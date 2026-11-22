О том, что международные инвесторы активно продают фонды облигаций, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке “Ъ”, основанной на данных отчета Bank of America (BofA), который учитывает сведения EPFR, клиенты таких фондов вывели за неделю, закончившуюся 18 ноября, $7,5 млрд. Это первый результат со знаком минус с первой половины апреля 2025 года и максимальный с того же периода. Тогда международные инвесторы, обеспокоенные решением президента США Дональда Трампа ввести пошлины для более чем 75 стран, забирали из облигаций более $20 млрд в неделю.