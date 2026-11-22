Долг успел на распродажу
Фонды облигаций теряют средства рекордными за полтора года темпами
Впервые с апреля 2025 года международные инвесторы забирают деньги из долговых бумаг. За минувшую неделю глобальные инвесторы вывели из фондов облигаций $7,5 млрд, причем чистый отток средств из фондов развивающихся стран составил $7,4 млрд. Их облигации потеряли привлекательность из-за высоких ставок по долларовым бумагам и неблагоприятной для локальных валют курсовой конъюнктуры.
О том, что международные инвесторы активно продают фонды облигаций, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке “Ъ”, основанной на данных отчета Bank of America (BofA), который учитывает сведения EPFR, клиенты таких фондов вывели за неделю, закончившуюся 18 ноября, $7,5 млрд. Это первый результат со знаком минус с первой половины апреля 2025 года и максимальный с того же периода. Тогда международные инвесторы, обеспокоенные решением президента США Дональда Трампа ввести пошлины для более чем 75 стран, забирали из облигаций более $20 млрд в неделю.
Главная причина нынешней распродажи облигаций — опасения ужесточения политики ФРС и роста долларовых ставок из-за высокой инфляции в США.
По итогам октября рост потребительских цен в США замедлился до 0,4% с 0,6% по итогам сентября. Аналитики ждали замедления до 0,3%. «Октябрьские данные по инфляции в США до сих пор будоражат рынок, который вместо примерно полутора повышений ставки ФРС в течение года теперь ожидает не меньше трех»,— отмечает управляющий по глобальным рынкам General Invest Александр Ковалев.
На минувшей неделе член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер высказался даже за повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов на декабрьском заседании. Как итог — вероятность подъема ставки на заседании 8–9 декабря в минувшую пятницу оценивалась рынком в 95,5% против 76,3% месяцем ранее, свидетельствуют данные CME FedWatch. «И другие спикеры в США начали подавать подобные сигналы. Вероятно, после выборов в Конгресс США они меньше опасаются президента Трампа»,— отмечает господин Ковалев.
160,7 триллиона долларов
составил объем мирового облигационного рынка по итогам 2025 года
Распродажа облигаций затронула в первую очередь долговой рынок развивающихся стран (emerging markets, EM), чистый отток из которых составил $7,4 млрд. Это впятеро больше объема средств, выведенного неделей ранее, и максимальный результат со знаком минус с апреля 2020 года.
Бегство международных инвесторов с долгового рынка EM связано как с высокой доходностью долларовых облигаций (доходности долгосрочных UST находятся возле 5%), так и с укреплением курса доллара США. На минувшей неделе индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) вырос на 2,2% и приблизился к 104 пунктам, максимуму марта 2025 года. «Для локальных облигаций основным негативным фактором остается валютный риск: ослабление национальных валют способно полностью перекрыть процентный доход»,— отмечает глава инвестиционного офиса Astero Falcon Елена Нефедова.
Часть капитала, по мнению управляющих, могла перераспределяться в акции.
За минувшую неделю все мировые фонды акций привлекли $66,7 млрд, включая $9,1 млрд в американские акции роста и $5,4 млрд в технологический сектор.
По мнению инвестиционного банкира Ильи Сушкова, инвесторы продолжают рассчитывать на устойчивость корпоративных прибылей. Другая часть средств могла уйти в краткосрочные долларовые инструменты и облигации с плавающей ставкой. «Сильный доллар сам по себе не означает падения спроса на все облигации, поскольку одновременно повышает привлекательность долларовых активов для части инвесторов, поэтому часть фондов, например банковских облигаций, смогли привлечь $0,8 млрд»,— отмечает господин Сушков.
Мировые тенденции транслируются на российский рынок лишь через цены нефти и курс рубля. Ключевыми же внутренними факторами для долгового рынка, как отмечает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, останутся траектория ключевой ставки ЦБ, а также размер дефицита бюджета РФ, от которого зависит объем предложения ОФЗ. С учетом того, что на последнем аукционе Минфин смог привлечь лишь 74 млрд руб., до конца года навес предложения составляет значительные 1,8 трлн руб., что оказывает давление на вторичный рынок (см. “Ъ” от 18 ноября). «Чем больше объем предложения ОФЗ, тем ниже их стоимость при прочих равных»,— констатирует господин Суверов.