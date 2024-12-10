«Почта России» продала свою долю Почта-банка ВТБ за 36 млрд рублей

ВТБ (MOEX: VTBR) выкупил долю «Почты России» в Почта-банке за 36 млрд руб., сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на заседании комитета Совета федерации по экономической политике. Деньги будут направлены на развитие «Почты России». Информацию с заседания приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ВТБ и «Почта России» создали Почта-банк в 2016 году. Им принадлежат 50% минус 1 акция. Двумя акциями владеет председатель правления Почта-банка Александр Пахомов. ВТБ планировал выкупить и долю «Почты России», и акции топ-менеджера. Почта-банк после интеграции в группу снизит уставной капитал. ВТБ сообщал, что Почта-банк сам будет выкупать долю «Почты России» и что эту сделку одобрили ФАС и ЦБ.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «Почта-банк готов к отделению».