Дело техники

Совладелец бренда бытовой техники Kuppersberg Заза Горгиджанов продал 50% второму собственнику — Андижану Моисееву, в результате чего последний консолидировал 95% компании. Выход из капитала Kuppersberg господина Горгиджанова может быть связан с разногласиями партнеров в вопросе стратегии развития бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сооснователь ООО «Эм-джи русланд» (бренд бытовой техники Kuppersberg) Заза Горгиджанов продал свои 50% компании второму инвестору Андижану Моисееву, рассказал “Ъ” господин Горгиджанов, отказавшись назвать причину. Гендиректор Kuppersberg Дмитрий Шашкин подтвердил “Ъ” продажу 50% Зазы Горгиджанова Андижану Моисееву (у последнего теперь 95% в организации). По его словам, Заза Горгиджанов планировал выйти из капитала еще в начале 2024 года. В то время обсуждался вопрос продажи доли дистрибутору Merlion, о чем сообщал “Ъ” (см. номер от 11 апреля). Тогда эксперты оценивали стоимость всего ООО «Эм-джи русланд» в 5 млрд руб. В Merlion отказались от комментариев.

«Сейчас поставщик электроники вышел из переговоров, однако компания ведет обсуждение продажи с другими заинтересованными лицами»,— говорит господин Шашкин, не раскрывая ни заинтересованные стороны, ни стоимость доли Зазы Горгиджанова. Он добавил, что господин Горгиджанов продолжит «через собственную компанию (ООО "Купперсберг-Импорт".— “Ъ”)» заниматься розничными магазинами под брендом Kuppersberg в 2025 году, закупая товары у ООО «Эм-джи русланд».

По данным «СПАРК-Интерфакс», бренд Kuppersberg принадлежит ООО «Эм-джи русланд», компания была зарегистрирована в сентябре 2010 года в Химках. До 5 декабря доли распределялись следующим образом: 50% у Зазы Горгиджанова, 45% у Андижана Моисеева и 5% — у Дмитрия Шашкина. По итогам 2023 года доходы ООО составили 8,2 млрд руб. с чистой прибылью 236 млн руб. Как сообщало TelecomDaily, бренд Kuppersberg по итогам января—февраля 2024 года стал самым популярным в онлайн-продажах посудомоечных машин, вытеснив Bosch и Gorenje.

По данным собеседника “Ъ” среди ритейлеров, по предварительным итогам 2024 года доля Kuppersberg в сегменте варочных панелей в штуках составляет 4,5%, посудомоечных машин 5,8%, а духовых шкафов — 2% всего рынка РФ. По данным «Марвел-Дистрибуции», с января по октябрь 2024 года в РФ было продано 950 тыс. посудомоечных машин на 32,1 млрд руб. В сегменте духовых шкафов было реализовано 1,75 млн устройств на 50 млрд руб., варочных панелей — 1,5 млн устройств на 27,4 млрд руб.

«На протяжении последних двух лет в Kuppersberg был внутренний конфликт из-за разного видения стратегии»,— рассказывает источник “Ъ” среди производителей бытовой техники. По его словам, Заза Горгиджанов предпочитал «более маржинальное ведение бизнеса», без вложений в продвижение бренда, однако Андижан Моисеев и Дмитрий Шашкин после 2022 года, наоборот, предпочли инвестировать в маркетинг и продажу с помощью маркетплейсов. «Из-за этого выручка компании выросла в несколько раз, однако чистая прибыль фактически осталась на уровне 2022 года (207 млн руб.— “Ъ”)»,— указывает он. Собеседник считает, что сумма выкупа может составить 1–2 млрд руб., но выплаты будут постепенные.

Если Kuppersberg сделает больший упор на рекламу и маркетинг, это может положительно сказаться на будущем компании, говорит представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК (входят DNS, «М.Видео-Эльдорадо» и др.) Антон Гуськов. «С уходом иностранных вендоров из России на рынке бытовой техники происходит перераспределение долей его участников, в том числе и российских компаний. Поэтому если рекламная активность будет грамотной, Kuppersberg может увеличить свою долю рынка, как и свои финансовые показатели»,— прогнозирует он.

Тимофей Корнев