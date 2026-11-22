Умер судья двух чемпионатов мира по хоккею Анатолий Баринов
Бывший хоккейный арбитр Анатолий Баринов скончался в возрасте 85 лет. О его смерти сообщила Федерация хоккея России (ФХР). Баринов имел звание почетного спортивного судьи России и до последних лет занимал должность советника президента ФХР по вопросам судейства.
Баринов работал линейным и главным судьей на матчах чемпионата СССР, а также обслуживал чемпионаты мира по хоккею 1979 и 1983 годов. Кроме того, он привлекался к судейству молодежных мировых первенств в 1983 и 1984 годах.
Завершив карьеру арбитра, Баринов в 1994 году перешел на работу в ФХР. Он участвовал в создании Всероссийской коллегии судей, которую возглавлял с 2016 по 2019 год. В разные годы занимался подготовкой хоккейных арбитров. Среди его воспитанников — Вячеслав Буланов, Константин Оленин, Алексей Раводин и Роман Гофман.