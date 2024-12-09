Путин передал «Ростеху» почти 6,3 тыс. акций Астраханского порта

Президент России Владимир Путин передал госкорпорации «Ростех» 6288 (25,5% от общего числа) акций ПАО «Астраханский порт». Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Ценные бумаги направили в качестве имущественного взноса России. Правительству России поручили передать «Ростеху» акции в течение десяти месяцев.

Передачу акций в январе поддержал Минпромторг. В пояснительной записке к проекту говорилось, что решение направлено на реализацию проекта по экспорту сельскохозяйственной и иной продукции из России в Иран и Индию. «Ростех» в этом случае должен был заняться развитием порта в рамках Международного транспортного коридора.

Астраханский порт считается одним из крупнейших предприятий портового комплекса Астраханской области. На его территории действует 14 терминалов, общая перегрузочная мощность составляет порядка 12 млн тонн в год. В состав порта также входят пассажирские причалы. Согласно списку аффилированных лиц на 30 июня 2024 года, 53,06% акций Астраханского порта принадлежат иранской компании «Насим бихр киш», еще 25,5% держало Росимущество.