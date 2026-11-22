«Аэрофлот» готовит новые зарубежные маршруты
«Аэрофлот» изучает перспективы запуска рейсов по нескольким новым международным направлениям в 2027 году. Об этом генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский рассказал в интервью ТАСС.
По его словам, перевозчик постоянно анализирует возможности расширения маршрутной сети как внутри России, так и за рубежом. Конкретные страны Александровский не назвал, пояснив, что окончательные решения о запуске новых рейсов пока не приняты.
В сентябре Александровский сообщал, что до конца 2026 года компания не намерена открывать новые маршруты, за исключением рейсов на вьетнамский остров Фукуок. Полеты по этому направлению начались в октябре.