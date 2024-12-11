Маск стал первым в мире человеком с состоянием выше $400 млрд

Чистый капитал американского предпринимателя Илона Маска увеличился на $50 млрд, превысив $400 млрд. Теперь капитал основателя компании SpaceX, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, составляет $439,2 млрд. Как пишет Bloomberg, господин Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило $400 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: File Photo, Reuters Илон Маск

Фото: File Photo, Reuters

Состояние предпринимателя резко выросло после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, активную поддержку которому оказывал господин Маск. Он также получил место в будущем правительстве республиканца. Как писала The New York Times со ссылкой на федеральные документы, миллиардер потратил более $250 млн, чтобы помочь Дональду Трампу одержать победу на выборах.

Как пишет Bloomberg, акции компании Tesla выросли на 65% на фоне ожиданий упрощения правил для самоуправляемых автомобилей и отмены налоговых льгот для конкурентов компании. Также в два раза выросла стоимость стартапа господина Маска в области искусственного интеллекта xAI. Его стоимость достигла $50 млрд после окончания президентских выборов. SpaceX на этой неделе завершила сделку на сумму $1,25 млрд по выкупу акций у сотрудников и других инсайдеров, увеличив оценочную стоимость компании до $350 млрд. После этого SpaceX стала самой дорогой частной компанией в мире.

Выборы в США состоялись 5 ноября. После победы Дональд Трамп заявил, что Илон Маск вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавят Министерство по повышению эффективности госуправления.

О ситуации в США — в материале «Ъ» «Белый дом переехал».