Правительство предложило ограничить продажу самогонных аппаратов

Правительство России утвердило план по сокращению потребления алкоголя среди граждан до 2030 года. Среди прочего власти намерены ограничить розничную продажу самогонных аппаратов. В кабинете министров также не исключили новых ограничений на время продажи алкоголя.

«Основная цель концепции до 2030 года — уменьшить употребление алкоголя и связанную с ним смертность, заболеваемость и инвалидность»,— сообщила пресс-служба Минздрава «РИА Новости».

В концепции направлена, что прописанные в ней меры направлены на укрепление здорового образа жизни, профилактику алкоголизма, расширение медицинской и социальной реабилитации для людей с алкогольной зависимостью. Всего в плане указаны 29 мероприятий.

План предусматривает и пересмотр мер административной ответственности в этой сфере. Власти намерены изучить опыт регионов, которые ужесточили ограничение по времени продажи алкоголя. На обсуждение вынесут и предложения о введении ограничений по выкладке алкогольной продукции в прикассовой зоне магазинов.

Пресс-служба Минздрава в рамках реализации концепции поступило предложение разработать ограничение розничной продажи самогонных аппаратов. Власти также планируют ввести запрет на дистанционную торговлю самогонными аппаратами, их рекламу и продвижение.

В ноябре заксобрание Вологодской области приняло закон об ограничении продажи алкоголя до двух часов в день по будням. Он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «В Вологде хотят ввести "счастливые часы"».