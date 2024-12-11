Береги вес смолоду

Минздрав РФ разработал проект обновленного стандарта медицинской помощи детям с ожирением. В документ впервые включены хирургические методы лечения: резекция желудка, гастрошунтирование и бандажирование. При этом финансирование государством таких операций, обращают внимание эксперты, предусмотрено только для совершеннолетних пациентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Проект обновленного стандарта медицинской помощи детям при ожирении создан «с целью совершенствования» диагностики, лечения и диспансерного наблюдения этого заболевания, говорится в пояснительной записке к документу. Согласно ч. 1 ст. 37 закона «Об основах охраны здоровья граждан», медицинская помощь (за исключением оказываемой в рамках клинической апробации) организуется и оказывается с учетом стандартов медпомощи, утверждаемых Минздравом. Стандарт — набор сведений об оказании медико-социальной помощи в соответствии с международной практикой и рекомендациями экспертов. Документ включает описание типичного случая течения заболевания и рекомендаций по его лечению, например, набор методов лечения и медикаментов. Стандарты в том числе помогают определить стоимость медуслуг в рамках программы ОМС.

По информации ВОЗ, в 2022 году избыточную массу тела имели более 390 млн детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет; из них 160 млн страдали ожирением. В августе 2023 года министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что избыточный вес становится «достаточно широко распространенным» в том числе и среди детей. Более 6% российских детей страдают ожирением, а лишний вес есть у каждого пятого, приводила статистику главный внештатный специалист, детский эндокринолог Москвы и ЦФО Минздрава России Елена Петряйкина. По состоянию на конец 2023 года Росстат оценивал число несовершеннолетних граждан РФ (лиц до 18 лет) примерно в 20 млн человек. Таким образом, речь может идти о 1,2 млн детей с ожирением. При этом главный внештатный детский эндокринолог Минздрава академик РАН Валентина Петеркова полагает, что проблема детского ожирения в нашей стране характеризуется «относительно низкими показателями по сравнению с общемировыми».

В действующей версии документа говорится лишь о лабораторных и инструментальных исследованиях: УЗИ органов брюшной полости, МРТ головного мозга, определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра. Главным новшеством стандарта помощи детям при ожирении от Минздрава стало то, что туда впервые включили хирургические, эндоскопические и эндоваскулярные методы лечения. Так, например, речь идет о резекции желудка, его гастрошунтировании и бандажировании. При этом из профилактических методов авторы исключили комплекс упражнений (лечебной физкультуры). “Ъ” направил запрос в Минздрав РФ с просьбой объяснить такое решение, однако на момент публикации ответа не получил. Кроме того, помимо осмотров генетика, невролога и детского эндокринолога в перечень включены посещения диетолога и оториноларинголога. Обсуждение проекта продлится до 17 декабря.

Хирург кандидат медицинских наук Александр Неймарк объясняет, что резекция желудка и гастрошунтирование являются «высокоэффективными и признаны золотым стандартом в лечении тяжелого ожирения». Речь идет о бариатрических операцих — хирургическом методе лечения ожирения при помощи уменьшения желудка. Господин Неймарк поясняет, что такие операции у детей показаны при достижении полового созревания при индексе массы тела (ИМТ) ? 35 (например, если ребенок ростом 150 см весит более 90 кг) при наличии сахарного диабета II типа, когда ранее предпринятые консервативные методы лечения оказались неэффективными. Бариатрические операции для детей не являются нововведением, указывает господин Неймарк. Однако, говорит Александр Неймарк, на практике их выполнение затруднено из-за отсутствия тарифа в программе государственных гарантий: «То есть даже если метод прописан в стандарте, получить бесплатную помощь не получится, так как финансирование таких операций государством предусмотрено только по достижении 18 лет».

В феврале “Ъ” писал, что российские врачи все чаще вынуждены назначать пациентам с лишним весом специальные операции. По данным Общероссийского бариатрического реестра, в 2020 году было выполнено 3292 хирургических вмешательства в желудок и кишечник, а в 2023 году уже 8955 — на 172% больше. Для пациентов, страдающих диабетом II типа с осложнениями, выделяется около 600 квот в год. Для остальных операция стоит от 200 тыс. до 400 тыс. руб.

Наталья Костарнова