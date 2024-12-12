Верфь попала в клешни

Изъятие государством квот на вылов краба, приобретенных на аукционах с обязательством постройки судов, создало проблемы для части верфей. Выкупивший такую квоту на новом аукционе инвестор не может достроить судно, если работы над ним начались до 2023 года. Для решения проблемы Минсельхоз предлагает разрешить достройку краболовов, что позволит сдать заказ входящей в ГК «Калашников» верфи братьев Нобель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Инвесторам, купившим доли квот на добычу крабов с инвестиционными обязательствами после июля 2023 года, могут разрешить достройку судов-краболовов, заложенных не ранее 1 января 2017 года. Это следует из опубликованных Минсельхозом поправок к постановлению, устанавливающему требования к строительству таких судов.

По текущим требованиям, при предоставлении инвестиционной квоты на добычу крабов после вступления в силу указанного постановления 22 июля 2023 года строительство судна-краболова должно быть начато не ранее 1 марта 2023 года и не позднее года с заключения договора. Но, говорится в сводном отчете к проекту Минсельхоза, есть случаи расторжения или признания ничтожными договоров, по которым строительство судов-краболовов уже велось. И при продаже высвободившейся доли квоты на аукционе новый инвестор по текущим правилам не может достроить судно, которое остается невостребованным на балансе верфи.

Два этапа крабовых аукционов прошли в России в 2019 году и 2023 году. На первом этапе за 35 лотов с квотами на вылов крабов государство выручило более 142 млрд руб., на втором было реализовано 27 лотов стоимостью 214,27 млрд руб. Победители аукционов первого этапа должны построить в РФ суда для добычи крабов длиной свыше 50 м. На втором этапе обязательство могло предполагать и строительство логистического комплекса.

Как следует из сводного отчета к проекту Минсельхоза, описанные сложности со сдачей судна-краболова возникли у рыбинского завода «Верфь братьев Нобель» (входит в ГК «Калашников»). Верфь, судя по отчету, строила судно в рамках договора о предоставлении квоты от 2019 года с ООО «Мерлион», которое на рынке связывали с предпринимателем Дмитрием Дремлюгой. В мае 2024 года Арбитражный суд Приморского края по иску заместителя генпрокурора России признал этот договор ничтожным. Иск был подан в отношении компаний, связываемых с Дмитрием Дремлюгой и Олегом Каном, которые Генпрокуратура сочла находящимися под незаконным иностранным контролем (см. “Ъ” от 25 января).

Судно-краболов на «Верфи братьев Нобель» было готово на 96%, а теперь работы остановились, отмечается в отчете. Затраты на строительство — 4,55 млрд руб. Новый потенциальный инвестор для достройки объекта уже может быть найден. В декабре заявку на аукционе по продаже доли квоты, которая ранее принадлежала «Мерлион», подало ООО «Амурское», с которым должен быть заключен договор, следует из протокола Росрыболовства.

Гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш отмечает, что действующая нормативная база действительно не позволяет разрешить проблему с достройкой краболова на «Верфи братьев Нобель». Гипотетически, по ее словам, в такой ситуации без изменений нормативной базы от такого судна можно только избавиться. В Росрыболовстве сообщили “Ъ”, что изменения необходимы, чтобы новый инвестор мог выполнить обязательства по достройке судов. В Минсельхозе и ГК «Калашников» не ответили “Ъ”.

Собеседник “Ъ” на рынке называет ситуацию «Мерлион» нетипичной для рынка: компания лишилась квот после того, как была признана структурой под иностранным влиянием. «Сложно предположить, что в рыночных условиях кто-то добровольно вложит огромные средства в строительство судна, а затем уйдет с рынка»,— говорит собеседник “Ъ”. Ключевые инвесторы в сегменте добычи крабов, добавляет он, это крупные группы. Другой собеседник “Ъ” отмечает, что самостоятельно верфь вряд ли может закончить строительство из-за нехватки средств.

Анатолий Костырев, Александра Мерцалова