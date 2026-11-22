Китай снизит требования к обеспечению при покупке акций в кредит
Китайские фондовые биржи с 30 ноября снизят минимальный размер обеспечения при покупке ценных бумаг на заемные средства со 100% до 80%. Решение одобрено Комиссией по регулированию рынка ценных бумаг КНР, сообщила Шанхайская фондовая биржа.
Новые правила позволят инвесторам приобретать больше акций в кредит при прежнем размере обеспечения. Власти рассчитывают таким образом повысить активность участников торгов.
В январе 2026 года Китай, напротив, повысил этот норматив с 80% до 100%, стремясь ограничить риски на фондовом рынке. Теперь регулятор возвращается к прежним требованиям.