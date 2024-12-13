Товар показали полисом

Ряд страховых компаний заявил о планах запустить страхование для продавцов маркетплейсов. На фоне стремительного роста сегмента e-commerce, в том числе через маркетплейсы, и большого количества потенциальных клиентов это направление выглядит привлекательным. По оценке экспертов, объем премий за два года может достичь 10–15 млрд руб. Впрочем, опыт предыдущих лет говорит о высоком уровне убыточности сегмента, который может увеличиться на фоне обострения конкуренции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Страховые компании собираются предоставлять свои услуги продавцам маркетплейсов. О запуске такого продукта в начале декабря 2024 года объявила «СберСтрахование» (по данным «Эксперт РА», занимала 10-е место по общим сборам за 2023 год). Согласно опросу “Ъ”, в 2025 году аналогичные услуги планируют предоставлять «Ренессанс страхование» (13-е место) и «Зетта Страхование» (26-е место). «АльфаСтрахование» (3-е место) также рассматривает запуск подобного продукта.

Страховщики отмечают привлекательность этого сегмента. «Запуск продукта связан с активным ростом рынка e-commerce и перспективностью этого вида страхования»,— пояснили в «СберСтраховании». По оценкам страховщика, в настоящее время в отрасли работают более 800 тыс. продавцов, и наиболее популярный канал продаж — это маркетплейсы.

По данным BusinesStat, в 2019–2023 годах сегмент e-commerce увеличился более чем в три раза. По данным Data Insight, по итогам 2023 года совокупные продажи четырех крупнейших маркетплейсов превысили 4 трлн руб. В частности, на Wildberries пришлось 2,1 трлн руб., на Ozon — 1,5 трлн руб. (см. “Ъ” от 3 августа).

Страховка защищает товары селлеров от повреждения на всем пути от продавца до покупателя — на этапах транспортировки, хранения на складе и в пункте выдачи заказов. Помимо этого, страхование будет покрывать случаи, когда покупатель подменил или испортил товар, а также «компенсировать неустойку, которую маркетплейс берет за возврат некачественной продукции», поясняет гендиректор «СберСтрахования» Михаил Волков. Минимальная страховая сумма по продукту составляет 200 тыс. руб., а максимальная достигает 120 млн руб., уточняет он.

При этом подход к продаже полисов будет несколько различаться. В частности, «СберСтрахование» предоставляет услуги через личный кабинет на сайте компании и распространяет услуги на продавцов любых онлайн-площадок внутри страны. «АльфаСтрахование» и «Зетта Страхование» рассматривают реализацию страхового полиса непосредственно через маркетплейсы. «Мы видим его как продукт, вшитый внутри маркетплейса, с возможностью для селлера подключить программу страхования исходя из его оборотов и специфики товаров»,— поясняет исполнительный директор по партнерским продажам «Зетта Страхования» Алексей Хомяков. «АльфаСтрахование» также планирует реализовывать полисы совместно с партнерами-маркетплейсами, отмечает руководитель управления по работе с сетевыми партнерами компании Кирилл Лукьяненко. Кроме того, «Зетта Страхование» прорабатывает варианты «коробочного» продукта для селлера вне маркетплейса.

Эксперты подтверждают перспективность сегмента. В условиях активного роста онлайн-торговли селлеры сталкиваются с новыми рисками, связанными с транспортировкой и хранением товаров, что «является для страховых компаний сегментом, который может привлечь новых клиентов и обеспечить увеличение страховых взносов», поясняет директор по развитию страхового бизнеса в финансовом маркетплейсе «Сравни» Владислав Головкин. По оценкам независимого эксперта Андрея Бархоты, на горизонте двух лет потенциальный объем страховых премий в сегменте составит 10–15 млрд руб.

Вместе с тем есть риски запуска подобных продуктов. В частности, ранее «РЕСО-Гарантия» отказалась от реализации аналогичного продукта. «У нас был договор с похожими рисками, разработанный для одного из ведущих маркетплейсов, к сожалению, он не был продлен из-за большой убыточности»,— поясняет управляющий продуктом департамента по страхованию имущественных рисков компании Андрей Анохин.

Кроме того, запуск таких программ подстегнет конкуренцию как среди страховщиков, так и среди маркетплейсов, стремящихся предложить более выгодные и удобные решения для своих продавцов, считает господин Головкин. В частности, страховое направление сегодня развивает «Озон», предлагая клиентам страховые продукты по модели white label, которая предусматривает создание страховых продуктов по заказу подразделения «Озон Страхование» на базе лицензий существующих страховых компаний (см. “Ъ” от 19 ноября). В Wildberries также заявили, что рассматривает возможность встраивания страховых услуг для селлеров в свою платформу. По оценке экспертов, это может привести к снижению маржинальности этого направления для страховщиков.

Юлия Пославская, Дарья Андрианова