Среди пострадавших гостиниц — Makofi, Z Hotel, Nungwi Inn и Baobab. Названия еще двух объектов пока не установлены. Министр туризма и древностей Занзибара Насра Нассор Омар сообщила, что источником возгорания стала кухня одного из отелей. Быстрому распространению огня способствовали плотная застройка и крыши из пальмовых листьев. Ликвидировать пожар удалось примерно за три часа.