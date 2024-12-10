Израиль сообщил об уничтожении военного флота Сирии

Военно-морские силы Израиля в ночь на 10 декабря уничтожили сирийский военный флот, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац. Атака осуществлялась в рамках «широкомасштабной операции по устранению стратегических угроз». Господин Кац предостерег пришедшие к власти вооруженные группировки от действий против Израиля. Источники The Times of Israel уточнили, что сирийские суда были уничтожены в результате ракетных атак по бухте Минет-эль-Бейда и порту Латакия.

«В последние несколько дней Армия обороны Израиля действовала, чтобы атаковать и уничтожать стратегические объекты, которые угрожают государству Израиль»,— сказал Исраэль Кац во время посещения военно-морской базы в Хайфе (цитата по The Times of Israel). «Тот, кто пойдет по стопам (покинувшего пост президента Сирии Башара.—''Ъ'') Асада, закончит так же, как Асад»,— добавил он.

Исраэль Кац также подтвердил, что израильские военные укрепляют позиции в буферной зоне между Сирией и Голанскими высотами. На юге Арабской Республики Израиль планирует создать демилитаризованную зону без постоянного присутствия ЦАХАЛа. Тем самым Тель-Авив намерен гарантировать отсутствие угрозы со стороны сирийских группировок, пояснил министр обороны.

Минувшей ночью израильские истребители нанесли удары примерно по 250 военным целям. Источники в службах безопасности и офицеры сирийской армии в разговоре с Reuters назвали атаку самой мощной из всех предыдущих. Атакам подверглись крупнейшие сирийские авиабазы, а также склады с вооружением, которые могли бы использовать исламистские группировки, пишет WSJ. СМИ сообщали, что израильские танки продвинулись за пределы буферной зоны и оказались на расстоянии примерно 21 км от Дамаска, однако ЦАХАЛ это отрицал.

Подробнее о действиях ЦАХАЛа на границе — в материале «Ъ» «Падение Дамаска мобилизовало Израиль».