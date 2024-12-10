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Коммерсантъ FM
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Переходное правительство Сирии возглавил соратник исламистов Мухаммед аль-Башир

Главой временного правительства Сирии назначен Мухаммед аль-Башир — соратник лидера группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана в России террористической и запрещена) Абу Мухаммеда аль-Джулани. Прежде он возглавлял так называемое Сирийское правительство спасения, руководившее провинцией Идлиб. Приоритетами переходного правительства он назвал «контроль в сфере безопасности, предоставление услуг и обеспечение постепенного перехода» власти.

Мухаммед аль-Башир

Мухаммед аль-Башир

Фото: Телеграм канал SyriangSG

Мухаммед аль-Башир

Фото: Телеграм канал SyriangSG

«Оно (правительство.— ''Ъ'') будет курировать вопросы государственного управления в течение переходного периода, который может завершиться 1 марта. Нам было поручено вести дела сирийского правительства до 1 марта 2025 года»,— сказал Мухаммед аль-Башир в обращении, передает «Аль-Джазира».

Телеканал «Аль-Джазира» накануне сообщал, что договоренность о назначении Мухаммеда аль-Башира была достигнута на встрече одного из лидеров сирийской оппозиции, Ахмеда Аш-Шара, и премьера уходяшего правительства Мухаммеда Гази аль-Джалали. В 2022 году Мухаммед аль-Башир был министром развития и гуманитарных вопросов в Идлибе, контролируемом ХТШ (признана террористической и запрещена в РФ) еще до наступления исламистов.

Что известно о главе временного правительства Сирии Мухаммеде аль-Башире

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Башар Асад правил страной с 2000 года, а его семья — с 1971-го. 8 декабря коалиция исламистских группировок, начавших 27 ноября полномасштабное наступление в Сирии, объявила о захвате власти и бегстве президента. Вскоре МИД РФ сообщил, что Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Мухаммед Гази аль-Джалали тогда же заявил о готовности передать власть лидерам антиправительственных сил.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Смотрите в следующих Сириях».

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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