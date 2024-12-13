Любишь кататься — люби и китайское ввозить

За почти три года с начала исхода из РФ автомобильных брендов из ЕС, Японии, Южной Кореи и США на российском рынке новых легковых машин стали доминировать китайские марки. Их доля с 2022 года выросла на 50 процентных пунктов, и только за этот год число автомобильных брендов из КНР в РФ увеличилось в два раза. Дилеры говорят о привычке к китайским машинам в массовом сегменте и преодолении скепсиса покупателей дорогих автомобилей. Но доля рынка китайских автоконцернов уже может быть близка к максимуму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Доля китайских автомобилей на российском рынке по итогам января—ноября достигла почти 60%, подсчитали в «Автостате». В начале 2022 года, когда из России начали уходить европейские, американские, корейские и японские марки, на китайские машины приходилось менее 10%. И автоконцерны из КНР все активнее наращивают продажи: в январе—ноябре в РФ приобрели 848 тыс. машин из страны, что на 80% больше, чем годом ранее.

Сейчас Россия — первый экспортный рынок для автомобильной отрасли КНР, свидетельствуют данные таможни страны. «После ухода западных брендов на рынке образовался дефицит автомобилей, и его нужно было как-то покрывать. Между прочим, мы должны сказать спасибо за это китайцам»,— говорил летом Reuters глава «Ростеха» Сергей Чемезов, сразу, впрочем, указавший, что нехватки машин уже нет и пора бы принять защитные меры от импорта.

Количество новых китайских брендов, представленных в России, также ежегодно растет. В 2023 году на рынке числилось 29 марок, а в 2024-м — около 60, говорят в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Еще часть марок ввозится по механизму параллельного импорта, уточняет собеседник “Ъ”. По подсчетам «Автостата», в этом году на авторынке появилось более 100 новых моделей, большинство — китайского производства. Свои линейки, в частности, обновили лидер среди иномарок Haval, а также Chery, Geely, Dongfeng, Tank, GAC, Omoda, BAIC, JAC, Hongqi и Exeed.

На инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество с автопроизводителями из КНР началось не из-за ухода западных компаний. «Китайские товаропроизводители стали делать товар лучше, чем в Европе, и дешевле»,— сказал он. Китайская экспансия была предопределена, а уход с рынка зарубежных брендов только ускорил эту тенденцию, уверен замгендиректора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев. С этим соглашается первый замгендиректора компании «Рольф» Светлана Виноградова, но замечает, что без ухода западных концернов китайские марки вряд ли смогли бы занять нынешние 60% рынка.

Дело привычки

В массовом сегменте брендов россияне начинают «привыкать к китайцу», отмечает господин Тюктеев. Гендиректор ГК «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич также указывает на увеличившееся доверие к китайскому автопрому. Как показал проведенный в сентябре онлайн-опрос «Автостата» и Drive.ru, самой распространенной причиной покупки машины китайской марки стало хорошее оснащение и наличие многих опций. На втором месте — привлекательный дизайн, и лишь на третьем — отсутствие альтернативы. Также в списке плюсов числились более низкая стоимость относительно конкурентов, превосходство над отечественными брендами, интерес к китайским машинам и их качество.

Что россияне стали лояльнее относиться к китайским маркам, считают и в РОАД, отмечая, впрочем, потенциальные риски с обслуживанием. «За таким ростом количества брендов не всегда поспевает сфера обслуживания. То есть сервисные мануалы, запчасти, комплектующие»,— поясняют дилеры. Кроме того, несмотря на бум китайских брендов в 2024 году, часть марок может покинуть рынок из-за прогнозируемого снижения объема продаж и осложнения экономической ситуации в стране, добавляют в РОАД.

Премиум с иероглифом

К премиальным китайским автомобилям россияне относятся более осторожно, чем к массовым, рассказывает Ренат Тюктеев. «Но даже здесь начались тектонические сдвиги, и многие автолюбители стали отходить от своих принципов»,— уточняет топ-менеджер. Китайские автопроизводители быстро учатся: вносят изменения в зимние пакеты, учитывают нюансы обработки дорог, адаптируют цены и быстро меняют техническую начинку, добавляет господин Тюктеев. По мнению Светланы Виноградовой, брендам из КНР удалось преодолеть скепсис российских потребителей в премиум- и люксовом сегментах. «Это подтверждают успешные продажи таких брендов, как Lixiang и Zeekr»,— поясняет она.

Лидером на рынке премиальных машин по итогам января—ноября в России стал суббренд китайского автоконцерна Chery — Exeed, рассказали в «Автостате». На втором и третьем местах также марки из Китая — Tank и Lixiang соответственно. BMW занимает четвертое место, Mercedes-Benz — седьмое, Lexus — девятое, Audi — десятое. Остальные строчки в топ-10 за китайскими Voyah, Zeekr, Hongqi.

Ценовые заговоры

В течение года на рынке возникала тема возможного демпинга со стороны китайских автопроизводителей. Как сообщал глава АвтоВАЗа Максим Соколов, скидки позволяют китайским концернам заходить в сегмент Lada Vesta с ценой от 1,5 млн до 2 млн руб. и выдавливать марку.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting объясняет, что автопроизводители из КНР пользуются мерами господдержки, в том числе по части экспорта. «Но если под демпингом мы понимаем продажу товара по цене ниже среднерыночной, то тут вопрос: на рынке новых автомобилей доля китайцев — 60%, то есть они и задают среднерыночную цену»,— продолжает эксперт. Аналитик «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов напоминает, что в начале года распродавались избыточные складские запасы китайских автомобилей, однако цены оставались на довольно высоком уровне.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов рассказывает, что «ценовых войн» со стороны китайских брендов не наблюдалось. Самый яркий пример демпинга, по его словам, в этом году был замечен не от китайского бренда, а от российского «Москвича»: в марте цены были снижены сразу на 25%. «По небольшому ряду брендов была ситуация обратная, прощупывание рынка сверху вниз, когда цена ставится повыше и далее снижается, если объемы падают»,— добавляет Ренат Тюктеев.

Цены на новые легковые автомобили в 2024 году росли как на модели местного производства, так и на импортные. Среди основных причин этого — возросший курс валюты, высокая ставка ЦБ и индексация утилизационного сбора. По данным «Автостата», за январь—ноябрь легковые машины в среднем подорожали на 7%, до 3,12 млн руб. По оценке Светланы Виноградовой, в течение 2024 года цены на новые автомобили выросли примерно на 20%. Ренат Тюктеев говорит об 11%. «Этот рост неокончательный, часть демпфера производители оставили себе на следующий год, чтобы не провалить продажи декабря»,— говорит он.

Гибриды идут на обгон

В лидерах продаж электромобилей и гибридных машин в стране также марки из Китая — Zeekr и Lixiang соответственно, следует из статистики «Автостата». А в сегменте электромобилей второе и третье места занимают российские бренды, сотрудничающие с китайскими автоконцернам,— «Москвич» и Evolute.

По мнению гендиректора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, в 2025 году гибриды покажут очень существенный скачок за счет китайского производства. Большинство собеседников “Ъ” на авторынке в целом прогнозируют смещение интереса с электрокаров в России в сторону гибридов. Тенденцию объясняют недостаточно развитой инфраструктурой для электромобилей и недоверием граждан к их работе в условиях холодного климата, в то время как гибриды дают водителям больше возможностей.

Рынок электромобилей в России остается крайне нишевым, занимая лишь 0,7% от общего объема продаж, и их доля снижается, уточняет Светлана Виноградова. А сегмент гибридов, по ее словам, активно растет и уже достиг 4,3% рынка. Скорее всего, электрокары будут сохранять долю на минимальном уровне, тогда как гибриды имеют очевидные перспективы для дальнейшего роста и популяризации, прогнозирует госпожа Виноградова. Хотя Ренат Тюктеев отмечает, что доверие к китайским электромобилям «растет как на дрожжах».

Китайский новый год

В 2025 году эксперты и участники рынка ждут падения продаж новых автомобилей. Диапазон сокращения относительно 2024 года прогнозируется в пределах 10–25% в связи с высокой ключевой ставкой, индексацией утильсбора на 20% для легковых машин, ослаблением рубля и ростом цен. Сергей Удалов из «Автостата» уточняет, что на фоне очередного увеличения ставок утильсбора, вероятно, сократится импорт машин, в том числе китайских брендов.

По мнению Светланы Виноградовой, занимаемая на данный момент китайскими производителями доля рынка уже близка к максимуму. И текущая структура продаж, по ее мнению, сохранится в перспективе следующего года: около 30% рынка займут российские бренды, примерно 60% останутся за китайскими производителями, а 10% будут приходиться на автомобили, поставляемые по параллельному импорту. Однако Ренат Тюктеев считает, что автоконцерны из Китая и дальше будут наращивать свою долю на рынке. Впрочем, уже за счет моделей и марок, инвестирующих в локальное производство. «Именно доля российского производства китайских брендов будет расти в 2025 году. Альтернативный импорт продолжит снижаться до значений максимум 5–6%»,— уточняет он.

Госпожа Виноградова добавляет, что в следующем году на рынке легковых автомобилей продолжит расти доля кроссоверов (SUV). Согласно данным «Автостата», по итогам января—ноября 68% продаж приходится именно на этот сегмент. Как уточняют собеседники “Ъ”, китайские автопроизводители выбирают в России преимущественно нишу кроссоверов. Популярность сегмента SUV в России объясняется удобством использования в условиях сурового климата, а также вместительностью и практичностью, объясняет Светлана Виноградова.

Наталия Мирошниченко