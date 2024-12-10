Переходное правительство Сирии возглавил соратник исламистов Мухаммед аль-Башир

Главой временного правительства Сирии назначен Мухаммед аль-Башир — соратник лидера группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана в России террористической и запрещена) Абу Мухаммеда аль-Джулани. Прежде он возглавлял так называемое Сирийское правительство спасения, руководившее провинцией Идлиб. Приоритетами переходного правительства он назвал «контроль в сфере безопасности, предоставление услуг и обеспечение постепенного перехода» власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мухаммед аль-Башир

Фото: Телеграм канал SyriangSG Мухаммед аль-Башир

Фото: Телеграм канал SyriangSG

«Оно (правительство.— ''Ъ'') будет курировать вопросы государственного управления в течение переходного периода, который может завершиться 1 марта. Нам было поручено вести дела сирийского правительства до 1 марта 2025 года»,— сказал Мухаммед аль-Башир в обращении, передает «Аль-Джазира».

Телеканал «Аль-Джазира» накануне сообщал, что договоренность о назначении Мухаммеда аль-Башира была достигнута на встрече одного из лидеров сирийской оппозиции, Ахмеда Аш-Шара, и премьера уходяшего правительства Мухаммеда Гази аль-Джалали. В 2022 году Мухаммед аль-Башир был министром развития и гуманитарных вопросов в Идлибе, контролируемом ХТШ (признана террористической и запрещена в РФ) еще до наступления исламистов.

Башар Асад правил страной с 2000 года, а его семья — с 1971-го. 8 декабря коалиция исламистских группировок, начавших 27 ноября полномасштабное наступление в Сирии, объявила о захвате власти и бегстве президента. Вскоре МИД РФ сообщил, что Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Мухаммед Гази аль-Джалали тогда же заявил о готовности передать власть лидерам антиправительственных сил.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Смотрите в следующих Сириях».