Серверы канули в вещность

К 2030 году объем российского рынка виртуализации программного обеспечения (ПО) достигнет 50,4 млрд руб. при ежегодном росте сегмента более чем на 20%. Участники рынка связывают рост с политикой импортозамещения и потребностью бизнеса в обновлении инфраструктуры и софта. Однако доля этого сегмента в 2024 году составляет 14,4 млрд руб., менее 1,5% от общего объема продаж в IT-отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Объем российского рынка отечественного ПО виртуализации (ПО для развертывания и управления виртуальными серверами и т. д.) к 2030 году может достичь 50,4 млрд руб., более 70% которых составят платформы виртуализации, говорится в ежегодном отчете консалтингового агентства iKS-Consulting. Объем рынка по итогам 2024 года составил 14,4 млрд руб., оценивают аналитики, а в 2025 году ожидается на уровне 19,4 млрд руб. Ежегодный рост рынка аналитики оценивают в более чем 20%. По оценкам iKS-Consulting, доля иностранных производителей ПО виртуализации (VMware, Citrix, Microsoft и пр.) до 2022 года составляла 95% от общего объема рынка в деньгах.

Помимо импортозамещения факторами роста рынка они называют потребность промышленности и крупного бизнеса в обновлении инфраструктуры и ПО, цикл жизни которых составляет шесть-семь лет. «После 2028 года драйвером роста станут расширение и масштабирование инфраструктуры российских компаний»,— считают в iKS-Consulting. И 2025–2027 годы станут периодом активной вынужденной миграции B2G-заказчиков и владельцев объектов критической информационной инфраструктуры на отечественное ПО виртуализации.

Согласно отчету Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ за первый квартал 2024 года, индустрия IT (разработка софта, производство электроники, телеком-рынок) наращивает темпы роста. Объем реализации товаров работ и услуг в отрасли вырос на 32,6% год к году, до 1,7 трлн руб.

Также в исследовании iKS-Consulting приводится прогноз по суммарному объему выручки российских производителей ПО серверной виртуализации в 2024 году — 10,84 млрд руб. В то же время доход отечественных разработчиков от организации виртуальных рабочих столов прогнозируется на уровне 2,79 млрд руб.

«По нашим оценкам, рынок виртуализации будет расти минимум на 20% год к году в течение следующих нескольких лет»,— отмечает директор по развитию бизнеса Orion Soft Максим Березин. Рост спроса на собственные решения в компании оценили «в три раза быстрее рынка».

«Сложности миграции на российские решения связаны с техническими и психологическими аспектами перехода с уже установленных решений»,— напоминает гендиректор разработчика системного ПО «Базис» Давид Мартиросов. «Многим заказчикам не хватает информации о развитии продукта и возможности влиять на этот процесс»,— говорит он. Во многом это связано с тем, что значительная часть решений на рынке основана на ПО с открытым исходным кодом (open source). Как следствие, разработчики российского продукта на базе open source сами не всегда понимают, в какую сторону их продукт будет развиваться. Но в то же время, считает Давид Мартиросов, разрыв между западными и отечественными продуктами сокращается.

Руководитель третьей линии поддержки MONS (ГК «Корус Консалтинг») Евгений Пивоваров констатирует, что, несмотря на санкции, многие компании продолжают использовать иностранные VMware и Microsoft Hyper-V. «Это происходит потому, что они предоставляют инструменты автоматизации и обеспечивают стабильность даже в больших инфраструктурах, например в центрах обработки данных на десятки тысяч физических хостов». Зарубежные решения позволяют минимизировать ручной труд, автоматизировать администрирование и обновления, продолжает Евгений Пивоваров. «Отечественные гипервизоры пока не могут обеспечить такой уровень удобства и эффективности, поэтому бизнес выбирает стабильность, даже если это сопряжено с рисками санкционного давления»,— говорит он.

Олег Козырицкий, Татьяна Исакова