«Китайские машины нуждаются в ремонте не чаще других»

О ситуации с обслуживанием китайских автомобилей “Ъ” рассказал руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Носко

Фото: пресс-служба Fresh Александр Носко

Фото: пресс-служба Fresh

— Как сейчас обстоят дела с обслуживанием китайских автомобилей? Есть ли сложности?

— На сегодняшний день у дилерских центров нет проблем с обслуживанием китайских автомобилей, так как есть все доступы к каталогам, а также прочный запас комплектующих на складах. Однако россияне, пытающиеся самостоятельно заказать запчасти, не всегда могут это сделать. Например, сложности возникают при подборе кузовных деталей, оптики или элементов салонов.

— Какие бы вы отметили тренды?

— Владельцы китайских автомобилей чаще других обращаются в сервис для замены моторного масла. И дело не в том, что у машин из КНР есть проблемы с двигателями, а в том, что данная процедура должна проводиться каждые 10 тыс. км по рекомендациям производителей. Также пользуется спросом услуга по регулировке угла установки колес. Дело не в качестве китайской резины, если только не говорить о малоизвестных брендах, а в том, что автомобилисты предпочитают заплатить лишние 2–3 тыс. руб. за регулировку при шиномонтаже, чем приблизить замену комплекта неправильно установленных шин.

— Изначально многие скептически относились к качеству китайских автомобилей, ожидая более частых поломок, нежели у машин брендов, ушедших из РФ. Опасения оказались напрасны?

— Китайские машины нуждаются в ремонте не чаще, чем представители автопрома других стран. Кроме того, автоконцерны из КНР учитывают все замечания российских владельцев и вносят соответствующие коррективы при выпуске следующих партий. Также срок службы любого автомобиля и его агрегатов, не только китайского, зависит от большого количества вводных факторов. Например, насколько владелец соблюдает рекомендации по эксплуатации и обслуживанию, какой стиль езды предпочитает. Поэтому рисков, что срок службы китайских запчастей будет более коротким, чем у ушедших иностранных марок, нет.

— Есть ли трудности с обслуживанием машин, импортируемых неофициально? Особенно с Zeekr и Lixiang.

— Такие автомобили, включая Zeekr и Lixiang, нуждаются в русификации. Их владельцы не могут самостоятельно разобраться с элементарными функциями. Например, с тем, как включить обогрев сидений, поскольку отдельных физических кнопок для этого может быть не предусмотрено, а панель вся состоит из иероглифов.

— Участники рынка прогнозируют подорожание автомобилей в следующем году, коснется ли рост цен запчастей?

— В следующем году возможен рост цен на китайские комплектующие в размере 15–20%. Причина в том, что контракты с поставщиками из КНР заключаются в долларовом эквиваленте, поэтому стоимость комплектующих напрямую зависит от курса рубля, а также тарифов на логистику.

— С учетом того что на рынке рекордные продажи, будет ли достаточно запчастей для китайских машин в следующем году?

— На мой взгляд, проблем с комплектующими в 2025 году владельцам китайских автомобилей опасаться не стоит. Особенно если не покупать совсем новые модели только пришедших на рынок брендов из КНР. Дело в том, что их производители не могут предсказать уровень спроса на них, а потому не спешат затоваривать склады своих дилеров запчастями. Поэтому лучше отдавать предпочтение моделям тех марок, которые уже зарекомендовали себя в России,— Haval, Chery, Geely, Exeed, Changan, JAC и другим. В целом, китайские производители заинтересованы в российском рынке и обеспечивают своих дистрибуторов не только новыми машинами, но и всем необходимым для их обслуживания. К примеру, китайский бренд Dongfeng даже открыл в Подмосковье дополнительный склад запчастей для своих моделей в декабре.

Интервью взяла Наталия Мирошниченко