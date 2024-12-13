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Коммерсантъ FM
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ИИ разгоняет облачность

Рынок инфраструктурных IT-сервисов вырос до 165,6 млрд рублей

Отечественный рынок облачных сервисов за 2024 год вырастет на 36,3% в рублях, однако в долларах США рост составит всего 8,6% из-за падения курса национальной валюты, оценили в iKS-Consulting. Участники рынка связывают его увеличение с растущим спросом на искусственный интеллект (ИИ), но в будущем году его развитие будут сдерживать «экономическая нестабильность» и высокая ключевая ставка, которая усложняет закупку оборудования.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Объем российского рынка облачных инфраструктурных сервисов в 2024 году достигнет 165,6 млрд руб., или $1,95 млрд; рост к 2023 году в рублях составит 36,3%, в долларах США — 8,6%, тогда как в прошлом году было 46,3%, следует из отчета iKS-Consulting, с которым ознакомился “Ъ”. «Весь прирост был "съеден" резким падением курса рубля относительно мировых валют в 2024 году»,— пишут авторы исследования.

Крупнейшими игроками рынка IaaS+PaaS (инфраструктура/платформа как услуга) в 2024 году стали Cloud.ru (до 2022 года входил в структуру «Сбера», 28,9%), РТК-ЦОД (16,9%), Yandex Cloud (11,4%), Selectel (6,7%), MTS Web Services (6,5%). На первое место в сегментах IaaS вышел Cloud.ru, который увеличил свою долю на рынке на 5,8 процентного пункта (п. п.), обогнав лидера прошлого года РТК-ЦОД (19,8%). Позиции MTS Web Services и Selectel не изменились (8,1%), но их доли на рынке немного сократились.

В сегменте PaaS (платформа как услуга) лидеры не изменились, однако компании нарастили свои доли. Так, Cloud.ru увеличил долю рынка на 10,19 п. п., до 45,6%, Yandex Cloud — на 1,56 п. п., до 26,7%, при этом доля РТК-ЦОД сократилась на 1,27 п. п., до 5,3%.

По прогнозу iKS-Consulting, объем рынка облачных инфраструктурных сервисов в России в следующие четыре года вырастет в 3,8 раза, до 464 млрд руб. (см. “Ъ” от 8 августа).

Существенным драйвером в 2023–2024 годах является спрос на инфраструктуру для ИИ, пишут авторы отчета, другими факторами роста стали спрос государства на такие услуги, а также в целом рост проникновения облачных услуг, миграция в отечественные облака, ограниченные возможности по инвестициям в собственную инфраструктуру и т. д.

В Cloud.ru рассказывают, что одним из главных драйверов роста российского облачного рынка становится облако для ИИ: это стало главным драйвером роста PaaS: «В частности, ими активно пользуются в ритейле, ecom, финансовом секторе». По оценке MTS Web Services, в 2024–2028 годах среднегодовой темп роста таких услуг составит 40%. В Yandex Cloud добавляют, что их выручка от продажи инфраструктурных и платформенных сервисов увеличилась в 1,5 раза из-за большего количества использования облаков для цифровых сервисов и моделей машинного обучения. Директор по продуктам Selectel Константин Ансимов говорит, что выручка компании за девять месяцев 2024 года от продажи облачных инфраструктурных сервисов выросла на 30% к прошлому году, до 8,2 млрд руб. В РТК ЦОД не ответили на запрос.

Тем не менее сдерживающими факторами роста рынка могут стать сохраняющееся недоверие к облачным услугам, дефицит специализированных кадров и «экономическая нестабильность», говорит ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин. «Для построения облаков требуются большие инвестиции в закупку серверов, цены на которые растут из-за параллельного импорта и падения курса рубля. Это перекладывается на пользователей, что означает рост цен на услуги»,— говорит он. Господин Мирин добавляет, что в условиях высокой ключевой ставки «пользователям некуда деваться» из-за невозможности получить кредитование для развертывания собственной инфраструктуры.

«Основная доля рынка (45%) приходится на "Сбер" и РТК в первую очередь за счет крупных заказчиков из числа госкомпаний и связанных с ними структур»,— говорит гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. При этом положение средних и малых игроков на рынке сильнее зависит от необходимости выполнить в этом году требование регуляторов по подключению к СОРМ и роста ставок привлечения финансирования, говорит он. «В настоящий момент игроки активно подступаются к финансированию через акционерный капитал как более выгодный механизм при текущей политике ЦБ»,— заключает господин Цаплин.

Алексей Жабин

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