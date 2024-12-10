США выделили Украине кредит на $20 млрд за счет доходов от активов РФ

Министерство финансов США объявило о выделении Украине кредита на сумму $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов. Кредит выделяется в рамках инициативы G7 о предоставлении Украине $50 млрд.

«50 миллиардов долларов, которые G7 в совокупности предоставляет в рамках этой инициативы, помогут обеспечить Украине ресурсы, необходимые для поддержания экстренных служб, больниц и других основ ее смелого сопротивления»,— говорится в релизе американского ведомства.

Страны G7 в июне объявили о решении до конца года выделить Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов. 24 октября главы минфинов США и Украины Джанет Йеллен и Сергей Марченко подписали соглашение, подтверждающее, что США в рамках инициативы G7 предоставит украинской стороне кредит в размере $20 млрд. Предполагается, что еще $20 млрд выделит Евросоюз, а Канада, Япония и Великобритания предоставят оставшиеся $10 млрд. Средства Украине будут переведены двумя траншами до конца 2025 года.

После начала боевых действий на Украине Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд. В США находится около $5–6 млрд, в Европе хранится $210 млрд. В 2022 году международный депозитарий Euroclear, в котором хранится большинство российских активов, заработал на них €0,8 млрд, в 2023 году — €4,4 млрд. По состоянию на конец сентября в депозитарии хранились российские активы на сумму €176 млрд. Доходы в январе—сентябре составили €5,15 млрд.

Подробнее об инициативе G7 — в материале «Ъ» «Миру поднимают ценник».