Игровая представка

Как выяснил “Ъ”, группа сенаторов и депутатов подготовила к внесению в Госдуму законопроект, который обяжет цифровые площадки информировать пользователей о содержании видеоигр, а издателей — идентифицировать игроков с помощью мобильного номера или через портал «Госуслуги». Участники рынка называют законопроект избыточным и напоминают, что в РФ уже запущен эксперимент по добровольной маркировке видеоигр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российским геймерам придется сбросить маску и идентифицировать себя

Фото: Суходольский Дмитрий / PhotoXPress.ru Российским геймерам придется сбросить маску и идентифицировать себя

Фото: Суходольский Дмитрий / PhotoXPress.ru

“Ъ” ознакомился с проектом федерального закона «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ» (есть в распоряжении “Ъ”). Документ был разработан группой депутатов и сенаторов, в их числе члены комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин и Антон Немкин, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (партия «Справедливая Россия — За правду»), а также сенаторы Артем Шейкин, Лилия Гумерова и Наталья Кувшинова. По словам собеседников “Ъ” на видеоигровом рынке, законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время. “Ъ” направил запрос в IT-комитет Госдумы.

Документ предлагает введение ряда требований к распространителям (издателям) видеоигр, организаторам сервисов их распространения (онлайн-магазинам), а также пользователям. Так, владелец сервиса распространения обязан обеспечить техническую возможность для издателей видеоигр информировать пользователей об их содержании, следует из документа. В частности, предлагается сообщать геймера о том, что игра содержит «бранные слова», изображения или описания жестокости и насилия, алкоголя или курения, ее отдельные элементы могут вызвать «страх, ужас или панику» и т. д. Список дополнительных категорий может устанавливать правительство, следует из пояснительной записки.

Сами распространители видеоигр при авторизации пользователей должны будут проводить их идентификацию с помощью абонентского номера, Единой системы идентификации и авторизации (ЕСИА, портал «Госуслуги») или Единой биометрической системы.

В октябре в России уже стартовал добровольный эксперимент по маркировке игрового контента аналогичными критериями (см. “Ъ” от 25 октября). Также комиссия Совета законодателей по информполитике, ИТ и инвестициям уже предлагала правительству разработать систему идентификации пользователей компьютерных игр, сообщал в декабре 2022 года ТАСС. Для этого предлагалось использоваться такие сервисы, как «Сбер ID» и «Яндекс ID».

Также авторы новой инициативы предлагают проводить экспертизу видеоигр, по результатам которой будет определено, присутствуют ли в продукте элементы запрещенной к распространению в РФ информации. Законопроект направлен на регулирование общественных отношений, «возникающих в связи с разработкой и распространением видеоигр в РФ», говорится в пояснительной записке. Сам документ позволит установить ограничения «в целях защиты нравственности, прав и интересов граждан, в том числе на информирование пользователей видеоигр об особенностях их содержания», считают авторы инициативы.

При этом из законопроекта следует, что идентифицировать пользователя должны все распространители видеоигр на территории РФ независимо от страны производства, отмечает собеседник в одной из студий разработки: «То есть мера коснется и популярных площадок Steam и GOG».

Он также предупреждает, что в случае принятия законопроекта в текущей редакции иностранные цифровые дистрибуторы не будут соответствовать требованиям. Вряд ли они (Steam и GOG) будут исполнять требование закона, что, в свою очередь, может послужить предлогом для их блокировки, добавляет собеседник “Ъ”. Что касается введения регистрации, считает источник “Ъ” на рынке видеоигр, число пользователей видеоигр вряд ли сильно сократится: «Практически у каждого есть мобильный номер и аккаунт на "Госуслугах"».

«При наличии достаточной законодательной базы, регулирующей возрастные ограничения по контенту, подобные законопроекты видятся на текущем этапе преждевременными»,— считает гендиректор Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игры (включает VK Play, Astrum Entertainment, United Games) Александр Михеев. Риск наличия потенциально неприемлемого контента уже отражен в эксперименте по добровольной маркировке игр, заверил топ-менеджер. «Другое дело, что предложенный закон, кажется, не собирается учитывать результаты этого эксперимента»,— отмечает директор по развитию бизнеса группы компаний «Леста Игры» Гаухар Алдиярова. По ее словам, законопроект со студией не обсуждался.

Предлагаемые нормы могут поставить российских разработчиков в невыгодное положение по сравнению с иностранными, считают источники “Ъ” на видеоигровом рынке. Например, российским компаниям придется нести административные и финансовые затраты на подключение к ЕСИА, уточняет один из собеседников, а иностранные, возможно, «продолжат реализовывать видеоигры среди российских пользователей без подключения к этой системе».

Юлия Юрасова