«Люди истосковались по нормальному человеческому общению»

В среду Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия председателя комитета по информационной политике Александра Хинштейна, назначенного на прошлой неделе временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. О своих первых впечатлениях от знакомства с регионом и планах на ближайшее будущее Александр Хинштейн рассказал корреспонденту “Ъ” Григорию Лейбе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

— Сразу после назначения на новый пост вы подчеркнули особую значимость прямого общения с людьми. Какие форматы будете для этого использовать?

— Я буду вести прямой диалог с людьми самыми разными способами: как онлайн, так и офлайн. Но более привычный, конечно,— соцсети, которые веду и читаю сам. Правда, количество обращений, поступивших за первые дни, столь велико — счет идет на многие тысячи,— что физически ответить каждому просто невозможно. Но и этот алгоритм мы обязательно отстроим.

Такой вал обращений и жалоб свидетельствует об отсутствии должной коммуникации между курскими властями всех уровней и жителями, чего быть, конечно же, не должно. Уже дал поручения врио председателя правительства области представить конкретные предложения.

Но механизм обратной связи должен быть: простой алгоритм, когда каждый без труда может обратиться, получить разъяснение, а самое главное — помощь.

Я уже начал объезжать пункты временного размещения, также буду ходить по улицам, выезжать в районы. Везде стараюсь действовать без предупреждения, чтобы никто из чиновников не успел подготовиться. Судя по реакции людей, они здорово истосковались по нормальному человеческому общению. На этой неделе проведу и первую прямую линию, куда уже начали стекаться вопросы: их анализ также позволит оценить ситуацию.

— Для вас это первый управленческий вызов такого масштаба. Не помешает ли работе отсутствие опыта?

— Было бы самонадеянно с моей стороны говорить, что я все знаю и умею. Но самое главное — сформировать эффективную рабочую команду, основу которой должны составить действующие кадры и, конечно же, куряне. Очень рассчитываю на поддержку жителей, от которых уже получил большое число конкретных предложений и наказов. Оценка жителей важна и будет главным критерием в том числе и в работе чиновников.

Ну и хочу напомнить, что моя работа никогда не ограничивалась сугубо депутатской деятельностью, написанием законов. Десять лет, например, я возглавлял рабочую группу по вопросам дольщиков: приходилось вырабатывать и проводить решения о достройке домов, обеспечении, выплате компенсаций. На старте работы, в 2006 году, эта проблема вообще не воспринималась большинством губернаторов и чиновников как острая. Я тоже не был уверен до конца, что нам удастся ее решить. Итог — при непосредственном участии рабочей группы удалось решить проблемы без малого 150 тыс. семей по всем регионам России.

— Какие недоработки и ошибки прежнего руководства следует исправить в первую очередь?

— Считаю последним делом начинать свою работу с критики предшественников. Из двух известных вопросов русской интеллигенции — «кто виноват?» и «что делать?» — предпочитаю сконцентрироваться на втором. Отмечу лишь очевидное отсутствие прямой коммуникации региональной власти с людьми: с ними зачастую никто толком и не пытался разговаривать! Эту ситуацию мы обязательно изменим. Тем более что задачу обеспечить прямой диалог людей и власти поставил президент.

— Вы уже говорили, что пока не планируете перестановок в руководстве региона. Но если потребуется точечное усиление — на какие кадры вы рассчитываете? Есть ли у вас команда?

— Не хочу предвосхищать события. Рассчитываю, что большинство членов управленческой команды региона, включая глав муниципалитетов,— профессиональные и достойные люди, способные работать в кризисных условиях и отвечать новым вызовам. Уже принял решение еженедельно проводить заседания областного правительства, а не оперативные совещания, как раньше. Причем с прямой трансляцией в социальных сетях, чтобы люди видели, чем власть занимается.

Незаменимых нет. Тем, кто хочет научиться работать по-новому, поможем. Тем, кто не готов это делать, укажем. С теми, кто не готов это делать, будем прощаться. Бесспорно, нужна и свежая кровь, появление в регионе людей извне. Это важно еще и для того, чтобы обеспечить объективность и беспристрастность, абсолютную чистоту в работе чиновников, где я уже вижу аффилированность некоторых коллег с бизнес-структурами в той или иной форме, чего быть категорически не должно. Понимаем, что к региону приковано сегодня беспрецедентное внимание, идут огромные средства, и их объем будет лишь возрастать.

Это тоже одна из важнейших для меня задач — добиться увеличения объема поддержки региона, потому что своими силами мы, очевидно, не справимся.

А следовательно, надо, чтобы ни одна поступившая в Курск копейка не была разворована. Обеспечим жесткий контроль.

— Не опасаетесь ли вы противодействия со стороны местных политических и бизнес-элит? И как в целом намерены выстраивать с ними отношения?

— Я очень рассчитываю на поддержку и совместную работу, а никак не на сопротивление. Потому что я пришел в регион помогать решать проблемы, а не заниматься удовлетворением коррупционных интересов. В то же время понимаю, что мои действия вызовут понимание отнюдь не у всех. Особенно со стороны людей, привыкших к сложившимся схемам, выстроившим коррупционные потоки. По опыту знаю: большинство из тех, кто привык воспринимать бюджет в качестве дойной коровы, не готовы сдаваться без боя. Но, слава богу, опыт в этой части у меня наработан немалый. Кроме того, важно понимать, что любое сопротивление тем изменениям, какие мы уже начали проводить,— это попытка сопротивляться задачам, поставленным главой государства, который направил меня в регион, и отвечающим сегодняшним вызовам времени.

Не думаю, что саботаж и прямое противодействие в сегодняшних условиях, когда на границах региона идут боевые действия, смогут остаться безнаказанными.

— Рассчитываете ли вы на помощь со стороны силовых ведомств?

— За предыдущие годы я наработал серьезную систему взаимодействия с силовыми структурами. В этом смысле очень важен для меня и собственный опыт работы в Росгвардии. Я не только рассчитываю на помощь и поддержку силовых ведомств и федерального центра в целом, но уже и сегодня вижу ее не на словах, а на деле. В самой Курской области сформирована очень мощная и высокопрофессиональная команда руководителей силового блока. Начали работать с коллегами самым тесным образом. Все они понимают важность и сложность поставленных президентом задач и готовы делать максимум для того, чтобы в регионе была налажена как можно быстрее мирная и спокойная жизнь.

Коррупционное очищение неизбежно. Пока мне трудно оценить масштаб злоупотреблений, поэтому намерен инициировать комплексную ревизию со стороны Счетной палаты и Генпрокуратуры. Это сложившиеся практики, отработанные во многих регионах при смене губернаторов. Если коллеги меня поддержат и будут такие проверки, уже смогу более четко говорить о происходящем. Но, кроме того, также напомню, что в соответствии с указом президента губернаторы приграничных регионов возглавляют оперативные штабы, в состав которых входят все руководители силового регионального блока. Поэтому даже чисто формально мы уже работаем в единой команде.

— Кто станет вашим преемником в комитете Думы по информполитике?

— Кто возглавит комитет — будут решать теперь уже мои бывшие коллеги, парламент. Со своей стороны, считаю, вмешиваться в это неправильно и некорректно. Но абсолютно уверен, что та активная работа, которую комитет демонстрировал все последние годы, не только не прервется, а выйдет на еще более высокий уровень. Потому что роль и значение цифры, IT продолжает возрастать. В комитете работают очень профессиональные, неравнодушные люди, представители всех парламентских фракций. Работали единой командой, политические разногласия оставляли за дверью, понимая, что есть общие цели.

К слову, хочу сказать, что я очень благодарен председателю Думы Вячеславу Викторовичу Володину и другим коллегам за поддержку, которую они продемонстрировали сразу после моего назначения, пообещав всестороннюю помощь. Для нас это важно. В Курской области ситуация не только непростая, но и нетипичная. Многие подходы и решения придется вырабатывать поверх барьеров, потребуются изменения в федеральное законодательство, в акты правительства, другие нормативные документы, и здесь значение помощи коллег из Думы огромно. Будем при необходимости инициировать изменения в законодательство, отталкиваясь от сегодняшних реалий, потому что не люди для законов, а законы для людей. И здесь это важно делать максимально оперативно, в нештатном режиме.

Объем задач огромный, стоящий перед нами вызов беспрецедентный: навести в регионе порядок, обеспечить быстрое восстановление разрушенных врагом населенных пунктов.

Обеспечить максимально быстрое восстановление разрушенной врагом инфраструктуры мы сможем, только работая единой командой с федеральным центром при прямой поддержке и исполнительной, и законодательной власти. Очень важно, чтобы вся эта работа поддерживалась людьми, была для них понятна, открыта. Потому что власть существует и работает не для себя, а для граждан.