Шесть отелей Занзибара охватил пожар
В туристическом районе Нунгви на острове Занзибар (Танзания) произошел крупный пожар, затронувший шесть отелей. Огонь повредил гостиничные здания и имущество. Возгорание началось днем 21 ноября, сообщает местное издание Matukio Daima Media.
Среди пострадавших гостиниц — Makofi, Z Hotel, Nungwi Inn и Baobab. Названия еще двух объектов пока не установлены. Министр туризма и древностей Занзибара Насра Нассор Омар сообщила, что источником возгорания стала кухня одного из отелей. Быстрому распространению огня способствовали плотная застройка и крыши из пальмовых листьев. Ликвидировать пожар удалось примерно за три часа.
Причины происшествия и размер материального ущерба устанавливаются. По информации Российского союза туриндустрии, крупные туроператоры, входящие в объединение, пока не располагают сведениями о пострадавших среди своих клиентов. Страховые компании продолжают проверять информацию, сообщений о травмах застрахованных российских туристов также не поступало.