При увеличении числа проектов конкуренция за покупателя усиливается, говорит Дмитрий Халин. Так, по подсчетам Анны Раджабовой, в январе—октябре 2026 года объем предложения новостроек премиум-класса вырос на 39,9% год к году, до 6,2 тыс. лотов. Несмотря на это, цены на такое жилье продолжают расти из-за удорожания строительства. По итогам десяти месяцев текущего года квартиры в премиальных проектах подорожали на 9,6% год к году, до 908 тыс. руб. за 1 кв. м, по данным Анны Раджабовой. В бизнес-классе показатель за этот период увеличился на 11% год к году, до 651 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитала директор по продажам «Хайтэк Девелопмент» Светлана Соколова.