие, пыталась добиться вынесения в свою пользу решений в рамках спора по разделу имущества с другим ее бывшим мужем, экс-топ-менеджером ЮКОСа Алексеем Голубовичем.

В ходе процесса в Измайловском суде, который прошел в закрытом режиме, подсудимые вину отрицали. Госпожа Миримская, которая в 2016 году смогла при содействии СКР вернуть дочь, в последнем слове назвала свое уголовное преследование местью со стороны «бывших мужей».

Стоит отметить, что уголовное дело в отношении господина Смирнова, возбужденное по ст. 127.1. УК (торговля людьми), было закрыто в 2020 году за отсутствием в его действиях состава преступления. Он и Алексей Голубович заявления госпожи Миримской не комментируют.

Назначенный ей срок оказался не сильно мягче, нежели требовало обвинение: вместо 20 лет в колонии общего режима с максимально возможным штрафом в 500 млн руб. Ольга Миримская была осуждена на 19 лет со штрафом в 400 млн руб.

При этом отсрочку исполнения приговора, которую подсудимая могла получить как мать малолетнего ребенка (ее дочери Софии в этом году исполнилось девять лет), суд ей не дал. Имущество подсудимой, которое оценивается примерно в 2 млрд руб., осталось под арестом до вступления приговора в силу.

Юрий Носов, для которого обвинение просило 13 лет заключения со штрафом в 111 млн руб., был осужден на 11 лет колонии строгого режима. Он должен выплатить штраф в сумме 55,766 млн руб., 15-кратный сумме взятки. Суд лишил его специального звания «подполковник юстиции». По приговору суда, автомобиль Mitsubishi Outlander, переданный на ответственное хранение адвокату Николая Смирнова, суд конфисковал в доход государства, как и ноутбук Asus.

Приговор оба фигуранта выслушали, не демонстрируя эмоций, а старшая дочь Ольги Миримской Наталья Голубович, которая наряду с адвокатами была допущена на процесс в качестве защитника матери, не выдержала и разрыдалась.

Адвокат госпожи Миримской Александр Чернов назвал назначенное его подзащитной наказание «чудовищным» и «беспрецедентно суровым», отметив, что «для 60-летней женщины, матери четверых детей, наказание в 20 лет сродни смертному приговору». «Срок, который ей назначили, обычно дают не меньше, чем за двойное убийство, а не за взятку в 3 млн руб. и три неоконченных состава. Поскольку средний возраст женщин в нашей стране 78 лет, делайте вывод сами»,— сказал “Ъ” адвокат, отметив, что назначенное его клиентке наказание «даже не идет ни в какое сравнение» со сроками, которые суды назначают по коррупционным делам должностным лицам и губернаторам.

Перед приговором Ольга Миримская выступила с последним словом

Так, господин Чернов напомнил, что экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин за получение взяток на сотни миллионов рублей по итогу двух дел был осужден на 15 лет колонии, аналогичное наказание было назначено экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву. А «рекордсмен» в получении взяток, бывший начальник следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев, обогатившийся, как считает следствие, на 7,3 млрд руб. и $1,5 млн, за десять оконченных эпизодов получения взяток и четыре покушения был осужден на 16 лет. «Все это свидетельствует о заказном характере дела, о чем наша подзащитная говорила с самого начала»,— высказал мнение господин Чернов.

Адвокат Чернов отметил, что все обвинение госпожи Миримской строится на показаниях «связанных между собой заинтересованных лиц».

Так, по словам защитника, в основу двух эпизодов ее дела легли показания Ивана Кибальчича — мужа бывшей сотрудницы экс-банкира, экс-начальника юридического департамента ОАО «Русский продукт» Екатерины Кибальчич (в девичестве Серяковой). «Кибальчич выдал себя за юриста и присвоил себе $550 тыс., сочинив историю, что деньги должны пойти якобы на взятку судьям. На следствии он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и “вспомнил” еще об одном эпизоде»,— сказал защитник. Он заметил, что главный свидетель обвинения по приговору Пресненского суда Москвы получил срок в три года, отбыв половину которого вышел на волю. Адвокат Юрия Носова Евгений Морозов также выразил несогласие с приговором и обещал его обжаловать.

Мария Локотецкая

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