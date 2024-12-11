Госдума запретила брать в школы детей мигрантов, не сдавших тесты по русскому

Депутаты Госдумы во втором и сразу в третьем, окончательном, чтении приняли закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без тестирования на знание русского языка. Поправки поддержали 409 депутатов, против проголосовал один, воздержавшихся нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Законопроект инициировала группа во главе с Вячеславом Володиным, вице-спикером Ириной Яровой и лидерами всех фракций. Документ был принят в первом чтении только накануне, 10 декабря. Спикер Госдумы рассказывал, что, по результатам выборочной проверки, 41% детей мигрантов не знают русский язык или знают его плохо.

Законопроект дополняет ст. 78 закона «Об образовании» тремя пунктами. Первый вводит тестирование на знание русского языка при приеме в школу для детей иностранцев и лиц без гражданства. Второй пункт наделяет исполнительный орган по контролю и надзору в сфере образования полномочиями по организации тестирования. Третий пункт запрещает прием в школу детей, не прошедших тестирование.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «Экспресс-тест по русскому».