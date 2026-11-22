Друзья познаются везде
После встреч в Шэньчжэне Дональд Трамп усилил пророссийскую линию
После встречи с Владимиром Путиным на саммите АТЭС президент Трамп, вернувшись в Вашингтон, вновь назвал его «своим другом» и заявил о готовности России завершить украинский конфликт. Как сообщила газета Financial Times, администрация Трампа добивается уступок от Киева для достижения мирного соглашения до перехода Конгресса под контроль демократов в январе. Не дожидаясь созыва нового Конгресса, республиканцы в Палате представителей намерены убрать из оборонного бюджета пункты, предусматривающие поддержку Киева и принятие новых санкций против России.
После возращения в Вашингтон Трамп разместил в соцсети Truth Social серию фотографий своих встреч с лидерами России и Китая, снабдив их восторженными подписями, которые не должны оставить никаких сомнений в том, что в Шэньчжэне главы трех мировых держав в самом деле творили новую историю.
Так, обошедшее мировые СМИ фото трехстороннего саммита, где он сидит с Путиным и Си Цзиньпином, Трамп сопроводил подписью «Великие державы 1945, 2026».
А фотографию, на которой запечатлен момент его приветствия с Владимиром Путиным перед двусторонней встречей с российским лидером, Дональд Трамп подписал: «Мой друг».
Таким образом, глава Белого дома демонстративно бросил вызов своим оппонентам как в Вашингтоне, так и в Европе, которые подвергли жесткой критике его обращение к Владимиру Путину в Шэньчжэне. Напомним, что, входя в комнату для переговоров, Трамп поприветствовал российского президента словами: «Кто это? Это мой друг. Рад вас видеть» и что-то доверительно шепнул ему на ухо перед закрытой частью встречи.
Слова Трампа о Путине вызвали бурю возмущения среди антироссийски настроенных американских политиков и СМИ. Мнение европейцев выразил премьер-министр Польши Дональд Туск, написавший в соцсети Х: «Боже, храни нас от таких друзей».
На этом фоне особенности дружелюбно-доверительного стиля общения, который демонстрировал в Шэньчжэне Дональд Трамп, разъяснил в интервью Newsmax глава Минфина США Скотт Бессент. «Президент Трамп считает, что лучший способ вести дипломатию — на личном уровне. Это реальная политика, нечто похожее на то, что делал Ричард Никсон. И это возможность говорить все напрямую. Единственный способ положить конец этой войне — разговаривать»,— заявил Скотт Бессент.
Схожее заявление в интервью Bloomberg сделал торговый представитель США Джеймисон Грир. «Я думаю, что только сумасшедшие люди думают о том, что мы не должны разговаривать с нашими соперниками»,— заявил Грир.
Сам же президент Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне описал свое общение с Владимиром Путиным в Шэньчжэне так: «Я провел двустороннюю встречу с президентом России Путиным. Он ясно выразил свое желание, чтобы война между Россией и Украиной завершилась дипломатическими средствами». По словам Трампа, американские переговорщики «делают работу хорошо, но она тяжелая», поскольку завершению конфликта мешает большая неприязнь между лидерами России и Украины. Тем не менее, как следует из его разъяснений, Трамп продолжает верить в успех переговоров, инициированных США.
Как сообщила газета Financial Times со ссылкой на европейских и украинских чиновников, Вашингтон добивается уступок от Киева для достижения мирного соглашения с Россией до начала января будущего года, когда соберется Конгресс нового состава, контролируемый демократами и враждебный президенту Трампу.
«Американцы сильно давят, и существует обеспокоенность, что для того, чтобы приблизиться к достижению соглашения, потребуются огромные уступки со стороны Украины»,— заявил европейский чиновник по итогам состоявшейся на прошлой неделе в Берлине встречи представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с лидерами европейской «коалиции желающих».
Газета также цитирует двух американских чиновников, которые предположили, что президент Трамп может провести переговоры с европейскими лидерами о завершении украинского конфликта во время саммита «Группы двадцати», который должен пройти в Майами 14–15 декабря.
В связи с этим Financial Times приводит слова высокопоставленного представителя Франции, который уже предупредил, что никаких переговоров с ЕС по теме Украины в рамках «двадцатки» не будет, если на них не пригласят Украину.
В свою очередь, Москва пока не определила уровень своего представительства на саммите G20 в Майами и не подтвердила участие в нем президента Путина. Подтверждением того, что президент Трамп полон решимости свернуть военную помощь Киеву, несмотря на оглушительное поражение республиканцев на ноябрьских выборах в Конгресс, стала информация телеканала NBC News, сообщившего о том, что члены Республиканской партии в Палате представителей в ее нынешнем составе намерены убрать из оборонного бюджета пункты, предусматривающие поддержку Киева и принятие новых ограничений против Москвы.
По информации источников NBC News, уходящие со своих постов спикер Палаты представителей Майкл Джонсон и председатель комитета по иностранным делам Брайан Маст добиваются исключения из закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) ряда положений, направленных на поддержку Украины, включая обмен разведданными, расширение военной помощи и точечные санкции против России. Как ожидается, окончательный текст законопроекта будет согласован в первую неделю декабря.