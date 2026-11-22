Жилье набивает себе цену
В Москве за год стало на 64% больше дорогих жилых новостроек
В январе—октябре 2026 года в Москве появилось 18 новых проектов жилья бизнес- и премиум-класса, это на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Перереориентация на дорогую недвижимость поможет девелоперам сохранить рентабельность в условиях роста себестоимости строительства. Но спрос на жилье премиум-класса сокращается.
По итогам января—октября 2026 года в Москве открылось 18 новых жилых проектов бизнес-класса и премиум-сегмента, показатель увеличился на 64% год к году, следует из исследования агентства элитной недвижимости Kalinka. О похожем тренде говорят в аналитическом сервисе Dataflat.ru: по его данным, за этот период было открыто 39 таких проектов, что на 56% больше год к году.
Рост обусловлен выходом на рынок отложенных объектов, отмечает директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова. Однако на рынок вышли не все запланированные к вводу проекты — часть из них откладывается на 2027 год, говорит управляющий партнер «Intermark Городская недвижимость» Дмитрий Халин. По его словам, многие застройщики рассчитывали на более выраженное улучшение экономической ситуации и увеличение спроса.
Еще одним фактором увеличения числа вышедших на рынок высокобюджетных проектов стало удорожание земли и строительства, отмечает руководитель управления коммерческих сервисов «Мангазея» Юлия Архангельская. За 2022–2025 годы себестоимость строительства увеличилась на 40–60%, за 2026–2027 годы этот показатель может вырасти еще на 15–20%, ожидает CEO девелоперской Unikey Айгуль Юсупова.
Из-за роста себестоимости застройщики все чаще переориентируются на возведение более дорогого жилья, чтобы сохранить рентабельность, поясняет Юлия Архангельская.
Основной прирост числа новых проектов обеспечил премиум-сегмент. По данным управляющего партнера Kalinka Виктории Григорьевой, за январь—октябрь 2026 года введено десять таких новостроек, что в пять раз больше год к году. Такое жилье практически не зависит от ипотечных ставок — покупатели приобретают квартиры за счет собственных средств, говорит управляющий директор ГК «Развитие» Семен Золотов.
По итогам десяти месяцев 2026 года число заключенных сделок в новостройках премиум-класса снизилось на 37% год к году, подсчитали в bnMAP.pro. Это объясняется в том числе высокой доходностью банковских депозитов: благодаря этому потенциальные покупатели дорогой недвижимости сейчас предпочитают хранить средства на вкладах, поясняет директор по продажам «Страна Премиум» Мария Михайлова.
При увеличении числа проектов конкуренция за покупателя усиливается, говорит Дмитрий Халин. Так, по подсчетам Анны Раджабовой, в январе—октябре 2026 года объем предложения новостроек премиум-класса вырос на 39,9% год к году, до 6,2 тыс. лотов. Несмотря на это, цены на такое жилье продолжают расти из-за удорожания строительства. По итогам десяти месяцев текущего года квартиры в премиальных проектах подорожали на 9,6% год к году, до 908 тыс. руб. за 1 кв. м, по данным Анны Раджабовой. В бизнес-классе показатель за этот период увеличился на 11% год к году, до 651 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитала директор по продажам «Хайтэк Девелопмент» Светлана Соколова.
В 2027 году рост запусков премиальных проектов в Москве, вероятно, продолжится, ожидает коммерческий директор «Балчуг Девелопмента» Ирина Соболева.
Однако при отсутствии достаточного объема спроса выводить новые проекты становится экономически неоправданно: растущая конкуренция увеличивает сроки реализации и создает дополнительные риски, считает Дмитрий Халин. Застройщики вынуждены регулировать темпы вывода проектов, чтобы не допустить затоваривания, добавляет госпожа Раджабова. По прогнозам господина Халина, в следующем году на рынок выйдет около 12–15 новых высокобюджетных проектов.