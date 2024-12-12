ЕЦБ понизил ключевые ставки на 25 базисных пунктов

Европейский центральный банк снизил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. С 18 декабря 2024 года ставки по депозитам, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут снижены до 3,00%, 3,15% и 3,40% соответственно.

ЕЦБ снижает ключевые ставки на 0,25% третий раз подряд. Нынешнее решение принято на фоне снижения инфляции и улучшения прогнозов на ближайшие годы. Теперь ЕЦБ ожидает, что инфляция в еврозоне по итогам 2024 года составит 2,4%, а уже со следующего года будет держаться у целевого уровня в 2%.

Кирилл Сарханянц