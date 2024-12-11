Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России

Постоянные представители стран Евросоюза в Брюсселе утвердили 15-й пакет ограничительных мер против России, сообщило председательство Венгрии в ЕС. Санкции направлены на борьбу с «теневым флотом танкеров», с помощью которого, по утверждению ЕС, Москва обходит установленный странами G7 и их партнерами ценовой потолок на нефть.

«Пакет вносит в уже существующий санкционный список еще больше физических и юридических лиц и нацелен на компании в России и в третьих странах, которые косвенно способствуют военно-технологическому развитию России путем обхода экспортных ограничений»,— говорится в сообщении председательства Венгрии в соцсети X. Окончательно ограничения утвердят министры иностранных дел стран ЕС 16 декабря в Брюсселе.

15-й пакет санкций страны ЕС не могли согласовать трижды. Как писала газета Politico, причиной стала позиция Литвы и Латвии: они выступали против пункта, разрешающего западным компаниям продолжать работу в России. Эта мера была введена еще в 2022 году и трижды продлевалась, но ее критики считают, что бизнесу дали «достаточно времени для постепенного прекращения» своей деятельности в РФ.

По данным Reuters, в 15-й пакет санкций вошли ограничения против китайских компаний, якобы производящих беспилотники для России. Всего в новом списке 54 физических и 29 юридических лица, а также 48 танкеров, писало агентство. Последний на сегодняшний день, 14-й, пакет санкций ЕС был введен в июне 2024 года. Среди прочего «дочкам» европейских компаний запретили реэкспортировать в Россию технологии двойного назначения.

Лусине Баласян