Лавров назвал неадекватным поведение министров обороны Британии и Германии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неадекватным состояние глав министерств обороны Германии и Великобритании Бориса Писториуса и Уэса Стритинга. Об этом дипломат заявил в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, комментируя их поддержку ударов ВСУ по российской территории.
«Я не могу комментировать высказывания людей, которые находятся, по-моему, в неадекватном состоянии»,— подчеркнул Лавров. От подробной оценки их слов глава МИД воздержался.
Поводом для высказывания российского министра стала реакция европейских министров на позицию заместителя главы Пентагона Элбриджа Колби. Ранее господин Колби заявил, что удары ВСУ по территории России не способствуют завершению украинского конфликта и не могут остановить продвижение российской армии, а лишь способны усилить поддержку военных действий среди россиян. Господин Писториус назвал критику ударов вглубь России глупостью.
Позже Борис Писториус пояснил изданию Politico, что отвечал журналисту на английском, который не является для него родным языком, поэтому подобрал неудачные слова. Он также извинился перед господином Колби за свои слова.