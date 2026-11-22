Сам же президент Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне описал свое общение с Владимиром Путиным в Шэньчжэне так: «Я провел двустороннюю встречу с президентом России Путиным. Он ясно выразил свое желание, чтобы война между Россией и Украиной завершилась дипломатическими средствами». По словам Трампа, американские переговорщики «делают работу хорошо, но она тяжелая», поскольку завершению конфликта мешает большая неприязнь между лидерами России и Украины. Тем не менее, как следует из его разъяснений, Трамп продолжает верить в успех переговоров, инициированных США.