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Коммерсантъ FM
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Российский уголь теснится в Китае

Доля РФ в поставках в страну сократилась до 18%

На фоне низких цен на энергетический уголь, логистических ограничений и импортной пошлины доля РФ в угольном импорте Китая снижается. По данным Центра ценовых индексов, по итогам десяти месяцев 2024 года РФ обеспечила 18% поставок против 23% двумя годами ранее. Аналитики также отмечают усиление конкуренции после возвращения на рынок КНР Австралии и наращивания поставок из Монголии.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Доля российского угля в экспорте в Китай по итогам десяти месяцев 2024 года снизилась до 18% против 23% за аналогичный период 2022 года, говорится в презентации Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Доля РФ соответствует второму месту среди основных поставщиков угля в Китай. Доля крупнейшего экспортера угля на китайский рынок — Индонезии — за этот период также сократилась с 58% до 44%. А доли Монголии и Австралии в поставках выросли с 10% и 1% до 15%. В целом Китай увеличил импорт угля за этот период с 230 млн тонн до 435 млн тонн, сказано в презентации.

Китай — основной иностранный рынок для российского угля. По оценкам Минэнерго, на КНР приходится 48% поставок. В 2023 году Россия увеличила поставки в страну на 42% год к году, до 100 млн тонн. Но в этом году экспорт сокращается. По итогам первого полугодия, как передавал Reuters, поставки снизились на 8% год к году, до 45,5 млн тонн.

В ЦЦИ поясняют, что доля российского угля на китайском рынке снижается из-за сокращения поставок энергетического угля как на фоне низких цен, так и в связи с ограничениями по вывозу. При этом поставки коксующегося угля в Китай из РФ устойчиво росли, добавляют аналитики. Как следует из презентации ЦЦИ, по итогам десяти месяцев 2024 года Россия увеличила экспорт коксующегося угля в Китай на 8 млн тонн год к году, до около 25 млн тонн. Кроме того, продолжают в ЦЦИ, к перераспределению долей экспортеров приводит усиление конкуренции после возвращения на рынок КНР Австралии и наращивания поставок из Монголии.

Рост поставок российского угля в Китай сдерживается импортной пошлиной, которую КНР в 2014 году ввела на антрацит, коксующийся и энергетический уголь, в размере 3–6%. Пошлины не распространяются на Индонезию и Австралию из-за соглашений о свободной торговле. Нулевой тариф на импорт угля действовал с 1 мая 2022 года и в последний раз продлевался в марте 2023 года до 31 декабря. В Минэнерго РФ уже предлагали продолжить переговоры с Китаем по обнулению импортных пошлин на российский уголь (см. “Ъ” от 3 июня). Аналитики ожидают, что облегчить российским экспортерам угля конкуренцию на китайском рынке должна отмена экспортной пошлины. При курсе 95 руб./$ и более для коксующих углей курсовая пошлина составляла 7% (см. “Ъ” от 28 ноября).

Как отмечает S&P Global, в ноябре Китай импортировал 54,98 млн тонн угля. Это на 18,9% больше, чем месяцем ранее, и на 26,4% превышает уровень ноября 2023 года. Разбивка по странам-импортерам не приводится. По итогам января—ноября импорт угля Китаем увеличился на 14,8% год к году, превысив 490 млн тонн. Как пишет S&P Global, рост поставок связан с исполнением контрактов, заключенных в начале года, а торговля на споте была сдержана на фоне достаточных запасов и конкурентоспособных внутренних цен. Запланированные поставки в основном удовлетворяли потребности в отоплении, тогда как меры правительства КНР пока не могут повысить промышленную активность, указывают аналитики.

В целом, по данным ЦЦИ, по итогам января—октября экспорт угля из России сократился на 9% год к году, до 164 млн тонн, в октябре отгружено 16,5 млн тонн, что на 6% больше, чем в сентябре, но на 4% меньше, чем годом ранее. Разрыв в объеме поставок с прошлогодним уровнем сократился. В сентябре объем экспорта был ниже аналогичного периода 2023 года на 11%, а по итогам девяти месяцев — на 10%. По итогам 2024 года в ЦЦИ предварительно оценивают сокращение экспорта угля из России на 9–10% год к году. В 2025 году на объемы экспорта может повлиять запуск Тихоокеанской железной дороги провозной мощностью 30 млн тонн в год, а также отмена экспортных пошлин (см. “Ъ” от 21 ноября).

Анатолий Костырев

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